Lusta lányok reggeli sminkrutinja — Ha te is szereted kinyomni az ébresztőt

Shutterstock - Dmytro Zinkevych
Kővári F. Luca
2025.10.15.
Szeretsz spórolni az energiával, vagy inkább csak másra szánnád az idődet, de rosszul kinézni sem akarsz egész nap? Már mutatjuk is azt a sminkrutint, amely „életmentő” lesz számodra.

Csak öt perced van reggel elkészülni, mert megint kinyomtad az ébresztőidet, és egy órán keresztül inkább a szundit választottad? Ne aggódj, mindenkivel előfordult már. Mivel rákattintottál a cikkre, valószínűleg kellő önismerettel rendelkezel, és beismerted, hogy a macerás, órákig tartó pepecselés a tükör előtt nem neked való. Ha az idő számodra nem létező fogalom és utálsz hatalmas erőfeszítéseket tenni, akkor ez a reggeli sminkrutin neked szól.

Lusta lányok sminkrutinja: szupergyors, könnyű és csak pár termék szükséges hozzá.
Forrás: E+

Lássuk, miből áll a lusta lányok reggeli sminkrutinja!

Ha te is csinosan akarsz kilépni az ajtón, úgy, mint aki hihetetlenül ápolt és összeszedett, de minimális erőbedobást szeretnél a reggeli készülődésbe beleölni, akkor most megmutatjuk azt a tényleg csak pár lépéses, rövid..., tényleg nagyon rövid sminkrutint, amit imádni fogsz, amikor késésben vagy a suliból vagy nincs kedved full glam sminket felrakni. 
Egy pár perces smink is csodásan megszépíthet, de lássuk, mire alkalmas még!

1. Friss, ápolt megjelenést biztosít.

2. Hidratálja az ajkakat.

3. Természtes fedéssel tünteti el a bőrhibákat.

4. Kiemeli a szemeket.

5. Biztosítja a fényvédelmet.

És mindezt rendkívül gyorsan és egyszerűen!

Nézzük is a lépéseket!

Fényvédő+alapozó

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a bőr rugalmasságának és egészségének megőrzéséhez a fényvédelem. Mivel gyors és egyszerű rutint ígértünk, ezért azt javasoljuk, hogy olyan terméket szerezz be, ami egyben alapozó és tartalmaz fényvédőt. Lehet ez egy gyengébb fedésű BB vagy CC krém is, amelyben legalább 30 SPF, azaz 30-as fényvédő faktor van.

Ha nem szereted az alapozókat, mert úgy érzed maszkhatásuk van, akkor a fényvédőre csak korrektort rakj a szemeid alá és a bőrhibáidra.

Szempillaspirál

Ha az alapozással megvagy, jöhetnek a szemeid. Kísérletezz bátran, hogy kiderítsd, hogy a szemformádhoz milyen típusú szempilla és spirál áll jól. A szempillaspirál kiemeli a szemedet és másodpercek alatt csábos tekintetet varázsol. 

Abszolút opcionális: Ha maradt még egy kis időd, megrajzolhatod a szemöldöködet is vagy húzhatsz vékony tusvonalakat a felső szemhéjadra, de ezt csak akkor tedd, ha már óriási rutinod van benne, mert különben tuti nem lesz egyforma a kettő, ami egyet jelent azzal, hogy biztosan el fogsz késni.

A lusta lányok sminkrutinjának elengedhetetlen eleme: a szempillaspirál.
Forrás: The Image Bank RF

Rúzs+pirosító

Mivel ezután a két lépés után már valószínűleg nagyon csörög az ébresztőd, jelezve, hogy most kellene kilépned az ajtón, de még nincs rajtad a cipőd és nem ittad meg a kávéd maradékát, nagyjából öt másodperced maradt, hogy elkészülj — bár hihetetlen, sikerülni fog. Válaszd ki a kedvenc rúzsod és kend a szádra, majd egy pici ecsettel (vagy a tiszta ujjaiddal) kend fel az arccsontodra is. Így a szádra és pirosítóként az arcodra is ugyanaz a termék kerül.

@melisekrem Trying the viral black honey lipstick as a blush 🤔💄 what do you think? 🍯 @Clinique UK #clinique #cliniqueblackhoney #blackhoney #lipstick #blush ♬ оригинальный звук - dina

Plusz trükk: Ha elkészültél ezzel a háromlépéses szupergyors sminkkel, nem árt, ha egy fixáló permettel rögzíted a kész lookot, hogy ne folyjon le napközben!

Rúzsozással zárd a lusta lányok sminkrutinját!
Forrás: Photographer's Choice RF

Ha legközelebb nagyon elszalad az idő, mert sokáig lustálkodtál, akkor próbáld ki ezt a nagyon könnyű, gyors és csak pártermékes rutint.

