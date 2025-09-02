Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sminktipp

Kiszivárogtak Erzsébet királynő szépségtitkai – Ezeket a termékeket használta

Erzsébet királynő kék
WireImage - Samir Hussein
sminktipp II. Erzsébet királynő titkok
Jónás Ágnes
2025.09.02.
Ha valaki, akkor a brit királynő tökéletesen értette, hogyan válhat a megjelenés emlékezetessé. Bár legtöbben Erzsébet királynő kalapjaira és élénk színű kosztümjeire emlékszünk, a szépségrutinja és a sminkje legalább olyan fontos része volt az összképnek. Az uralkodó több mint 7 évtizeden át állt reflektorfényben, éppen ezért jól tudta, hogy minden apró részlet számít.

Bár voltak szakemberek körülötte – fodrász, öltöztető, tanácsadók – sokszor maga készítette el a sminkjét. Nem azért, mert Erzsébet királynő nem bízott volna másban, hanem mert szeretett irányítást gyakorolni a megjelenése felett. Ez is mutatja, mennyire tudatosan építette a saját imázsát. Az élénk rúzs, a visszafogott szemsmink, a makulátlan alapozás és a rendezett körmök mindig együtt alkották azt az összképet, amelyet a világ „A királynőként” ismert. 

Erzsébet királynő
Erzsébet királynő 1985-ben, amint épp ajkait rúzsozza
Forrás: Hulton Archive

Erzsébet királynő sminkje sosem volt túlzó vagy harsány

Sokkal inkább a letisztult és az elegáns árnyalatokat kedvelte, ami nem csoda, hiszen minden másban is kifejezetten szerette a klasszikus, időtálló megoldásokat. A bőre mindig frissnek hatott, amit nemcsak genetikának köszönhetett, hanem a jól bevált termékeknek is. A Clarins a királynő koronázásakor is jelen volt: a francia márka készítette azt a rúzst, amely harmonizált a díszruhájával. Ez a kapcsolat később sem szakadt meg, Erzsébet a márka kompakt púderét és kézápolóit is szívesen használta. 

Clarnis kéz-és körömápoló krém, 10.590 Forint 
Forrás: douglas.hu

Nem egyszerűen egy színről volt szó: a vibráló árnyalat szinte a védjegyévé vált, amely energiát és derűt sugárzott még a legformálisabb eseményeken is. 

Az Elizabeth Arden márkához szintén nagyon kötődött: a legendás Eight Hour Cream krém állandó darabja volt a neszesszerének, de időnként egy bizonyos pink árnyalatú rúzst is használt az Ardentől. A brit királyi család, pontosabban a királynő öltöztetője, Angela Kelly gyakran tartotta a céggel a kapcsolatot, hogy sose fogyjanak ki belőle.

Erzsébet királynő
Eight Hour krém  10 140 Ft /50ml 
Forrás: douglas.hu

Az Essie volt a tuti befutó

Ha valaki figyelte a körmeit, könnyen észrevehette: Erzsébet mindig a visszafogott, világos árnyalatokat részesítette előnyben. Ennek legismertebb példája az Essie Ballet Slippers körömlakkja, amely 1989 óta volt állandó „társa". Ez a selymes, szinte áttetsző rózsaszín a kifinomultság és az ápoltság jelképe volt, és kiválóan passzolt a színes kosztümökhöz, anélkül, hogy elvonná a figyelmet.

Essie, rózsaszín körömlakk 3299 Forint 
Forrás: dm.hu

Az illatok világában is tudatos volt

Bár a Floris London sosem árulta el, pontosan mely parfümjeit választotta rendszeresen, annyi ismert, hogy Erzsébet rajongott a szegfű illatáért, ez volt a kedvenc virága is. 

Ez alapján sokan úgy vélik, hogy a White Rose nevű, szegfűs jegyeket is tartalmazó illat lehetett a titkos favoritja. 

Nem harsány, hanem elegáns és visszafogott választás, ami illik is ahhoz a kényes egyensúlyhoz, amit a királynő mindig képviselt: egyszerre hagyományőrző és modern.

A klasszikus brit márkák sem hiányozhattak a királyi család életéből

A Yardley levendulaszappanjai szinte minden királyi rezidencián megtalálhatóak voltak. A levendula nyugtató, tiszta illata jól passzolt az uralkodó életviteléhez, aki a napi hajtásban is igyekezett megőrizni egy kis nyugalmat és állandóságot.

Erzsébet királynő
Yardley London, Luxus kézi szappan, angol levendula.  3 662,00 Ft 
Forrás: iherb.hu

Hosszú távban gondolkodott és a megbízhatóságot kereste mindenben

Sokan meglepődnek azon, hogy Erzsébet királynő mennyire ragaszkodott a megszokott márkáihoz és termékeihez. Ez is jól mutatja személyiségét: nem a gyorsan változó trendek vonzották, hanem a megbízhatóság és az állandóság. Nem a fiatalos csillogást akarta kergetni, hanem az eleganciát és méltóságot helyezte előtérbe. Sminkjének minden részlete azt a célt szolgálta, hogy kiemelje természetes vonásait, miközben elrejti az apróbb bőrhibákat vagy fáradtság jeleit. Nem a fiatalság látszatát hajszolta, hanem a gondosan ápolt, mindig reprezentatív megjelenést. 

Elizabeth Arden hidratáló rúzs, mely különböző színekben kapható.  8230Ft 
Forrás: notino.hu

Ha belegondolunk, Erzsébet sminkje nemcsak szépségápolási rutin volt, hanem kommunikációs eszköz is. Egy-egy színválasztással derűt, biztonságot, stabilitást sugárzott a nép felé. Ez az apró, de tudatos „trükk” hozzájárult ahhoz, hogy az emberek közel érezzék magukhoz őt, és inspirációként tekinthessenek rá. 

A királyi család legdögösebb agglegénye, akiről még sosem hallottál: bomlanak a nők Alexander Ogilvy után

Ki ez a srác?! Tudj meg mindent a királyi család agglegényéről, Alexander Ogilvy-ről

Közleményt adott ki a palota: Katalin, Vilmos és gyerekeik otthagyják eddigi lakhelyüket – Erre a házra esett a választásuk

Új windsori otthont választott a walesi család. Vilmos herceg és Katalin a gyerekeikkel kiköltöznek az Adelaide Cottage-ból.

With love, Meghan kritika: cukorsokk, kínos vendégek és egy királyi imposztor

Egy színes, sütizős műsor, ami inkább egy komédia lett. Megpróbáltam még egyszer nekifutni a With love Meghannek, de hamar rájöttem: a cukormáz itt nem édessé tesz, hanem fojtogatóvá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu