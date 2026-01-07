Bradley Cooper arcát vizslatja a fél világ – most elárulta, kés alá feküdt-e

A műsorban egyéb témák mellett azt a kérdést is feszegették a műsorvezetők, igaz-e, hogy Bradley Cooper teljesen átszabatta az arcát. A színész-rendező ezek után elmondta, hogy valóban egyre többször szembesül ezekkel a pletykákkal. „Az elmúlt hetekben sokan odajöttek hozzám, és olyanokat mondtak, hogy »jól nézel ki«, majd rögtön hozzátették, mennyire durva, amiket rólam olvasnak” – fogalmazott a színész. Hozzátette, az egész jelenség idegesítő és abszurd. „Valahol olvasnak valami hülyeséget, aztán úgy beszélik tovább, mintha tény lenne.”

Bradley Cooper végre megszólalt: elárulta, kés alá feküdte-e valaha

Forrás: Getty Images

Bradley Cooper plasztikai műtéten esett át: igaz vagy nem?

A színész eddig nem kommentálta a plasztikai műtéttel kapcsolatos feltételezéseket, most azonban egyértelművé tette: nem feküdt kés alá, az arca nem szépészeti beavatkozások eredménye.

A beszélgetés során szóba került Bradley Cooper új filmje, az Is This Thing On? is, amelyben nemcsak rendezőként dolgozott, hanem főszereplőként is láthatjuk. A történet egy válás küszöbén álló házaspár, Alex (Will Arnett) és Tess (Laura Dern) krízisét követi végig. A férfi életközepi válsággal küzd, de azért próbál új célt találni, és kipróbálja magát a New York-i stand-up színtéren. Tess szembenéz mindazzal, amit a családért feladott. A film azt boncolgatja, hogyan lehet szülőként együttműködni akkor is, ha a párkapcsolat megroppan, és képes-e a szerelem más formában továbbélni.

Bradley Cooper magánélete is sokakat foglalkoztatott az elmúlt napokban. Már régen együtt van Gigi Hadiddal. A párt legutóbb december 20-án látták a Broadway-n, a Godot-ra várva előadásán, és nem sokkal később olyan külföldi újságcikkek jelentek meg, melyek azt állították, hogy a pár 2026-ban oltár elé áll.