Folyton fáradtnak tűnsz? Lehet, hogy nem is veled, hanem a hajszíneddel van a probléma

Kipihenten ébredsz, mégis szürkének, fakónak látod magad a tükörben. A szemed alatt mintha mélyebbek lennének a karikák, az arcod sápadtabb, az összhatás pedig… hát, enyhén hétfő reggeli. Ismerős helyzet? Ilyenkor hajlamosak vagyunk az életmódunkat okolni, pedig sokszor a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Talán a hajszínünk viccel meg bennünket.
Folyton fáradtnak tűnsz? Lehet, hogy nem az alvás, hanem a hajszíned a ludas
- A bőrtónushoz nem passzoló hajszín fáradtabbnak mutathat, mint egy átalvatlan éjszaka
- Egy jó árnyalat frissít, fiatalít és smink nélkül is „összerak”
- A sztárok sem véletlenül váltanak időről időre – a hajszín stratégiai kérdés
Nem is gondolnád, de egy a bőrünkhöz nem passzoló hajszín brutálisan ellenünk tud dolgozni. Ha túl hamvas, miközben meleg tónusú a bőrünk, az arcunk szürkének tűnik. Ha túl sötét, keményíti a vonásokat, ha túl világos, kiemeli a bőrhibákat. Magyarán: akkor is fáradtnak és nyúzottnak látszunk, ha valójában tele vagyunk energiával.
Egyáltalán nem véletlen, hogy a hajszíntrendek – például az ombre új, finomabb verziói – egyre inkább a természetes átmenetekre építenek.
Az árnyalatok játéka nemcsak divat, hanem optikai trükk is.
Sztárok, akik tudják: a hajszín nem játék
Gondoljunk csak Liptai Claudiára, aki az utóbbi években tudatosan váltott melegebb, lágyabb tónusokra – a mostani meleg rezes árnyalata például egészen felpezsdíti az arcát. De nem ő az egyetlen, hisz Jennifer Lopez aranyló barnái vagy Margot Robbie krémes szőkéi mind azt bizonyítják, hogy a jó árnyalat szó szerint ragyogást ad az arcnak.
És igen, a hajszín még a személyiségünkről alkotott benyomást is befolyásolja – erre játszik rá az a bizonyos hajszínes személyiségteszt is, ami megmutatja milyen vagy a választott színed alapján. Vagy az érdekel, hogy jól állna a hajszíneddel egy frufru? Manapság már erre is van teszt! Izgi, ugye?
Kisokos: hogyan válassz jól?
- Első szabály: nézd meg a bőrtónusod. Meleg tónus? Aranyló, mézes, karamellás árnyalatok jöhetnek. Hideg tónus? Hamvas szőkék, hűvös barnák állnak jól. Semleges? Szerencséd van, de itt is számít az árnyalat mélysége.
- Második szabály: ne csak a dobozt nézd. Az otthoni hajfestés csábító, de egy rossz árnyalat hónapokra „fáradt arcot” eredményezhet. Egy profi fodrász nemcsak fest, hanem elemez: arcformát, bőrt, stílust – sőt, még azt is, hogyan öltözködsz, ami a divat- és stílustanácsok szerint szintén kulcsfontosságú.
- Harmadik szabály: az ápolás számít. A legjobb szín is fakó lesz, ha nincs rendben a haj állapota – nem véletlen, hogy a gyógynövényes hajápolás újra reflektorfénybe került.
Bízd szakemberre!
A hajszín nemcsak esztétika, hanem önbizalom is. Egy jól eltalált árnyalat olyan, mint egy jó filter, csak élőben. Frissít, kiemel, és hirtelen senki sem kérdezi azt, hogy „nem vagy fáradt?”
