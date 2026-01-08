10-ből 9-en elbuknak ezen a kvízen: te emlékszel még ezekre a régi téli szavakra?

A magyar nyelv tele van réiges szavakkal, amiknek a jelentését ma már alig ismerik néhányan. Ezúttal még ezt a kört is tovább szűkítettük, ugyanis kizárólag téli szavakat és kifejezéseket kerestünk, amiket ma már alig használnak az emberek. Neked sikerült hibátlanul kitölteni ezt a kvízt?

Régi szavak kvíz: te mennyire ismered a régi téli kifejezéseket?

Téli kvíz: te tudod, mit jelentenek ezek a téli szavak?

A magyar nyelv tele van gyönyörű, régies szavakkal, kifejezésekkel, amelyek közül sokat ma már alig használunk. A télhez kapcsolódó régi szavak különösen hangulatosak: egyszerre idézik fel a havas utcákat, a jeges tájakat és az otthon melegében, a kandalló mellett zajló beszélgetéseket. Ez a kvíz azt teszteli, mennyire maradtak meg ezek a szavak az emlékezetedben. Bár első pillantásra könnyűnek tűnhet, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbben elvéreznek rajta, 10-ből 9-en elhasalnak ezen a teszten. Ez nem is csoda, hiszen sok kifejezés már tényleg teljesen kikopott a hétköznapi szóhasználatból. Ha szereted próbára tenni magad , és kíváncsi vagy, mennyire érted még a „régi magyar telet”, akkor ezt a játékot neked találták ki. Indulhat a nosztalgiautazás?