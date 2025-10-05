Újabb megosztó trend tér vissza a 2000-es évekből: az oldalt felnyírt frizura a legmerészebbek kedvence

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A 2000-es éveknek erősebb hatásuk van a mai divatra, mint azt hittük volna. És ez nem csak a ruhákra, hanem a sminkre és a frizurára is vonatkozik.

Az alacsony derekú farmer, a flip-flop, az élénk színű ruhák, a feliratos pólók mind visszatértek, és most egy újabb stílus követi őket, ami biztos, hogy az idei év egyik legmegosztóbb dobása lesz. Az oldalt felnyírt hajtrend népszerűbb volt, mint gondolnánk, és most visszatér a régi, jól megszokott formájában. Te be mernéd vállalni?

hajtrend
Több híresség is kipróbálta ezt a hajtrendet
Forrás: Northfoto

A hajtrend, ami sokakat kiborított

Az előző évek hosszú, hullámos haj trendjeinek úgy tűnik, hogy egy időre búcsút kell mondanunk, az extrém vágások sokkal nagyobb tömegeket fognak megmozgatni. Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe került a bob és a pixie, két olyan frizura, amely már önmagában sem mondható átlagosnak, azonban úgy tűnik, mostantól mindkettő unalmasnak fog számítani, mert visszatér az oldalt felnyírt haj, amit olyan hírességek viseltek egykor, mint Avril Lavigne, Rihanna vagy Natalie Dormer. Hosszú évekkel ezelőtt, a szinte bárhogy formázható frizurának sokan a függőjévé váltak. Vajon ez most sem lesz másképp?

Hogyan érd el ezt a hatást?

Roppant egyszerű elkészíteni ezt a frizurát, hiszen mindössze annyi a lényege, hogy a hajkorona oldalsó részét levágjuk, míg a másikat meghagyjuk eredeti formájában. Nem muszáj egyből a nullásgéppel nekiugrani, egy picivel hosszabbra is meg lehet hagyni, illetve aki tovább szeretné fokozni a hatást, még mintákat is kérhet bele a fodrászától. Az biztos, hogy hétköznapi nem lesz a megjelenésed egy ilyen extrém lépés után!

Az igazán bevállalósak akár mindkét oldalon felnyírhatják a hajukat!

Hogyan formázd?

Az oldalt felnyírt frizura macerás lehet abból a szempontból, hogy gyakran végig kell menni a rövidebb részeken, hiszen a haj hamar megnő, ami igénytelen hatást kelthet.

A hosszabb részeket ugyanúgy fel lehet kötni lófarokba, begöndöríteni és kivasalni, alkalomhoz illően. Nem kell félni ettől a frizurától, hiszen az extrémségét leszámítva könnyen kezelhető!

Így viselték a sztárok

Rihanna

Az énekesnő zenei karrierje csúcsán egyszerűen imádta az extrém frizurákat, így nem is volt kérdés, hogy ezt is ki fogja próbálni. Azok közé tartozik, akik sosem ugrottak neki nullásgéppel a fejüknek — egy kicsi hajat mindig meghagyott oldalt. A másik oldalon pedig hosszúra növesztette, és általában hullámosan hordta. Ő volt az, aki a hajszínén többször is variált, míg ezt a frizurát hordta: volt fekete, szőke, piros és barna is ez idő alatt.

STYLED TO ROCK -- "Rock it for Rihanna" Episode 101 -- Pictured: Host Robyn Rihanna Fenty -- (Photo by: Ben Cohen/Bravo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images)
Rihanna hosszú évekig viselte ezt a hajstílust
Forrás: NBCUniversal

Avril Lavigne

A pop-punk királynője természetesen nem maradhatott ki ebből a hóbortból sem. Avril Rihannához hasonlóan formázta meg a frizuráját. Mindössze annyival dobta fel, hogy színes tincseket rakatott a hosszúra meghagyott részbe, amit általában kivasalva hordott. Egyszerre extrém és egyszerű, amit csak imádni lehet!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 10: Avril Lavigne attends the Abbey Dawn by Avril Lavigne after party presented by Vodio at Catch Roof on September 10, 2012 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)
Avril Lavigne színes tincsekkel dobta fel az oldalt felnyírt frizurát
Forrás: WireImage

Natalie Dormer

A színésznő egy kicsit extrémebb verzióját választotta ennek a hajviseletnek, hiszen ő aztán tényleg nem kímélte a haját, és az oldalsó részeken teljesen lenyírta, hogy a kis szálaknak nyomuk se legyen. Dormer azonban amint tudta, visszanövesztette imádott szőke hajkoronáját, mivel mindössze egy szerep kedvéért vállalta be ezt az extrém frizurát.

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 1 (2014) NATALIE DORMER FRANCIS LAWRENCE (DIR) MOVIESTORE COLLECTION LTDCredit: Moviestore Collection/face to face FOR EDITORIAL USE ONLY
Natalie Dormer egy filmszerep kedvéért vállalta be ezt az extrém stílust
Forrás: Northfoto

Egyszerre imádjuk és utáljuk az új hajtrendet, ami nagyon extrém és mégis csajos marad, azonban, ha újra meg szeretnénk növeszteni oldalt  a hajunkat, egy örökkévalóságnak tűnhet. A legmerészebbeknek ajánljuk, akik nem futamodnak meg egy kis hajnyírástól!

