A gyűlölt zsír lehet a csodaszép hajzuhatag kulcsa − Kutatók megtalálhatták a hajhullás ellenszerét

Az egészséges és dús haj messze túlmutat az esztétikai értékén, hiszen ebből nyerjük önbizalmunk nagy százalékát. A hajritkulás lehet természetes folyamat, de okozhatja betegség vagy a hajápolás közben vétett gyarló hibák. Most azonban úgy tűnik, egy kutatócsoport ráakadt a hajhullás elleni csodaeljárásra, aminek egyik kulcsa épp az, amitől akkora hévvel próbálunk megszabadulni, a zsír.

Tajvani kutatók új eljárást tesztelnek, ami végleg eldöntheti a hajhullás elleni küzdelmet.

Forrás: Shutterstock

Hajhullás ellen zsírszövettel

A Cell Metabolism című folyóiratban publikált kutatásban egészen új megközelítéssel vizsgálták a hajnövesztés lehetőségeit. Felfedezték, hogy bőrsérülés vagy irritáció során a hajhagymákat körülvevő zsírszövet beindít egy úgynevezett regenerációs folyamatot. A kutatások kulcsszereplői a makrofágok, ezek az immunsejtek aktiválják ugyanis a zsírszövet sejtjeit. Az így kibocsátott zsírsavakat felszívják a hajtüszők, ez a biokémiai folyamat pedig beindítja a hajnövesztést.

A tudósok úgy vélik, felfedezésük forradalmasíthatja a hajhullás elleni kezeléseket. Nincs több hajbeültetés, se más invazív beavatkozás, hiszen a közeljövőben elég lehet egy jól irányzott, zsírsavakat aktiváló szérum, ami a hajhullás ellenszereként fog működni. A kutatás még laborfázisban van, de hamarosan elkezdődnek az emberi tesztek is.

A hajhagymák aktiválása során a zsírszövet játssza a legnagyobb szerepet.

Forrás: Shutterstock

A kutatás arra is rávilágított, hogy az elhalt hajtüszőket nem lehet már stimulálni, csak az alvó, de még életképes hajhagymák esetében működhet ez az eljárás. Ráadásul azt is érdemes mérlegre tenni, hogy a hajhullásnak sokféle oka lehet. A hormonális, genetikai, stresszalapú vagy tápanyaghiány miatti hajhullásra ugyanis még ez a módszer sem hozhat megváltást.

A hajhullás ellenszere

Mivel ez az újfajta, sokat ígérő hajnövesztést serkentő szérum még várat magára, nézzük meg, mit tehetsz az egészséges hajkoronádért otthon. Léteznek olyan kozmetikai termékek, amik célja a hajhagymák aktiválása, a hajhullás megállítása és a fejbőr regenerálása. Amennyiben kizártál minden lehetséges szervi okot, a hajhullás ellen a mindennapokban is sokat tehetsz. Fontos, hogy ne csak a hajadat, de a fejbőrödet is rendszeresen tisztítsd és tápláld, lehetőleg gyógynövényes pakolásokkal, olajokkal. Figyelj az étrendedre, mivel a biotin, vas, cink és más vitaminok nélkül nincs erős haj. Emellett pedig legyél türelmes, hiszen a haj lassan reagál, néha hónapoknak kell telnie, hogy észrevedd a változást.

