Csak a zsenik találják meg a hóemberek közé bújt pandát: a profikon is kifog ez az IQ-teszt

2026.01.08.
Készen állsz a kihívásra? Teszteld magad a különbségkereső képrejtvényünkkel! Ezt az IQ-tesztet csak a kivételesek tudják megoldani, ők találják meg időre az elrejtett pandát.

A különbségkereső rejtvények remek módjai az agy tornáztatásának. A szórakoztató, szinte gyerekesnek tűnő képrejtvények nehezebbek, mint azt elsőre gondolnád. Tedd magad próbára a nehéz, havas IQ-tesztünkkel, és bizonyítsd, hogy a kivételesek közé tartozol!

Hóemberes IQ-teszt a zseniknek

Az IQ-tesztek pár másodperc alatt is képesek fejleszteni a képességeinket. Az ezekhez hasonló rejtvények rendszeres megoldása növeli a koncentrációs készséget, a részletekre való odafigyelést és a gyors gondolkodást is. Bár elsőre könnyűnek tűnnek, a legtöbben elbuknak ezen az IQ-teszten. A különbségkereső rejtvények lényege, hogy megtaláld az oda nem illő alakzatot a képen. A feladatod, hogy a következő képen megtaláld az elrejtett pandát a hóemberek között. 

Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre és teszteld az intelligenciád!

Vizsgáld meg a képet, haladj fentről lefelé, majd jobbról balra. Ha így sem találod a pandát, nézd meg a színeket és az alakzatokat. A kép egy pandát rejt, de vajon hol van? Haladj szekciónként vagy soronként, így könnyebben megtalálhatod. Pásztázd a képet és közben koncentrálj a részletekre. 

Az IQ-teszt eredménye

Ha sikerült 30 másodperc alatt megtalálnod a pandát, gratulálunk, bizonyítottad, hogy kivételes az intelligenciád. Ez a fejtörő a legtöbbeken kifog, így nem csoda, ha téged is megdolgoztatott. A panda a kép közepe körül volt jobb szélen. A fekete kis fülei optikai illúzióként beleolvadtak a hóemberek gombjaiba, ezért tudott olyan jól eltűnni. 

Ezt tanulhattad az IQ-tesztből

A különbségkereső IQ-tesztek próbára teszik és javítják a koncentrációs képességeket is. A tesztek nehézsége növelhető rövidebb időkorláttal, de bármilyen korosztály számára tökéletesek lehetnek. 

