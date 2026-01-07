Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szexuális vágy

Szex télen: miért gerjedünk jobban, ha kint tombolnak az elemek?

123rf.com - lev dolgachov
szexuális vágy havazás tél
Pópity Balázs
2026.01.07.
Júliusban van a szülinapod? Akkor te is egy forró téli éjszaka eredménye vagy! A kutatók rájöttek, miért szexelünk gyakrabban télen, mint más évszakokban.

Azt hitted, a nyár a flörtök és a forró kalandok ideje? Akkor nagyot tévedtél! A szex télen divatos. Bár a falatnyi ruhák és a napsütés csábító, a statisztika szerint a legtöbb baba júliusban és augusztusban születik, ami azt jelenti, hogy a párok a téli hónapokban, a legnagyobb hidegben szeretnek leginkább összebújni. A tudósok rájöttek, hogy mitől lehet ez.

Szex télen? Nos, ebben az évszakban jobban gerjednek egymásra a párok. A titok az, hogy bent, a meleg szobában kell csinálni.
Szex télen? Gyakoribb, mint hiddéd! A párok jobban gerjednek egymásra, mint bármely más évszakban!
Forrás:  123rf.com

Szex télen? Miért a hófúvás a legjobb előjáték?

  • A közelség kényszere: amikor kint tombol a vihar, és „be vagyunk zárva”, az agyunk azonnal intimitásra vágyik. A kanapén kuckózás, a közös filmezés és a forró italok olyan kötődést (és oxitocint) generálnak, ami szinte magától vezet a szexhez.
  • Boldogabb ember = magasabb libidó: a kutatások szerint a téli ünnepek alatt – a stressz ellenére – kollektíven boldogabbak és hálásabbak vagyunk. Márpedig a boldog ember sokkal könnyebben hangolódik rá a huncutságokra.
  • Magasabb tesztoszteronszint: ebben az évszakban mind a nőknek, mind a férfiaknak magasabb a tesztoszteronszintje, ami magasabb libidót eredményez.

Mostanában te is úgy érzed, hogy valahogy minden sokkal szexibb lett? Már a köpönyeg.hu előrejelzéseire is begerjedsz? Nem csak a képzeleted játszik veled – a tudomány szerint hivatalosan is a tél a leghuncutabb évszak.

Úgy tűnik, télen nem csak a kályhába fűtünk be

Hogy miért is van ez így? Nos, az egyik megfejtés, hogy amíg kint tombolnak az elemek, addig is van idő egymással foglalkozni. Ám van ennél tudományosabb megoldás is:

A barlanglakó ösztön és a matek

Ha visszaszámolunk kilenc hónapot a nyári születésnapoktól, a naptár pontosan a tél közepére mutat. A Google keresési adatai is ezt igazolják: a legnagyobb havazások és ünnepek idején ugrásszerűen megnő a szexuális tartalmú keresések száma. De miért pont akkor gerjedünk be, amikor legszívesebben ki sem kelnénk a takaró alól?

Hormonális tűzijáték a mínuszokban

Felejtsd el az osztrigát, a legjobb afrodiziákum a sarki szél! Tanulmányok bizonyítják, hogy a tesztoszteronszint mind a férfiaknál, mind a nőknél késő ősztől tél elejéig tetőzik. Ez a hormonális löket pedig egyenes utat jelent a hálószobába. Ráadásul a biológia is nekünk dolgozik: télen a férfiak spermiuma „prémium minőségű”, a nők szervezete pedig fogékonyabb a fogantatásra. Még ha nem is akarsz gyereket, az ősi reprodukciós ösztönök mélyen a tudatod alatt dübörögnek.

De őszintén, mi lehetne jobb időtöltés ilyen időben egy kellemes kardiónál a paplan alatt?

Leesik az állad! Ők az újév legszexibb nagypapái, akikért bárki dobná a jelenlegi párját

Nem pusztán azért vonzóak, mert jóképűek és izmosak, hanem mert önmagukat adják.

Szexi Hamupipőke-sztorival tér vissza A Bridgerton család: íme minden, amit tudnod kell az új évadról

Egy titokzatos idegen, egy rejtélyes szerelem és a Hamupipőke történetének újragondolása. Megérkezett A Bridgerton család 4. évadának előzetese, és első sorozatképei. Íme minden, amit tudnod kell!

Így viseld a szuperszexi csipkés harisnyát a hétköznapi divatban

Figyelem csajok! Eljött a különleges harisnyák korszaka. Mutatjuk, hogyan viselheted a csipkés változatokat az utcai divatban. Nézd meg, hogyan lehetsz kifinomultan szexi!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu