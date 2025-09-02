Kiszivárogtak Erzsébet királynő szépségtitkai – Ezeket a termékeket használta

Bár voltak szakemberek körülötte – fodrász, öltöztető, tanácsadók – sokszor maga készítette el a sminkjét. Nem azért, mert Erzsébet királynő nem bízott volna másban, hanem mert szeretett irányítást gyakorolni a megjelenése felett. Ez is mutatja, mennyire tudatosan építette a saját imázsát. Az élénk rúzs, a visszafogott szemsmink, a makulátlan alapozás és a rendezett körmök mindig együtt alkották azt az összképet, amelyet a világ „A királynőként” ismert.

Erzsébet királynő 1985-ben, amint épp ajkait rúzsozza

Forrás: Hulton Archive

Erzsébet királynő sminkje sosem volt túlzó vagy harsány

Sokkal inkább a letisztult és az elegáns árnyalatokat kedvelte, ami nem csoda, hiszen minden másban is kifejezetten szerette a klasszikus, időtálló megoldásokat. A bőre mindig frissnek hatott, amit nemcsak genetikának köszönhetett, hanem a jól bevált termékeknek is. A Clarins a királynő koronázásakor is jelen volt: a francia márka készítette azt a rúzst, amely harmonizált a díszruhájával. Ez a kapcsolat később sem szakadt meg, Erzsébet a márka kompakt púderét és kézápolóit is szívesen használta.

Clarnis kéz-és körömápoló krém, 10.590 Forint

Forrás: douglas.hu

Nem egyszerűen egy színről volt szó: a vibráló árnyalat szinte a védjegyévé vált, amely energiát és derűt sugárzott még a legformálisabb eseményeken is.

Az Elizabeth Arden márkához szintén nagyon kötődött: a legendás Eight Hour Cream krém állandó darabja volt a neszesszerének, de időnként egy bizonyos pink árnyalatú rúzst is használt az Ardentől. A brit királyi család, pontosabban a királynő öltöztetője, Angela Kelly gyakran tartotta a céggel a kapcsolatot, hogy sose fogyjanak ki belőle.

Eight Hour krém 10 140 Ft /50ml

Forrás: douglas.hu

Az Essie volt a tuti befutó

Ha valaki figyelte a körmeit, könnyen észrevehette: Erzsébet mindig a visszafogott, világos árnyalatokat részesítette előnyben. Ennek legismertebb példája az Essie Ballet Slippers körömlakkja, amely 1989 óta volt állandó „társa". Ez a selymes, szinte áttetsző rózsaszín a kifinomultság és az ápoltság jelképe volt, és kiválóan passzolt a színes kosztümökhöz, anélkül, hogy elvonná a figyelmet.

Essie, rózsaszín körömlakk 3299 Forint

Forrás: dm.hu

Az illatok világában is tudatos volt

Bár a Floris London sosem árulta el, pontosan mely parfümjeit választotta rendszeresen, annyi ismert, hogy Erzsébet rajongott a szegfű illatáért, ez volt a kedvenc virága is.

Ez alapján sokan úgy vélik, hogy a White Rose nevű, szegfűs jegyeket is tartalmazó illat lehetett a titkos favoritja.

Nem harsány, hanem elegáns és visszafogott választás, ami illik is ahhoz a kényes egyensúlyhoz, amit a királynő mindig képviselt: egyszerre hagyományőrző és modern.