Ez a 66 éves francia nő a világ legszebb nagymamája - Fotón a 66 éves Yasmina Rossi

modell nagymama öregedés szépség
Horváth Angéla
2025.09.28.
Ha valaki azt gondolja, hogy az idő múlása egyet jelent a szépség elvesztésével, akkor csak nézze meg Yasmina Rossit – ő ennek az ellenkezőjét bizonyítja. A francia származású modell 66 évesen is ragyog, és bátran, magabiztosan mutatja meg, hogy a kor nem akadály, hanem lehetőség.

Ezüstösen fénylő hajával, ragyogó bőrével és kiegyensúlyozottságával Yasmina Rossi jó példa arra, hogy elegánsan is lehet öregedni. Soha nem vetette alá magát plasztikai műtéteknek, és a sminket is csak visszafogottan használja. A titka egyszerű életmódban rejlik: kerüli a feldolgozott élelmiszereket, minden reggelt citromos meleg vízzel kezd, és a napi étrendjéből nem hiányozhat az avokádó. A menopauza óta teljesen száműzte életéből a cukros italokat és az alkoholt.

Yasmina Rossi sokak szerint a világ legszebb nagymamája
Yasmina Rossi a világ egyik legismertebb idős modellje

„Nem trendeket követek, csak azt, ami nálam működik” – mondja. Az eredmények önmagukért beszélnek: a világ egyik legismertebb idős modelljeként ma is aktívan dolgozik. „Amíg tudok, dolgozni fogok” – vallja. Számára a modellkedés nem a fiatalság hajszolásáról szól, hanem arról, hogy megmutassa: az öregedés is lehet inspiráló és gyönyörű.

Yasmina Rossi a közösségi médiában hatalmas rajongótáborra tett szert. „Az embereknek tetszik, ha valaki őszinte” – mondta korábban. Yasmina Rossi üzenete egyszerű, mégis erőteljes: a szépség és a magabiztosság nem korhoz kötött, és a céljainkat sem kell feladni, bármennyi gyertya is égjen a születésnapi tortán.

Yasmina Rossi
Yasmina Rossi, 2018-ban nyerte el a világ legszebb nagymamája címet. Franciaországban született, de ma már Kaliforniában éli mindennapjait. 

