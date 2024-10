Kényelmetlen kérdést tettek fel gyerekei George Clooney-nak: „Nem akartuk nekik megmagyarázni"

George Clooney és Amal mindketten hírességek, akik nagy egyetértésben döntöttek úgy, hogy ikereiket távol akarják tartani a refelktorfénytől és normális életet igyekeznek biztosítani nekik, amennyire persze ez két szupersztár estében lehetséges. A hétéves Ella és Alexander ennek okán nagyon keveset tudnak arról, szüleik mennyire a figyelem középpontjában vannak, a hollywoodi nyüzsgés nem az életük része. George Clooney azért büszke apukaként egy-egy történetet időről időre megoszt az ikrekről, most éppen azt mesélte el, milyen kérdést szegeztek neki, amitől elállt a szava.

Geroge Clooney és Amal Clooney Hollywood legnagyobb hírességei közé tartoznak, a zárt ajtók mögött viszont ők Alexander és Ella szülei, akik próbálják távol tartani a gyerekeiket a refelktorfénytől. Egyetlen eseményre sem vitték még őket magukkal és a közösségi médiát sem árasztják el a gyerekek fotóival, mindössze néhány történetet kapnak a rajongók, amiket a büszke szülők nagy ritkán megosztanak. George Clooney most arról számolt be, milyen kérdéssel hozták kényelmetlen helyzetbe őket az ikreik. A 62 éves színész elárulta, olyan váratlanul érte, hogy nem is találta a szavakat.

7 éves ikrei azt kérdezték: "Mi az, hogy 'híres'?". Ahogy George Clooney fogalmazott, a kérdés mintha a semmiből jött volna, és sem ő, sem felesége, Amal nem voltak felkészülve arra, hogy elmagyarázzák kisgyerekeiknek a hírességek életének bonyolult összefüggéseit. „Nem akartuk megmagyarázni" - vallotta be. „Nem akarom, hogy túl sokat tudjanak róla" - mondta. „Az édesanyjuk miatt tudják, mi az az ügyvéd, de nem igazán szeretném, ha tudnának arról, hogy én mivel foglalkozom" - árulta el. Hozzátette, a gyerekek tisztában vannak vele, hogy színész, de nem teljesen értik, hogy ez mit jelent, a hírességének mértékéről pedig semmit nem tudnak. Számukra ő csak apa, aki iskolába viszi őket és segít a házi feladatokban.