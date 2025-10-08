Nagy lehet a baj! Dolly Parton testvére azt kéri, mindenki imádkozzon a legendás énekesnőért

„Tegnap egész éjszaka ébren voltam, és imádkoztam a testvéremért, Dolly Partonért” – írta a 68 éves Freida október 7-én a Facebookon. „Sokan tudjátok, hogy mostanában nincs a legjobb formában. Hiszek az ima erejében, és arra kérek mindenkit, aki szereti őt, hogy imádkozzon érte velem együtt.” Hozzátette: „Erős és különleges ember. A szívemben érzem, hogy minden rendbe fog jönni. Isten veled van, kishúgom, Dolly. Mindannyian szeretünk!”
Dolly Parton szeptember végén jelentette be, hogy egészségi okok miatt elhalasztja Dolly: Live in Las Vegas című koncertsorozatát, amelyet december 4. és 13. között tartott volna a Caesars Palace Colosseum színházában. A kezdést 2026 szeptemberére halasztották. Az énekesnő Instagramon közölte rajongóival: „Szeretném, ha közvetlenül tőlem hallanátok, hogy sajnos el kell halasztanom a Las Vegas-i koncerteket. Egészségi problémáim vannak, és az orvosaim szerint néhány beavatkozásra szükség lesz.” Rögtön leszögezte azt is, hogy nem a plasztikai sebészéhez készül.
Parton ugyanakkor igyekezett megnyugtatni rajongóit: „Ne aggódjatok, nem vonulok vissza. Isten még nem mondta, hogy ideje abbahagynom. De most talán azt mondja, lassítsak egy kicsit, hogy felkészülhessek a következő nagy kalandokra.”
Az év elején óriási tragédia érte Dolly Partont: férje, Carl Dean 82 éves korában elhunyt. „Carl és én sok csodálatos évet töltöttünk együtt. Szavakkal nem lehet leírni azt a szeretetet, amit több mint hat évtizeden keresztül köztünk volt” – írta akkor közösségi oldalán.
Később a Today Show műsorában Savannah Guthrie-nek nyilatkozva elmondta: „Nagyon meghatódom, amikor róla kérdeznek. 18 éves korom óta szerettem őt.” Hozzátette, hogy hálás a rengeteg képeslapért, virágért és levélért, amit a világ minden tájáról kapott: „Nem is tudtam, hogy Carl Dean ennyire híres volt.”
A Knox Newsnak később úgy nyilatkozott: „Jobban vagyok, mint gondoltam. 60 évig voltam vele, most újra meg kell tanulnom néhány dolgot, amit eddig együtt csináltunk. De mindig velem lesz.”
