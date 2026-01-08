Váratlan fordulat Rob Reiner és feleségének meggyilkolása ügyében: döbbenetes bejelentést tett az ügyvéd

Szerda reggel Alan Jackson azt közölte a bíróval, hogy visszavonja a jogi képviseletet Nick Reiner ügyében, akit szülei, Rob Reiner és Michele Reiner brutális meggyilkolásával vádolnak. „Kérjük, hogy a bíróság engedélyezze a visszalépésünket. Nincs más választásunk, kénytelenek vagyunk felmentést kérni” – fogalmazott az ügyvéd.
A bíróság elfogadta a kérelmet, és kirendelt védőt jelölt ki Nick Reiner mellé: a továbbiakban Kimberly Greene látja el Rob Reiner fiának jogi képviseletét. A vádemelés új időpontját február 23-ára tűzték ki. Nick röviden megerősítette, hogy elfogadja a váltpzást, majd visszakísérték a Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol továbbra is óvadék nélkül tartják fogva.
Alan Jackson: „Tudjuk, hogy Rob Reiner fia nem bűnös gyilkosságban”
A tárgyalás után Alan Jackson ügyvéd a bíróság épülete előtt álló újságíróknak is nyilatkozott. Elmondása szerint olyan körülmények kényszerítették a visszalépésre, amelyek fölött sem neki, sem ügyfelének nincs érdemi befolyása.
„Ma reggel kénytelen voltam lemondani Nick Reiner ügyvédjeként. Olyan tényezők miatt, amelyekre semmi ráhatásunk sincs – és ami még fontosabb, Nicknek sincs rájuk hatása – lehetetlenné vált, hogy tovább képviseljük őt. Jogi és etikai okokból nem részletezhetem az okokat, bármennyire is kíváncsi mindenki” – mondta. Hozzátette, csapatával továbbra is kiállnak a vádlott mellett: „Legyen nagyon világos: mélyen elkötelezettek vagyunk Nick Reiner és az ő érdekei mellett. Nemcsak hisszük, hanem tudjuk, hogy az eljárás során ki fognak derülni a valódi tények.” Jackson azt is kijelentette:
Meggyőződtünk róla – és ezt nyugodtan leírhatják –, hogy az állami jog szerint Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban.
Az újonnan kirendelt védő, Kimberly Greene a sajtónak elmondta, hogy szerdán mindössze harminc másodpercig tudott beszélni Nickkel, így még az ismerkedés fázisában vannak. Csapatának másik tagja, Ricardo Garcia szerint csak előző este értesültek arról, hogy át kell venniük az ügyet Jackson irodájától. Arra kérte a közvéleményt és a médiát, hogy türelemmel kövessék az eljárást: „Fontos, hogy hagyják a jogrendszert a maga medrében haladni. Mi mindent megteszünk azért, hogy a megfelelő időben, a lehető legátfogóbban tudjunk választ adni a felmerülő kérdésekre.”
Másodszor halasztották el a vádemelést
Nick Reiner ellen eredetileg már december 17-én vádat kellett volna emelni, ám akkor is a halasztás mellett döntöttek. A férfi akkor bilincsben, öngyilkosság-megelőző ruhában állt a bíró elé, és mindvégig némán, komoran nézett maga elé. A meghallgatás során mindössze annyit mondott, hogy „igen, bíró úr”, amikor megerősítette: lemond a gyors vádemeléshez fűződő jogáról. Az akkori rövid tárgyalás után Jackson már egyszer hangsúlyozta, hogy az ügy pusztító tragédia a Reiner család számára, és arra kérte a közvéleményt, ne hozzon elhamarkodott ítéleteket.
A gyilkosság és a vádpontok
A hatóságok tájékoztatása szerint 2025. december 14-én találták meg Rob Reinert (78) és feleségét, Michele Reiner (70) brentwoodi otthonukban. A párt szúrt sebek borították, a halottkémi vizsgálat gyilkosságként minősítette az esetet. A nyomozás szerint az előző este egy házibuliban heves vita alakult ki a szülők és fiuk, Nick Reiner között. A férfit nem sokkal később letartóztatták, két rendbeli, elsőfokú gyilkossággal vádolták meg. A kiszabható maximális büntetés életfogytig tartó börtön, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül vagy akár halálbüntetés is lehet.
Nick Reiner mentális betegséggel és függőséggel küzd
Az ügyet tovább bonyolítja Nick Reiner egészségi állapota. Évek óta kábítószer-problémákkal küzd, és a beszámolók szerint nemrég skizofréniát is diagnosztizáltak nála. Források a TMZ-nek azt mondták, hogy pszichiátriai kezelés alatt állt, és a gyilkosságokat megelőző hetekben viselkedése riasztóan megváltozott. Állítólag alig egy hónappal a tragédia előtt módosították a gyógyszerelését, azután vált labilissá. A lap szerint éppen a gyógyszerek beállításán dolgoztak az orvosok, hogy stabilizálják az állapotát, amikor bekövetkezett a kettős gyilkosság. Nick az elmúlt években közel húsz alkalommal járt rehabilitációs intézményekben.
A család kéri: ne spekuláljanak
Nick testvérei, Jake (34) és Romy Reiner (29) ügyvédjükön keresztül korábban közös közleményben reagáltak a tragédiára. Azt írták, szavakkal leírhatatlan fájdalmat élnek át szüleik elvesztése miatt. Hálájukat fejezték ki a részvétnyilvánításokért, amelyet családtagoktól, barátoktól és ismeretlenektől egyaránt kaptak. Ugyanakkor arra kérték az embereket, hogy a találgatások helyett empátiával és emberséggel közelítsenek a történtekhez. Egy friss nyilatkozatban képviselőjük hozzátette: a családtagok teljes mértékben bíznak a jogi eljárásban, és egyelőre nem kívánnak további megjegyzéseket fűzni a folyamatban lévő ügyhöz. Testvérükről nem tettek említést.
