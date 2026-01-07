Miért volt ennyi celebkurtizán a 18. században? — A bordélyok és a prostitúció fénykora

Virágzott az örömlánybiznisz az 1700-as években, az üzletág pedig olyannyira beivódott a társadalomba, hogy a legsikeresebb kurtizánok bekerültek a magas körökbe, számos képviselőjük pedig igazi sztárnak számított. A történelem leghíresebb prostituáltjai is ebben a korszakban egyengették karrierjüket. Azonban a csillogó, púderezett felszín szomorú történeket leplez.

A 18. század a bordélyok és kurtizánok fénykora volt.

Forrás: Corbis Historical

Hogyan lett a 18. század a bordélyok és kurtizánok fénykora?

Gazdasági és társadalmi okai voltak annak, hogy az 1700-as években a prostitúció ilyen gyümölcsöző üzletággá nőtte ki magát. Legtöbben elrendezett házasságban éltek, a mélyen patriarchális társadalomban pedig a tehetős férfiaknak igénye lett arra, hogy feleségük mellett – aki a háztartást vezette és gyereket szült – szeretőt tartsanak.

Ez pedig piaci igényt teremtett az örömlányok szolgáltatásaira, a prostitúció pedig jövedelmező pénzkereseti lehetőséggé vált.

Ennél fogva számos szemrevaló lány választotta a bordélyházak ledér világát, hogy kitörjön a szegénységből, vagy hogy beférkőzzön a magas társadalmi körökbe. Gombamód szaporodtak az örömtanyák, melyeket a legmagasabb minőségű bútorokkal rendeztek be, pompás dekorációt kaptak a helyek, ahol a kuncsaftokat a legmagasabb szintű szórakoztatás várta.

Az egyik legsikeresebb kurtizán Emma Hamilton volt, akit később feleségül is vett a szeretője.

Forrás: Hulton Archive

Az intézmények falai között dolgozó kurtizánok nem voltak közönséges utcalányok, illedelmesen viselkedtek, egy művészeti ágban általában tehetségesek voltak, öltözetük az arisztokrata nőkét utánozta. Mindezt abban a reményben, hogy egy gazdag kuncsaft szeme megakad rajtuk és kitartottakká válnak – akinek ez sikerült, néhány évig a legmagasabb életszínvonalon élhetett.

Kitartott kurtizánok aranykalitkában

Amikor egy örömlány hivatalos szeretővé vált, akkor saját lakás, bőséges apanázs, luxusruhák, ajándékok vártak rá, legértékesebb jussa mégis az arisztokrata körökben való bekerülés volt. Ugyanis egy ilyen művelt nő a szalonokban, promenádokon is megfordult, ahogy bálokra is meghívást kapott.

A kor leghíresebb kurtizánjai Emma Hamilton, Rosalie Duthé, valamint Kitty Fisher voltak, a legsikeresebb képviselőjük pedig Du Barry grófnő, XV. Lajos hírhedt királyi szeretője volt.

Gyakran álltak modellt a legtehetségesebb festőknek, hogy a róluk készült műalkotás tovább öregbítse hírnevüket, így könnyebben találtak új kuncsaftokat. A sétányokon végigvonulva pedig a gazdagság látszatát keltették, így a közvélemény szemében igazi celebek, afféle influenszerek voltak. Kivételes esetekben egyes örömlányokat még feleségül is vette szeretőjük, felemelve társadalmi státuszukat.