Lusta lányok reggeli sminkrutinja — Ha te is szereted kinyomni az ébresztőt

Csak öt perced van reggel elkészülni, mert megint kinyomtad az ébresztőidet, és egy órán keresztül inkább a szundit választottad? Ne aggódj, mindenkivel előfordult már. Mivel rákattintottál a cikkre, valószínűleg kellő önismerettel rendelkezel, és beismerted, hogy a macerás, órákig tartó pepecselés a tükör előtt nem neked való. Ha az idő számodra nem létező fogalom és utálsz hatalmas erőfeszítéseket tenni, akkor ez a reggeli sminkrutin neked szól.

Lusta lányok sminkrutinja: szupergyors, könnyű és csak pár termék szükséges hozzá

Forrás: E+

Lássuk, miből áll a lusta lányok reggeli sminkrutinja!

Ha te is csinosan akarsz kilépni az ajtón, úgy, mint aki hihetetlenül ápolt és összeszedett, de minimális erőbedobást szeretnél a reggeli készülődésbe beleölni, akkor most megmutatjuk azt a tényleg csak pár lépéses, rövid..., tényleg nagyon rövid sminkrutint, amit imádni fogsz, amikor késésben vagy a suliból vagy nincs kedved full glam sminket felrakni.

Egy pár perces smink is csodásan megszépíthet, de lássuk, mire alkalmas még!

1. Friss, ápolt megjelenést biztosít.

2. Hidratálja az ajkakat.

3. Természtes fedéssel tünteti el a bőrhibákat.

4. Kiemeli a szemeket.

5. Biztosítja a fényvédelmet.

És mindezt rendkívül gyorsan és egyszerűen!

Nézzük is a lépéseket!

Fényvédő+alapozó

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a bőr rugalmasságának és egészségének megőrzéséhez a fényvédelem. Mivel gyors és egyszerű rutint ígértünk, ezért azt javasoljuk, hogy olyan terméket szerezz be, ami egyben alapozó és tartalmaz fényvédőt. Lehet ez egy gyengébb fedésű BB vagy CC krém is, amelyben legalább 30 SPF, azaz 30-as fényvédő faktor van.

Ha nem szereted az alapozókat, mert úgy érzed maszkhatásuk van, akkor a fényvédőre csak korrektort rakj a szemeid alá és a bőrhibáidra.

Szempillaspirál

Ha az alapozással megvagy, jöhetnek a szemeid. Kísérletezz bátran, hogy kiderítsd, hogy a szemformádhoz milyen típusú szempilla és spirál áll jól. A szempillaspirál kiemeli a szemedet és másodpercek alatt csábos tekintetet varázsol.