Tartós rúzsra vágysz? – Kim Kardashian sminkese elárulta az egyetlen bevált trükköt

Kim Kardashian sminkese lerántott a titkot az igazán tartós rúzsozási technikáról.

A tartós rúzs titka a megfelelő előkészítés.

Így lesz egész nap tartós rúzsod

Nem csupán igazi sminkőrültként bosszantó, amikor már azelőtt eltűnik a szádról a rúzs, hogy meglőnéd a legújabb insta-sztoridat: túl sokat kérünk, ha azt várjuk el, hogy egy tökéletes ajaktermék igenis legyen tartós és lerobbanhatatlan!?

Ha azonban a realitások talaján maradunk, akkor sajnos be kell látnunk, hogy a tartós rúzs titka nem csupán magában az ajaktermékben van, hanem a felvitel technikájában is: nagyon nem mindegy Kim Kardashian sminkese, Alexa Persico szerint, hogy hogyan készíted elő az ajkaidat és aztán hogy applikálod fel a terméket.

Szerencsére megosztotta velünk azokat a trükköket, amikkel a rúzs szebb és tartósabb lesz, mint valaha!

1. Az előkészítés

Ne várjuk el, hogy egész nap fennmaradjon a rúzsunk, ha a szánk olyan cserepes, mintha a Góbi-sivatagban töltöttük volna az elmúlt másfél évet: első lépésként ezért használjunk cukoralapú radírt, ami eltávolítja az elhalt hámsejteket és sima, puha alapot képez az ajakterméknek.

2. A primer

Bár sokan már évek óta használunk primert az arcbőrünkre, többen mégis megfeledkeznek az ajkak előkészítését szolgáló termékekről, pedig ezek biztosítanak olyan tapadófelületet a rúzsoknak, amikbe belesimulhatnak.

3. A ceruza

Tudjuk, hogy bosszantó még egy plusz lépést belecsempészni a sminkrutinodba, de hidd el, megéri: a ceruzával való kontúrozás, ugyanis jóval tartósabbá teszi a végeredményt, amivel a nap folyamán jó pár újrakenést megspórolhatsz magadnak.

4. A felkenés

Teljesen felesleges sok terméket felvinni az ajkaidra annak reményében, hogy ezáltal tartósabb lesz: a titok a technikában rejlik. Vigyél fel ecsettel egy vékony rúzsréteget, zsebkendővel itasd fel a felesleget, fixáld porpúderrel, majd vigyél fel vékonyan még egy réteget. Ezzel a trükkel még az elmászásra hajlamos rúzsokat is bombabiztossá teszed!

5. A végső fixálás

Már a drogériák polcain és a high-end termékek között is egyaránt szuper sminkfixálók léteznek, amiket legtöbben csak az arcunkra fújunk, pedig az ajkakon is csodásan funkcionálnak. Itt sem érdemes túlzásba esni: elég egy leheletnyi réteg, ami megkoronázza a folyamatot.