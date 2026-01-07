Hiába alszol eleget, mégis mindig fáradt vagy? Itt a megoldás a problémádra

Ismerős a helyzet, amikor elvileg megvan a nyolc óra alvás, mégis úgy kelsz fel, mintha végigdolgoztad volna az éjszakát? Kávé nélkül el sem tudod kezdeni a napot, délután pedig újra rád tör a kimerültség. Ilyenkor sokan azt gondolják, biztosan még többet kellene aludniuk, hogy ne legyenek fáradtak, pedig a probléma gyakran nem az alvás mennyiségével, hanem a minőségével van.

8 óra alvás után sem ébredsz kipihenten? Nem jó a rutinod!

Forrás: Shutterstock

Meg kell tanulnod milyen a jó alvás! Sokan hiába alszanak annyit, amennyit a nagy könyv ír, a 8 óra sem elég nekik a kipihentséghez.

Nem minden múlik a mennyiségen.

A legtöbb ember nem tudja, hogyan kell helyesen aludni.

A rossz alvás előtti rutin lehetetlenné teszi a kipihent ébredést.

Azért vagy fáradt, mert nem alszol helyesen

A tested nemcsak pihenni akar alvás közben, hanem regenerálódni is. Ehhez viszont szüksége van egy jól működő belső ritmusra. Ha lefekvés előtt még a telefonodat nyomkodod, sorozatot nézel vagy fejben a másnapi teendőkön pörögsz, az agyad nem tud igazán kikapcsolni. Hiába alszol sokat, a mélyebb alvási szakaszok rövidebbek lesznek, reggel pedig fáradtnak érzed magad.

Sokan ott rontják el, hogy nem figyelnek az elalvás előtti órákra. A testednek jelzésekre van szüksége ahhoz, hogy tudja, közeleg a pihenés ideje. A túl erős fények, a késői nehéz vacsora vagy az esti koffein mind megzavarják ezt a folyamatot. Egy nyugodt, lelassulós rutin viszont csodákra képes. Egy meleg zuhany, halk zene vagy pár perc csendes pihenés segít abban, hogy az idegrendszered átváltson alvó üzemmódba.

A rutin a lelke mindennek

Fontos az is, hogy mikor alszol, nem csak az, hogy mennyit. Ha minden nap más időpontban fekszel le és kelsz fel, a tested összezavarodik. Ilyenkor olyan, mintha állandóan egy másik időzónában lennél. Ha nagyjából ugyanabban az időben mész aludni és ébredsz fel, még hétvégén is, a szervezeted megtanulja, mikor kell feltöltődnie, és az alvás sokkal pihentetőbbé válik.

A nappali szokások is beleszólnak abba, hogyan alszol. A kevés mozgás, a folyamatos stressz és a túl sok ülés mind hozzájárulhat ahhoz, hogy éjszaka sem tudsz igazán ellazulni. Nem kell maratont futni, már egy séta vagy egy könnyed edzés is segít abban, hogy este természetes módon elfáradj.