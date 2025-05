Sokkoló! Ez a népszerű nyári frizura tönkreteszi a hajad – Fodrászok figyelmeztetnek

A forró nyári napokban a nők hajlamosak gyakrabban összekötni a hajukat, amire az új 2025-ös frizuratrend, a szoros konty is nagy hatással van. Ennek köszönhetően egyre többen viselik a mindennapokban ezt a frizurát, aminek hosszú távon káros hatásai lehetnek. Természetesen fontos, hogy a hőségben a nyak és a tarkó is lélegezni tudjon, pazar megoldásnak tűnik erre a szoros konty, de a hajad egészségére nézve borzasztóan káros, ami miatt a tincsek megtöredezhetnek, ez pedig azt is eredményezheti, hogy hosszú hajadat rövidre kell vágni, valamint meg is ritkulhat a hajkoronád.

Ez a szoros frizura nagyon káros hatással van a hajra a fodrászok szerint

Forrás: Getty Images

A frizura — Ami minden nőnek tönkreteszi a haját

A profi fodrászok számtalan alkalommal elmondták már, hogy a túlzott hajformázás mennyire nem tesz jót a hajnak. Azonban sokáig terjedt egy olyan nézet, miszerint a kontyba tekert haj megóvja a hajszálakat, és gyorsabban fognak nőni. Az elmélet szerint a hosszú kiengedett haj számos környezeti hatásnak van kitéve — a tincsek állandóan beakadnak valahova, súrolják a vállakat.

A legújabb vélemények szerint a konty egyáltalán nem óvja a hajat, pont ellenkezőleg: a a felkontyolt hajnál egyik frizura sem károsítja jobban a hajszálakat. Rendkívül töredezett, csúnya lesz a haj vége, ráadásul a szoros női frizurák hatására a haj, a folyamatos húzódása miatt ritkulni kezd.

A roncsolás eredménye

Ez a frizura olyan mértékben roncsolja a női hajat a fodrászok szerint, hogy akár 10 centit is le kell belőle vágni. Egy fodrász arról számolt be, hogy mennyire megdöbbent, amikor meglátta az egyik vendége az elvékonyodott haját, aki légiutas-kisérő munkája miatt szinte állandóan szorosan felkötve, összekontyolva, felcsomózva hordja a haját. Elmondása szerint ezért nem szabad sűrűn így hordaniuk a nőknek a hajukat:

Rettentően roncsolja a hajszálakat, teljesen megritkul tőle a haj vége, ha pedig leszorítva hordod a fejeden, kiritkul. Ha mindig ugyanott kötöd fel a hajad, egyszerűen megtörnek a hajszálak és annyi neki!

Az összetekert konty eredménye a töredezett frizura

Forrás: Getty Images

Ezekben az esetekben sajnos nem sok választás marad, ilyenkor egy vállig érő divatos bob fazont javasolnak a szakemberek, de léteznek olyan esetek is, amikor annyira eltöredeztek a hajvégek, hogy még lentebb kell vágni a hosszt.