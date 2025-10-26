Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
öregedés

Felejtsd el a botoxot: ez a TikTok-kedvenc szépségkoktél belülről simítja ki a ráncokat

Shutterstock - Pixel-Shot
öregedés ránctalanítás szépségápolás
Nagy Kata
2025.10.26.
Az első igazán zavaró ráncok megjelenésekor könnyen érezhetsz késztetést arra, hogy valamilyen beavatkozással tüntesd el az öregedés nyomait. Pedig egy megfelelő rutinnal ugyanolyan hatásos eredményt érhetsz el, mint a tűszúrásokkal, főleg, ha ez a szépségápolási koktél is része lesz a mindennapjaidnak.

Nem véletlenül mondják, hogy a szépség belülről fakad, ugyanis a megfelelő táplálkozással sokat tehetünk a fiatalságunk megőrzéséért. Például ezzel a TikTok-kedvenc szépségápolási koktéllal felvehetjük a harcot a ráncok ellen.

Répás szépségápolási koktél
Ez a szépségápolási koktél felveszi a harcot a ráncok ellen. 
Forrás: Shutterstock

A leghatásosabb szépségápolási koktél ráncok ellen 

A tökéletesen sima homlokok és ránctalan mosolyok korában könnyű elveszni a szépségápolási tanácsok között: van, aki a botoxra esküszik, van, aki tapaszokkal az arcán alszik és van, aki a méregdrága ránctalanító krémekbe veti minden bizalmát. De mi van akkor, ha a ráncok legnagyobb ellenfele valójában a hűtődben rejtőzik? 

Egy holisztikus táplálkozási szakértő, Grace Wagner Spradlin arról mesélt a The Sunnak, hogy bár már egy ideje tudjuk, hogy a ráncok ellen az egyik leghatásosabb hatóanyag a retinol, mindig külsőleg használjuk, pedig elfogyasztva jóval gyorsabban és eredményesebben fejti ki a hatását. 

Grace már a TikTokon is megosztotta a ránctalanító koktél receptjét, ami amilyen egyszerű, annyira hatásos, ráadásul percek alatt elkészíthető.

 Az ital tele van béta-karotinnal, amit a szervezet A-vitaminná alakít át, ami a retinol egyik fő alapanyaga is, emellett tartalmaz még C-vitamint, illetve gyömbért, ami segít a gyulladások leküzdésében.

Mindennapos fogyasztásával már egy hét után látványosan ragyogóbb és tisztább lesz a bőr, egy hónap után pedig a finom ráncok is halványodni kezdenek. A szépségápolási előnyök mellett pedig az immunrendszert is támogatja, így igazi jolly joker a hideg időszakban! 

@glowingwithgracee GLOW JUICE✨🥕🍋  A bright, zesty juice that tastes like sunshine and helps your skin glow from the inside out! This combo is packed with vitamin A from carrots to support skin renewal, vitamin C from oranges + lemon to boost collagen + brighten, and ginger to reduce inflammation and support digestion… because glowing skin starts in the gut! Ingredients: -3 whole carrots -1 lemon, peeled -2 oranges, peeled -1-inch piece fresh ginger -1/2 cup filtered water (or as needed) Instructions: -Wash everything. Peel the citrus, but keep the carrots and ginger whole -Blend with filtered water until smooth -Strain over a big bowl using a fine mesh strainer -Store in a 12 oz mason jar in the fridge -Save the pulp! Enjoy! 🧡 #glowfromwithin #skinjuice #naturalbeauty #homemadejuice #wellnessritual ♬ Sugar Foot Stomp - The Benny Goodman Orchestra

Hozzávalók: 

  • 5 db répa
  • 1 nagyobb gyömbér
  • 2 nararncs
  • 1 citrom 

Elkészítés:

Mindent hámozz meg, vágj apró darabokra és turmixolj össze egy kis vízzel. Szűrd le, majd fogyaszd maximum egy hétig! 

Szépségápolási kellékek, amelyek minden It girl csajnak kötelezőek

Ma már szinte minden nőnek van szépségápolási rutinja, amit aztán a sminkrutinjával folytat. Ezeknek a folyamatoknak a támogatására és a hétköznapok megkönnyítésére egyre több szépségápolási kellék születik. Nézd meg, közülük melyek egy csajos csaj kötelező termékei!

Ide mindent, ami pumpkin spice: ezekkel szépségápolási termékekkel hangolódhatsz az őszre

Vidd bele a pumpkin spice aromát a hétköznapjaidba is!

Túlzásba vitt bőrápolás: az arckrémek tették tönkre egy pár kapcsolatát

A többlépéses bőrápolás ma már nem szokatlan dolog, de mint mindent, ezt is könnyű túlzásba vinni. Nagy eséllyel ez történt azzal a nővel is, akinek a barátja a Redditen fakadt ki.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu