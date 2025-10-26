Felejtsd el a botoxot: ez a TikTok-kedvenc szépségkoktél belülről simítja ki a ráncokat

Nem véletlenül mondják, hogy a szépség belülről fakad, ugyanis a megfelelő táplálkozással sokat tehetünk a fiatalságunk megőrzéséért. Például ezzel a TikTok-kedvenc szépségápolási koktéllal felvehetjük a harcot a ráncok ellen.

Ez a szépségápolási koktél felveszi a harcot a ráncok ellen.

Forrás: Shutterstock

A leghatásosabb szépségápolási koktél ráncok ellen

A tökéletesen sima homlokok és ránctalan mosolyok korában könnyű elveszni a szépségápolási tanácsok között: van, aki a botoxra esküszik, van, aki tapaszokkal az arcán alszik és van, aki a méregdrága ránctalanító krémekbe veti minden bizalmát. De mi van akkor, ha a ráncok legnagyobb ellenfele valójában a hűtődben rejtőzik?

Egy holisztikus táplálkozási szakértő, Grace Wagner Spradlin arról mesélt a The Sunnak, hogy bár már egy ideje tudjuk, hogy a ráncok ellen az egyik leghatásosabb hatóanyag a retinol, mindig külsőleg használjuk, pedig elfogyasztva jóval gyorsabban és eredményesebben fejti ki a hatását.

Grace már a TikTokon is megosztotta a ránctalanító koktél receptjét, ami amilyen egyszerű, annyira hatásos, ráadásul percek alatt elkészíthető.

Az ital tele van béta-karotinnal, amit a szervezet A-vitaminná alakít át, ami a retinol egyik fő alapanyaga is, emellett tartalmaz még C-vitamint, illetve gyömbért, ami segít a gyulladások leküzdésében.

Mindennapos fogyasztásával már egy hét után látványosan ragyogóbb és tisztább lesz a bőr, egy hónap után pedig a finom ráncok is halványodni kezdenek. A szépségápolási előnyök mellett pedig az immunrendszert is támogatja, így igazi jolly joker a hideg időszakban!

#skinjuice #naturalbeauty #homemadejuice #wellnessritual ♬ Sugar Foot Stomp - The Benny Goodman Orchestra @glowingwithgracee GLOW JUICE✨🥕🍋 A bright, zesty juice that tastes like sunshine and helps your skin glow from the inside out! This combo is packed with vitamin A from carrots to support skin renewal, vitamin C from oranges + lemon to boost collagen + brighten, and ginger to reduce inflammation and support digestion… because glowing skin starts in the gut! Ingredients: -3 whole carrots -1 lemon, peeled -2 oranges, peeled -1-inch piece fresh ginger -1/2 cup filtered water (or as needed) Instructions: -Wash everything. Peel the citrus, but keep the carrots and ginger whole -Blend with filtered water until smooth -Strain over a big bowl using a fine mesh strainer -Store in a 12 oz mason jar in the fridge -Save the pulp! Enjoy! 🧡 #glowfromwithin

Hozzávalók:

5 db répa

1 nagyobb gyömbér

2 nararncs

1 citrom

Elkészítés:

Mindent hámozz meg, vágj apró darabokra és turmixolj össze egy kis vízzel. Szűrd le, majd fogyaszd maximum egy hétig!