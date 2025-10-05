Újabb megosztó trend tér vissza a 2000-es évekből: az oldalt felnyírt frizura a legmerészebbek kedvence

Az alacsony derekú farmer, a flip-flop, az élénk színű ruhák, a feliratos pólók mind visszatértek, és most egy újabb stílus követi őket, ami biztos, hogy az idei év egyik legmegosztóbb dobása lesz. Az oldalt felnyírt hajtrend népszerűbb volt, mint gondolnánk, és most visszatér a régi, jól megszokott formájában. Te be mernéd vállalni?

Több híresség is kipróbálta ezt a hajtrendet

Forrás: Northfoto

A hajtrend, ami sokakat kiborított

Az előző évek hosszú, hullámos haj trendjeinek úgy tűnik, hogy egy időre búcsút kell mondanunk, az extrém vágások sokkal nagyobb tömegeket fognak megmozgatni. Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe került a bob és a pixie, két olyan frizura, amely már önmagában sem mondható átlagosnak, azonban úgy tűnik, mostantól mindkettő unalmasnak fog számítani, mert visszatér az oldalt felnyírt haj, amit olyan hírességek viseltek egykor, mint Avril Lavigne, Rihanna vagy Natalie Dormer. Hosszú évekkel ezelőtt, a szinte bárhogy formázható frizurának sokan a függőjévé váltak. Vajon ez most sem lesz másképp?

Hogyan érd el ezt a hatást?

Roppant egyszerű elkészíteni ezt a frizurát, hiszen mindössze annyi a lényege, hogy a hajkorona oldalsó részét levágjuk, míg a másikat meghagyjuk eredeti formájában. Nem muszáj egyből a nullásgéppel nekiugrani, egy picivel hosszabbra is meg lehet hagyni, illetve aki tovább szeretné fokozni a hatást, még mintákat is kérhet bele a fodrászától. Az biztos, hogy hétköznapi nem lesz a megjelenésed egy ilyen extrém lépés után!

Az igazán bevállalósak akár mindkét oldalon felnyírhatják a hajukat!

Hogyan formázd?

Az oldalt felnyírt frizura macerás lehet abból a szempontból, hogy gyakran végig kell menni a rövidebb részeken, hiszen a haj hamar megnő, ami igénytelen hatást kelthet.

A hosszabb részeket ugyanúgy fel lehet kötni lófarokba, begöndöríteni és kivasalni, alkalomhoz illően. Nem kell félni ettől a frizurától, hiszen az extrémségét leszámítva könnyen kezelhető!

Így viselték a sztárok

Rihanna

Az énekesnő zenei karrierje csúcsán egyszerűen imádta az extrém frizurákat, így nem is volt kérdés, hogy ezt is ki fogja próbálni. Azok közé tartozik, akik sosem ugrottak neki nullásgéppel a fejüknek — egy kicsi hajat mindig meghagyott oldalt. A másik oldalon pedig hosszúra növesztette, és általában hullámosan hordta. Ő volt az, aki a hajszínén többször is variált, míg ezt a frizurát hordta: volt fekete, szőke, piros és barna is ez idő alatt.