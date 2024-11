Szépségápolási újdonságok: így turbózd fel arcápolási rutinodat – Termékekkel, árakkal

Szépségápolási újdonságok terén igyekszünk egy újfajta hagyományt megteremti itt a Life.hu oldalán. Ezentúl minden évszakban összegyűjtjük számodra az elkövetkező időszak legjobb és egyben legizgalmasabb kozmetikai újdonságait. Az idei tél ráadásul számtalan testet és lelket melengető beauty termékkel érkezik, amire bizony szükséged is lesz. A hideg levegő hatására ugyanis arcod könnyebben kiszáradhat és ajkaid kicserepesedhetnek. Szépségtippjeink segítségével most mindezektől végleg elbúcsúzhatsz. Mutatjuk is a legjobbakat!

Szépségápolási újdonságok, hogy ne legyen gond a téli hideg

Szépségápolási újdonságok: eljött az idő, hogy lecsapj ezekre a fantasztikus ajánlatokra

Kelj korán, hidratálj, mozogj

Rohanó életvitelünk mellett igazi kihívásnak tűnhet pozitívnak, energikusnak, produktívnak maradni egész nap, mindemellett még időt szakítani szépségük ápolására is. Ám a nyugodt ébredésnek és a jól kialakított reggeli rutinnak köszönhetően – mely akár az egész napunkra hatással lehet –, nem csupán jól indulhat a napunk, de remekül is folytatódhat.

Mindemellett a megfelelő folyadékbevitel is nagyon fontos a legnagyobb szervünk, a bőr egészsége érdekében. A legjobb a tiszta víz, de fogyaszthatunk mellette meleg teát, levest és vitaminban gazdag gyümölcs- és zöldségleveket is.

Az ivóvíz rendszeres fogyasztása alapvető fontosságú a bőrünk hidratálásához télen is

Fontos a hideg-meleg váltózuhany

A váltózuhanynak számtalan pozitív hatása van a testünkre. Egyik a vérkeringés szabályozása, mely kihatással van az anyagcsere működésére, a méregtelenítésre, az immunerősítésre, és jó hatással van a narancsbőr kezelésére. Persze egy zuhanyzás sem az igazi, ha nem kedvenc tusfürdőddel fürdesz. Mit szólsz például ehhez a finom, gránátalma & magnólia illatú hab- és tusfürdőhöz?

Ár: 3.690 Ft

Arctisztítás, ez lenne a titka

Az arcunkat reggelente is alaposan meg kell mosni arctisztítóval, amihez mindig a bőrtípusunknak megfelelő terméket használjunk – de szappant soha! Ehhez válasszunk olyan terméket, mely gyengéden tisztítja az arcbőrt, csökkenti a faggyú-termelést, szabályozza a bőr faggyú-összetételét, megakadályozza a pórusok eltömődését és mindeközben nem-irritál. Pont, mint ez a bőrmegújító arctisztító hab az Artistry-től.