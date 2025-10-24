Pin Curl: a TikTok legújabb hajtrükkjével négyszer dúsabbnak tűnik a hajad

Egy egyszerű hajtrükkel szebbé varázsolhatod az életedet – és a frizurádat!

A TikTok új hajtrükkével őrülten dús tincseid lehetnek.

Forrás: Shutterstock

A TikTok legújabb hajtrükkje megoldást nyújt a lelapult hajra

Tudjuk, hogy sokat beszélünk a TikTok káros hatásairól, miszerint elbutít, lustává teszi az agyat és függőséget okoz – az viszont vitathatatlan, hogy olyan szépségtrükköket fedezünk fel általa, amik miatt minden egyéb bűne megbocsátást nyert.

Elvégre nélküle honnan értesülnénk arról, hogyan lamináljunk otthon szempillát, milyen csizmát érdemes felvennünk idén ősszel, vagy hogy milyen trükköket vetnek be az amerikai fiatalok a csodásan dús hajkoronáért?

A TikToknak hála megtanultunk rozmaringvizet főzni, tökéletesen kontúrozni és még néhány tuti farizom gyakorlatot is kipróbáltunk otthon. Most pedig itt az idő, hogy megoldást nyújtson egy olyan problémára, ami minden vékony szálú hajjal megáldott nőt évek óta gyötör: a lelapult hajra.

A mesterfodrász segít

Matthew Newman fodrász egy zseniális trükköt osztott meg a TikTokon: a lelapult haj elleni technika lényege annyi, hogy szárítás után tűzzük fel a tincseinket és hagyjuk őket így kihűlni. Bizony, mindössze ennyi. Persze fontos az előkészítés is: hajmosás után használjunk hővédő krémet, majd mikor már félig megszárítottuk a hajunkat, egy kis textúrát adó terméket is.

Mikor már 100 százalékban szárazak a tincseink, tupírozzuk meg a hajtöveket, fújjunk rá lakkot és kezdjük el formázni. Az eszköz teljesen mindegy: lehet hajsütővas, de akár forrólevegős hajformázó is.

A lényeg, hogy ne engedjük, hogy a hajunk kirúgja a hullámokat, hanem tekerjük fel őket és tűzzük meg.

Minél tovább maradnak ebben az állapotban, annál tartósabb lesz a végeredmény. Ha úgy érezzük, hogy eleget vártunk, akkor óvatosan engedjük ki a hajunkat, lakkozzuk be, majd az ujjainkkal óvatosan fésüljük át és violá, kész az egész napon át tartó, szalon hatású frizura!