2025 legmenőbb hajtrendjei: frufru, konty és még sok más

Ha úgy érzed, 2025 -ben hajstílust váltanál, mutatjuk, mely hajtrendek fogják meghatározni az évet. Előre szólunk, hogy ezúttal nem a szuper divatos és egyedi megoldások kerülnek előtérbe, hanem a hagyományos, klasszikus fazonok. 2025-ben azok a frizurák lesznek népszerűek, amelyek kiemelik természetes adottságainkat. Persze a sztárok hajviselete is befolyásoló tényező lesz, így érdemes figyelni, hogy milyen színeket, hullámokat vagy copfokat viselnek kedvenceink a színpadon és hétköznapjaikban. Ez az 5 hajstílus fogja uralni 2025-öt.

Taylor Swift már 2024-ben 2025 egyik legmenőbb hajtrendjét viselte.

Az 5 legjobb hajtrend 2025-ben

Frufru

Nem meglepő módon a frufru 2025 egyik kiemelkedő hajtrendje lesz, legyen szó függönyfrufruról, francia lány vagy Birkin frufruról vagy fantázianevén „egér frizuráról”, amit olyan sztárok népszerűsítettek, mint Taylor Swift és Dakota Johnson.

Az arcot keretező rétegek vagy egy vékony frufru hozzáadása remek módja annak, hogy érdekesebbé tedd a hosszú frizurákat, különösen, ha szereted copfban vagy hátrafogva hordani a hajadat. Az arcot keretező rétegek növelik a mozgást az arcon, és felhívják a figyelmet az arcvonásaidra, míg egy vékony frufru lágy, mégis vagány megjelenést kölcsönözhet. Hogyan ápold? Figyelj oda a rendszeres hajmosásra, és alkalmanként a hajformázókat is előkaphatod, hogy szép formás frufrut varázsolj magadnak.

Ultra feminin

Volt időszak, amikor menő volt úgy kinézni, mintha tényleg időt és energiát szántál volna a hajadra. Ez az idő most visszatér, és minél „megcsináltabb” a frizurád, annál jobb. 2025-re az ultra nőies "alkalmi haj" trendje erősödik, a gyönyörű hercegnő kontyokkal, bonyolult bunokkal és apró kiegészítőkkel, mind nagy figyelmet kap. Már most is olyan celebek, mint Lily Rose Depp, Taylor Russell, Elsa Hosk, Elle Fanning és Megan Thee Stallion rajonganak érte. Ez a trend követi a „diszkrét” és „kokett” esztétikát, amelyek 2024-ben indultak el. Visszatérnek a fürtök, a fényűző copfok és a masnik is. A hercegnő konty sem marad ki, felhasználva a ’90-es és 2000-es évek inspirációját.