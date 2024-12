Megúsznád a felfázást? Ha ránk hallgatsz, télen is megfeledkezhetsz róla

Felfázás, a nagy visszatérő

Az elnevezése ellenére a felfázás nem meghűlés következtében alakul ki. A hólyaghurut, vagy orvosi nevén cisztitisz valójában húgyúti fertőzés, amelyet a húgycsövön keresztül a húgyhólyagba bejutó baktériumok okoznak, gyulladást idézve elő. Ez a baktérium az esetek többségében az E. coli, ami a vastagbélben természetesen is előfordul, és könnyen átjuthat a húgycsőbe.

Felfázás, hüvelygyulladás, húgyúti problémák - ezt érdemes tudni róla

Forrás: Shutterstock

A felfázás gyakorlatilag évszaktól függetlenül bármikor előfordulhat. Évszakváltásnál a nem megfelelő ruházat viselése azonban rizikófaktor lehet.

Ha félresikerül emiatt egy várva várt vakáció

Péter és Virág a téli sportok szerelmesei, így már nyáron azt kezdték tervezni, hogy hova és mikor fognak elutazni. Spóroltak, és sikerült annyi pénzt félretenni, hogy be tudjanak fizetni egy hosszú hétvégére Ausztriába. Mivel az idő szokatlanul napsütéses volt és nem tomboltak a mínuszok, Virág úgy gondolta, hogy az aláöltözőt nem is veszi fel. Ennek azonban meg is lett az eredménye, másnap este már érezte, hogy valami nincs rendben. A kismedence lehűlése miatt – amely a lokális immunitás csökkenését eredményezte – felfázott, a következő napokban csak feküdt a szállodai szobában, és nem tudta élvezni a síelés örömeit. Bőségesen fogyasztott folyadékot és gyógynövénytartalmú teát is ivott, aminek köszönhetően gyakrabban látogatta meg a mellékhelyiséget, és így a kórokozó baktériumok könnyebben tudtak távozni a húgyutakból.

A fertőzések elkerülése érdekében mi is sokat tehetünk, például tiszta, száraz pamut fehérnemű viselésével, megfelelő intimhigiéniával, az intimzuhany használatának kerülésével, kézmosással. Persze így is előfordulhat, hogy minden óvintézkedésünk ellenére ez kevésnek bizonyul. Vannak olyan élethelyzetek és életszakaszok, amikor még így sem tudjuk kivédeni a fertőzést okozó kockázatokat.

Hirdetés

A legcélszerűbb, mint mindig, a megelőzés, de ha ez nem sikerül, akkor minél előbb kezelni kell a betegséget, mert az alsó húgyúti fertőzés továbbterjedhet a vesére is, legtöbb esetben vesemedence gyulladást okozva.