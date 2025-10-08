Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Amal Clooney új frizurát villantott — George Clooney felesége levágatta a haját

Horváth Angéla
2025.10.08.
Nem hiszünk a szemünknek! Amal Clooney levágatta a haját, és az új frizurája mindent visz! A jogásznő és egyben stílusikon most egy rövidebb, dögösebb fazonnal hódít.

A 47 éves Amal Clooney hétfőn debütált friss frizurájával, amelyet Dimitris Giannetos sztárfodrász álmodott meg. „Amal még sosem viselt ilyen fazont” – mondta Dimitris a Vogue-nak, hozzátéve: a drámai fazont egy sötétebb barna árnyalattal tette még érdekesebbé. A fodrász a végeredményt „power cutnak" nevezte, utalva arra, hogy az új frizura egyszerre nőies, kifinomult de erőt is sugároz.

Amal Clooney új frizurája
Amal Clooney új frizurája
Forrás: Instagram

Amal Clooney korábban hosszú, hullámos frizurát viselt, így ez a hosszú bubi valódi stílusváltásnak számít – megjelenése frissebb, letisztultabb lett.

Emlékeztetőül, ilyen volt Amal frizurája korábban, jó 20 centit vágatott a hajából:

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 29: Amal Clooney and George Clooney attend the "Jay Kelly" red carpet during 63rd New York Film Festival at Alice Tully Hall, Lincoln Center on September 29, 2025 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
Forrás: GC Images

Jön George Clooney új filmje

A Clooney házaspárra mostanában jobban figyel a világ, és nem csak Amal frizurája miatt. Georg Clooney új filmjét, a Jay Kellyt most mutatták be a New York-i filmfesztiválon. A 64 éves színész a filmben egy híres színészt alakít, aki az önfelfedezés útjára lép, de eközben szembe kell néznie a múltjával, döntéseivel és a megbánással. Clooney elárulta: ő maga is sokat merített saját életéből a karakter megformálásakor. „Szerencsés vagyok, hogy nem kell megbánásokkal együtt élnem” – mondta a premieren. – „Azt hiszem, ez azért is van, mert későn lettem igazán híres. Addigra már jobban értettem, hogy a sikerhez gyakran több köze van a szerencsének, mint a zsenialitásnak.”

George Clooney arról is beszélt, hogy feleségével közösen próbálnak egyszerű életet élni – amennyire ez egy olyan házaspár esetében lehetséges, amelynek becsült vagyona 550 millió dollár, és olyan ingatlanjaik vannak, mint egy new york-i luxuslakás (14,7 millió dollár), egy 18. századi villa a Comói-tónál, egy angliai kastély a Sonning Eye szigeten, vagy éppen egy francia borászat Provence-ban.

Amal Clooney és George Clooney nem mutatják meg a gyerekeiket

A Clooney házaspár 2017-ben született ikrei, Ella és Alexander eddig gyakorlatilag teljesen távol maradtak a nyilvánosságtól – és ez nem véletlen. Clooney elmondta: tudatosan tartják őket távol a reflektorfénytől, sőt, még a forgatásokra sem nagyon viszik el őket. „Pár alkalommal meglátogattak a forgatáson, de próbáljuk őket ettől távol tartani” – mondta. A színész hozzátette: persze az életük nem teljesen hétköznapi, és bizonyos dolgokban „el vannak kényeztetve”, de igyekeznek olyan nevelést adni, ami a realitás talaján tartja a gyerekeket.

