Amal Clooney új frizurát villantott — George Clooney felesége levágatta a haját

A 47 éves Amal Clooney hétfőn debütált friss frizurájával, amelyet Dimitris Giannetos sztárfodrász álmodott meg. „Amal még sosem viselt ilyen fazont” – mondta Dimitris a Vogue-nak, hozzátéve: a drámai fazont egy sötétebb barna árnyalattal tette még érdekesebbé. A fodrász a végeredményt „power cutnak" nevezte, utalva arra, hogy az új frizura egyszerre nőies, kifinomult de erőt is sugároz.

Amal Clooney új frizurája

Forrás: Instagram

Amal Clooney korábban hosszú, hullámos frizurát viselt, így ez a hosszú bubi valódi stílusváltásnak számít – megjelenése frissebb, letisztultabb lett.

Emlékeztetőül, ilyen volt Amal frizurája korábban, jó 20 centit vágatott a hajából:

Forrás: GC Images

Jön George Clooney új filmje

A Clooney házaspárra mostanában jobban figyel a világ, és nem csak Amal frizurája miatt. Georg Clooney új filmjét, a Jay Kellyt most mutatták be a New York-i filmfesztiválon. A 64 éves színész a filmben egy híres színészt alakít, aki az önfelfedezés útjára lép, de eközben szembe kell néznie a múltjával, döntéseivel és a megbánással. Clooney elárulta: ő maga is sokat merített saját életéből a karakter megformálásakor. „Szerencsés vagyok, hogy nem kell megbánásokkal együtt élnem” – mondta a premieren. – „Azt hiszem, ez azért is van, mert későn lettem igazán híres. Addigra már jobban értettem, hogy a sikerhez gyakran több köze van a szerencsének, mint a zsenialitásnak.”

George Clooney arról is beszélt, hogy feleségével közösen próbálnak egyszerű életet élni – amennyire ez egy olyan házaspár esetében lehetséges, amelynek becsült vagyona 550 millió dollár, és olyan ingatlanjaik vannak, mint egy new york-i luxuslakás (14,7 millió dollár), egy 18. századi villa a Comói-tónál, egy angliai kastély a Sonning Eye szigeten, vagy éppen egy francia borászat Provence-ban.

Amal Clooney és George Clooney nem mutatják meg a gyerekeiket

A Clooney házaspár 2017-ben született ikrei, Ella és Alexander eddig gyakorlatilag teljesen távol maradtak a nyilvánosságtól – és ez nem véletlen. Clooney elmondta: tudatosan tartják őket távol a reflektorfénytől, sőt, még a forgatásokra sem nagyon viszik el őket. „Pár alkalommal meglátogattak a forgatáson, de próbáljuk őket ettől távol tartani” – mondta. A színész hozzátette: persze az életük nem teljesen hétköznapi, és bizonyos dolgokban „el vannak kényeztetve”, de igyekeznek olyan nevelést adni, ami a realitás talaján tartja a gyerekeket.