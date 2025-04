Anyák napja: 5 sminktermék, amivel minden anyukát azonnal levehetsz a lábáról

Létezik egy univerzális igazság az anyák napja kapcsán: anyukának ajándékot választani egyszerre öröm, kihívás és egy kicsit életveszélyes műfaj. Mert lássuk be, a „Nekem nem kell semmi, csak legyetek boldogok” típusú mondatok mögött mindig ott lapul egy halvány, kimondatlan elvárás. Valami apróság mégiscsak jól esne, nem igaz? De vajon mi legyen az a valami, ami nem unalmas, nem sablonos, mégis örömteli meglepetést okoz? Ha idén szeretnéd tényleg elérni azt, hogy anyukád szeme ne csak udvariasságból csillogjon az ajándék kibontásakor, hanem tényleg őszintén örüljön, akkor a sminkcuccok felé érdemes kacsintani.

Anyák napja? Ajándékot keresel? Nézz szét a sminkeknél!

Forrás: Shutterstock

Anyák napja: bombabiztos ajándékok − 5 sminktermék, aminek minden anyuka örülni fog

Nem, nem kell attól tartanod, hogy rossz árnyalatot választasz, vagy hogy bonyolult lesz a használata. Ráadásul egy jól eltalált sminktermék nemcsak azt üzeni: „Szeretlek, anya”, hanem azt is: „Megérdemled, hogy minden nap ragyogj.” És lássuk be, ha valaki igazán megérdemli a ragyogást, az az, aki gyerekkorodban befonta a hajad, betakargatott, és éjjel is felkelt hozzád, ha rosszat álmodtál.

Úgyhogy most kapaszkodj meg, jön 5 anyák napi ajándék, amivel biztosan nem fogsz mellélőni – és ezt egy anyuka se fogja titokban a zoknifiók mélyére száműzni.

IT Cosmetics CC+ Krém SPF 50+ Fényvédővel CC Krém

IT Cosmetics CC+ Krém SPF 50+ Fényvédővel CC Krém 32ml 21 190Ft

Forrás: Douglas

Ez nem egyszerű alapozó, hanem maga az álom egy tubusban. A fedése hibátlan, de mégsem kelt maszkos hatást – pont olyan természetes, mint az anyukád mosolya vasárnap reggel, amikor kávéval leped meg. Plusz pont az SPF 50+ védelemért, mert így a nap káros sugarai ellen is pajzsként működik, anélkül hogy a bőr elfelejtene lélegezni.

MAX FACTOR Szemöldökspirál 2000 Calorie, Nr. 002

MAX FACTOR Szemöldökspirál 2000 Calorie, Nr. 002 2 999 Ft

Forrás: dm.hu

A szemöldök formája sokszor a „Friss vagyok és kipihent” és a „Két órát aludtam és az is sok volt” közötti különbséget jelenti. Ez a spirál pikk-pakk helyre teszi a rakoncátlan szálakat, miközben ad egy kis színt és tartást is. Ideális választás rohanós reggeleken, amikor anyuka 10 perc alatt próbál úgy kinézni, mintha minimum 2 órát töltött volna a tükör előtt.