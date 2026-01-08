Váratlan fordulat Rob Reiner és feleségének meggyilkolása ügyében: döbbenetes bejelentést tett az ügyvéd

Szerda reggel Alan Jackson azt közölte a bíróval, hogy visszavonja a jogi képviseletet Nick Reiner ügyében, akit szülei, Rob Reiner és Michele Reiner brutális meggyilkolásával vádolnak. „Kérjük, hogy a bíróság engedélyezze a visszalépésünket. Nincs más választásunk, kénytelenek vagyunk felmentést kérni” – fogalmazott az ügyvéd.

Rob Reiner fiának védője, Alan Jackson váratlanul visszaadta a gyilkos fiú jogi képviseletét

Forrás: Getty Images

A bíróság elfogadta a kérelmet, és kirendelt védőt jelölt ki Nick Reiner mellé: a továbbiakban Kimberly Greene látja el Rob Reiner fiának jogi képviseletét. A vádemelés új időpontját február 23-ára tűzték ki. Nick röviden megerősítette, hogy elfogadja a váltpzást, majd visszakísérték a Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol továbbra is óvadék nélkül tartják fogva.

Alan Jackson: „Tudjuk, hogy Rob Reiner fia nem bűnös gyilkosságban”

A tárgyalás után Alan Jackson ügyvéd a bíróság épülete előtt álló újságíróknak is nyilatkozott. Elmondása szerint olyan körülmények kényszerítették a visszalépésre, amelyek fölött sem neki, sem ügyfelének nincs érdemi befolyása.

„Ma reggel kénytelen voltam lemondani Nick Reiner ügyvédjeként. Olyan tényezők miatt, amelyekre semmi ráhatásunk sincs – és ami még fontosabb, Nicknek sincs rájuk hatása – lehetetlenné vált, hogy tovább képviseljük őt. Jogi és etikai okokból nem részletezhetem az okokat, bármennyire is kíváncsi mindenki” – mondta. Hozzátette, csapatával továbbra is kiállnak a vádlott mellett: „Legyen nagyon világos: mélyen elkötelezettek vagyunk Nick Reiner és az ő érdekei mellett. Nemcsak hisszük, hanem tudjuk, hogy az eljárás során ki fognak derülni a valódi tények.” Jackson azt is kijelentette:

Meggyőződtünk róla – és ezt nyugodtan leírhatják –, hogy az állami jog szerint Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban.

Az újonnan kirendelt védő, Kimberly Greene a sajtónak elmondta, hogy szerdán mindössze harminc másodpercig tudott beszélni Nickkel, így még az ismerkedés fázisában vannak. Csapatának másik tagja, Ricardo Garcia szerint csak előző este értesültek arról, hogy át kell venniük az ügyet Jackson irodájától. Arra kérte a közvéleményt és a médiát, hogy türelemmel kövessék az eljárást: „Fontos, hogy hagyják a jogrendszert a maga medrében haladni. Mi mindent megteszünk azért, hogy a megfelelő időben, a lehető legátfogóbban tudjunk választ adni a felmerülő kérdésekre.”