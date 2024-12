Lehullt a lepel: itt vannak a Sziget Fesztivál 2025 előadói

Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál főszervezője így kezdte a fellépők bejelentéséről szóló beszédét: „Talán egy picit megvárattuk a közönségünket az első bejelentéssel, de minden túlzás nélkül állíthatom, hogy megérte. A sztárokban és izgalmas zenei újdonságokban bővelkedő lista egyértelműen mutatja azt a törekvésünket, hogy a fesztivál minden színpadán sokszínű, aktuális és érdekes legyen a zenei felhozatal, legyenek újdonságok, nagy visszatérők és minden műfajban sok új, friss, Magyarországon még soha nem látott produkció is a Szigeten.”

2025-ben is káprázatos előadókkal áll elő a Sziget Fesztivál

Forrás: Shutterstock

Egy kis ízelítő a legnépszerűbb előadókból, akik fellépnek a Sziget Fesztiválon 2025-ben

1. Anyma

A Matteo Milleri néven született, olasz-amerikai művész; DJ és producer a Tale of Us duóból lett ismert; illetve ő az Afterlife Records társalapítója is. Az Anyma néven indított projektjével a zenei élményt teljesen új szintre emelte. Koncertjein a minőségi zenei élményen túl lenyűgöző, futurisztikus látványtechnikai megoldásokkal kápráztatja el a közönségét a techno műfajában. A népszerű DJ és producer 2023-ban adta ki „Genesys” nevű albumát, amelyet egy remixekből álló kétrészes folytatás; a „Genesys II” követett.

2. Charli XCX

Charlotte Emma Aitchison – művésznevén Charli XCX – angol énekesnő és dalszerző. Idén adta ki „Brat” című lemezét, amelynek különleges hangzású dalai jelenleg több száz millió meghallgatásnál járnak a Spotifyon. A kritikák is meglehetősen dicsérik: menő, árnyalt és sebezhető album, igazi kulturális jelenség – és az év egyik legjobb popalbumaként emlegetik. Aki szívesen meggyőződne erről élőben is, az mindenképp nézze meg a Szigeten, nem fog csalódni.

3. Nelly Furtado

Nelly Furtado neve szinte minden zenekedvelő számára ismerősen cseng. A kanadai énekesnő karrierje több mint két évtizedet ölel fel, és számos stílusban kipróbálta magát: a pop, R&B, folk, latin és elektronikus zene világát egyaránt meghódította. Furtado minden korszakában valami újat mutatott, miközben megőrizte egyedi hangját és személyiségét. A Grammy-díjas énekesnő utoljára 2017-ben adott ki lemezt; majd 2024. szeptember 20-án tért vissza a „7” című albummal, amely a popdíva 7. albuma. Nelly Furtado több mint 20 millió streameléssel, 45 millió eladott lemezzel és számos listavezető slágerrel a popzene egyik legnépszerűbb jelenségévé vált.