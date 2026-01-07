Szex télen: miért gerjedünk jobban, ha kint tombolnak az elemek?

Azt hitted, a nyár a flörtök és a forró kalandok ideje? Akkor nagyot tévedtél! A szex télen divatos. Bár a falatnyi ruhák és a napsütés csábító, a statisztika szerint a legtöbb baba júliusban és augusztusban születik, ami azt jelenti, hogy a párok a téli hónapokban, a legnagyobb hidegben szeretnek leginkább összebújni. A tudósok rájöttek, hogy mitől lehet ez.

Szex télen? Gyakoribb, mint hiddéd! A párok jobban gerjednek egymásra, mint bármely más évszakban!

Forrás: 123rf.com

Szex télen? Miért a hófúvás a legjobb előjáték? A közelség kényszere: amikor kint tombol a vihar, és „be vagyunk zárva”, az agyunk azonnal intimitásra vágyik. A kanapén kuckózás, a közös filmezés és a forró italok olyan kötődést (és oxitocint) generálnak, ami szinte magától vezet a szexhez.

Boldogabb ember = magasabb libidó: a kutatások szerint a téli ünnepek alatt – a stressz ellenére – kollektíven boldogabbak és hálásabbak vagyunk. Márpedig a boldog ember sokkal könnyebben hangolódik rá a huncutságokra.

Magasabb tesztoszteronszint: ebben az évszakban mind a nőknek, mind a férfiaknak magasabb a tesztoszteronszintje, ami magasabb libidót eredményez.

Mostanában te is úgy érzed, hogy valahogy minden sokkal szexibb lett? Már a köpönyeg.hu előrejelzéseire is begerjedsz? Nem csak a képzeleted játszik veled – a tudomány szerint hivatalosan is a tél a leghuncutabb évszak.

Úgy tűnik, télen nem csak a kályhába fűtünk be

Hogy miért is van ez így? Nos, az egyik megfejtés, hogy amíg kint tombolnak az elemek, addig is van idő egymással foglalkozni. Ám van ennél tudományosabb megoldás is:

A barlanglakó ösztön és a matek

Ha visszaszámolunk kilenc hónapot a nyári születésnapoktól, a naptár pontosan a tél közepére mutat. A Google keresési adatai is ezt igazolják: a legnagyobb havazások és ünnepek idején ugrásszerűen megnő a szexuális tartalmú keresések száma. De miért pont akkor gerjedünk be, amikor legszívesebben ki sem kelnénk a takaró alól?

Hormonális tűzijáték a mínuszokban

Felejtsd el az osztrigát, a legjobb afrodiziákum a sarki szél! Tanulmányok bizonyítják, hogy a tesztoszteronszint mind a férfiaknál, mind a nőknél késő ősztől tél elejéig tetőzik. Ez a hormonális löket pedig egyenes utat jelent a hálószobába. Ráadásul a biológia is nekünk dolgozik: télen a férfiak spermiuma „prémium minőségű”, a nők szervezete pedig fogékonyabb a fogantatásra. Még ha nem is akarsz gyereket, az ősi reprodukciós ösztönök mélyen a tudatod alatt dübörögnek.

De őszintén, mi lehetne jobb időtöltés ilyen időben egy kellemes kardiónál a paplan alatt?