Édes bosszú: meggyilkolta exét legújabb klipjében Sabrina Carpenter

2023-ban röppentek fel az első hírek Sabrina Carpenter és Barry Keoghan kapcsolatáról, azóta azonban már véget is ért a viszony.

Sabrina Carpenter és Barry Keoghan.

Forrás: Getty Images

Elegánsan állt bosszút Sabrina Carpenter az exén

Gyilkosság a filmvásznon

Két hónapja ért véget Sabrina és Barry kapcsolata, azonban úgy tűnik, azóta sem nyugodnak a kedélyek: az énekesnő ugyanis nem bírta ki, hogy ne törjön borsot exe orra alá. A hivatalosan 2024-ben kezdődő kapcsolat egyik fordulópontja volt, amikor Keoghan szerepelt Carpenter Please please please című videoklipjében. A 32 éves férfi Sabrina bűnöző pasiját alakította, akinek ügyködéseit végül megelégeli az énekesnő, ezért egy székhez kötözi a történet végén. A rajongók imádták a sztorit és egyenesen oda voltak azért, hogy együtt láthatják a szerelmespárt.

A szakítás azonban mindenkit megrázott, pláne, hogy az okokat sosem közölték: egyesek szerint Barry megcsalta az énekesnőt, mások szerint szimplán csak elmúlt a szerelem.

Bosszú újratöltve

Előfordulhat, hogy mégis szó volt hűtlenségről, hiszen Carpenterben úgy tűnik, továbbra is ott vannak a tüskék. A Please please please című számhoz ugyanis vadonatúj klipet forgatott a country legenda, Dolly parton szereplésével amely a Short n' Sweet albumának deluxe kiadásának részeként jelent meg.

A történet ott folytatódik, ahol az előző végződött: Sabrina és segítője egy teherautót vezet, aminek a hátuljában egy fehér trikós, fején zsákot viselő férfi teste van.

Bár nem látszik Barry arca, a rajongók szerint teljesen egyértelmű, hogy őt szimbolizálja a jelenet, amiben az énekesnő kivégzi a túszt. Ennél elegánsabb bosszút nehéz lenne elképzelni, mi pedig mindent megadnánk, ha láthattuk volna az ex arcát a klip nézése közben.