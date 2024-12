Harry Potter vagy inkább Jóbarátok? Íme a legviccesebb adventi kalendáriumok karácsonyra

Harry Potter varázslatos világa örök. A híres varázslófiú, aki a Roxfort Boszorkány és Varázslóképző Szakiskola egyik legtehetségesebb diákja máig lázban tartja a rajongókat. Nevét világszerte fiatalok és felnőttek hatalmas rajongása övezi, akárcsak azon művészi alkotásokat, amelyekben központi szereplőként tűnik fel. Szóval, ha eddig még nem léptél be a Harry Potter-filmek és könyvek lebilincselő világába, végy egy nagy bögre forró kakaót, és kuckózz be a kanapéra, mert az alábbi cikkünkben elhoztunk néhány izgalmas és nem mindennapi adventi kalendáriumot, melyek között természetesen Harry Potter is helyet kapott. Varázsold igazán különlegessé az idei adventet! A hagyományos ünnepváró vasárnapi gyertyagyújtást egészítsd ki egy adventi naptárral, ami minden napra rejteget valami meglepetést.

Harry Potter és társai: Különleges adventi naptárak karácsonyra

Harry Potter vagy inkább csilis csokis – Adventi kalendáriumok kicsit másképp

Bizonyára te is emlékszel még gyerekkorod izgalmára, amikor december első napján kibonthattad az adventi naptár első ablakát, mely mindig egy falat csokoládét rejtett. Manapság azért nem mindig csokoládé lapul benne sőt, a márkás kozmetikumok és nagy világmárkák is előszeretettel készítenek egyedi, sajátos adventi naptárakat. Ezek közül válogattunk most.

1. Chilli csokoládé adventi naptár – különcöknek

A tökéletes ajándék a csípős ízek kedvelőinek, amely kellemesebbé teszi a karácsonyi várakozást. Fedezze fel a keserű, tej-, fehér, karamell és ruby csokoládé ízletes kombinációját olyan egzotikus paprikákkal, mint a Naga Bhut Jolokia, Habanero, Kashmiri vagy Jalapeno. 8 fajta csokoládé, amely a különböző chili paprikák és a finom csokoládé ízvilágát egyesíti, a mérsékelttől az igazán erősig, beleértve a világ legerősebb chili paprikáját, a Carolina Reapert.

2. Star Wars adventi naptár – a legkisebbeknek

Ha még nem sikerült elkezdened a karácsonyi visszaszámlálást, ne ess kétségbe. A Mad Beauty Star Wars The Mandalorian The Child adventi naptár 12 szépségápolási meglepetést tartogat, amelyek sokkal élvezetesebbé teszik a Szentestéig hátralévő időt. Találsz benne coconut testápoló tejet, coconut gyengéd tusfürdő gélt, kézkrémet, fürdőgolyót és még számtalan kényeztető finomságot, ami képes kikapcsolni és ellazítani egy hosszú és fárasztó nap végén.