Folyton fáradtnak tűnsz? Lehet, hogy nem is veled, hanem a hajszíneddel van a probléma

Getty Images Europe - Max Mumby/Indigo
kisokos megfelelő bőrszín hajszín
Hajdu Viktória
2026.01.07.
8 órát aludtál, sok vizet ittál, mégis mindenki azt kérdezi, hogy jól vagy-e? Lehet, hogy most nem belülről jön a probléma, mert a tükör nem hazudik – csak a hajszíned.

Kipihenten ébredsz, mégis szürkének, fakónak látod magad a tükörben. A szemed alatt mintha mélyebbek lennének a karikák, az arcod sápadtabb, az összhatás pedig… hát, enyhén hétfő reggeli. Ismerős helyzet? Ilyenkor hajlamosak vagyunk az életmódunkat okolni, pedig sokszor a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Talán a hajszínünk viccel meg bennünket. 

Jennifer Lopez hajszíne mindig harmonizál a bőrszínével.
Jennifer Lopez hajszíne mindig harmonizál a bőrszínével. 
Forrás:  Getty Images

Folyton fáradtnak tűnsz? Lehet, hogy nem az alvás, hanem a hajszíned a ludas

  • A bőrtónushoz nem passzoló hajszín fáradtabbnak mutathat, mint egy átalvatlan éjszaka
  • Egy jó árnyalat frissít, fiatalít és smink nélkül is „összerak”
  • A sztárok sem véletlenül váltanak időről időre – a hajszín stratégiai kérdés

Nem is gondolnád, de egy a bőrünkhöz nem passzoló hajszín brutálisan ellenünk tud dolgozni. Ha túl hamvas, miközben meleg tónusú a bőrünk, az arcunk szürkének tűnik. Ha túl sötét, keményíti a vonásokat, ha túl világos, kiemeli a bőrhibákat. Magyarán: akkor is fáradtnak és nyúzottnak látszunk, ha valójában tele vagyunk energiával.

Egyáltalán nem véletlen, hogy a hajszíntrendek – például az ombre új, finomabb verziói – egyre inkább a természetes átmenetekre építenek. 

Az árnyalatok játéka nemcsak divat, hanem optikai trükk is.

Sztárok, akik tudják: a hajszín nem játék

Gondoljunk csak Liptai Claudiára, aki az utóbbi években tudatosan váltott melegebb, lágyabb tónusokra – a mostani meleg rezes árnyalata például egészen felpezsdíti az arcát. De nem ő az egyetlen, hisz Jennifer Lopez aranyló barnái vagy Margot Robbie krémes szőkéi mind azt bizonyítják, hogy a jó árnyalat szó szerint ragyogást ad az arcnak.

És igen, a hajszín még a személyiségünkről alkotott benyomást is befolyásolja – erre játszik rá az a bizonyos hajszínes személyiségteszt is, ami megmutatja milyen vagy a választott színed alapján. Vagy az érdekel, hogy jól állna a hajszíneddel egy frufru? Manapság már erre is van teszt! Izgi, ugye? 

Kisokos: hogyan válassz jól?

  • Első szabály: nézd meg a bőrtónusod. Meleg tónus? Aranyló, mézes, karamellás árnyalatok jöhetnek. Hideg tónus? Hamvas szőkék, hűvös barnák állnak jól. Semleges? Szerencséd van, de itt is számít az árnyalat mélysége.
  • Második szabály: ne csak a dobozt nézd. Az otthoni hajfestés csábító, de egy rossz árnyalat hónapokra „fáradt arcot” eredményezhet. Egy profi fodrász nemcsak fest, hanem elemez: arcformát, bőrt, stílust – sőt, még azt is, hogyan öltözködsz, ami a divat- és stílustanácsok szerint szintén kulcsfontosságú.
  • Harmadik szabály: az ápolás számít. A legjobb szín is fakó lesz, ha nincs rendben a haj állapota – nem véletlen, hogy a gyógynövényes hajápolás újra reflektorfénybe került.

Bízd szakemberre!

A hajszín nemcsak esztétika, hanem önbizalom is. Egy jól eltalált árnyalat olyan, mint egy jó filter, csak élőben. Frissít, kiemel, és hirtelen senki sem kérdezi azt, hogy „nem vagy fáradt?”

