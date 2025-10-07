Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Kiderült, hogy mi okozta Felix Baumgartner halálát

Komáromi Bence
2025.10.07.
A világ legismertebb ejtőernyőse idén nyáron veszítette életét egy horrorisztikus baleset során. Most három hónappal a tragédia után nyilvánosságra került Felix Baumgartner halálának oka, amely teljesen más volt, mint azt bárki korábban gondolta volna.

Felix Baumgartner osztrák ejtőernyős és extrémsportoló 2025. július 17-én, 56 éves korában veszítette életét, miután lezuhant a motoros siklóernyőjével Porto Sant'Elpidio-ban. A világ egyik legelismertebb tehetsége úgy halt meg ahogy szeretett volna: a felhők felett, miközben a szenvedélyének a repülésnek élt. Most 3 hónappal a tragédia után a rendőrség megállapította, hogy mi okozta Felix Baumgartner halálát.

A vizsgálat megállapította: Felix Baumgartner halálát emberi mulasztás okozta
A vizsgálat megállapította: Felix Baumgartner halálát emberi mulasztás okozta
Forrás: Getty Images

Felix Baumgartner halálát emberi mulasztás okozta

Bár korábban a média, és Baumgartner családja úgy gondolta, hogy egy kilazult kamera okozta a balesetet, utólag kiderült, hogy nem egy műszaki hiba okozta a tragédiát.

Az Origo Sport a fermói államügyész Raffaele Iannella hivatalos álláspontja alapján azt írja: a halálos balesetet emberi mulasztás okozta. A szakértők szerint Baumgartner siklóernyője kifogástalan műszaki állapotban volt, semmi nem utalt arra, hogy mechanikai hiba lépett volna fel a levegőben. A jelentés szerint a tragédiát az okozta, hogy hirtelen magasságvesztés kezdődött, az ernyő pedig egy zuhanóspirálba került. A baleset elkerülhető lett volna, ha az ejtőernyős folyamatos és határozott húzásokkal ránt a jobb kormányzsinóron, ám ez nem történt meg.

Baumgartner ejtőernyője a spirál miatt nem tudott kinyílni egészen az utolsó pillanatokig, amikor már túl késő volt. Néhány méterrel a becsapódás előtt már nem tudott annyit lassítani az esésen az ernyő, hogy az extrémsportolónak esélye legyen a túlélésre - zárta sorait a lap.

