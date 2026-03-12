Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 12., csütörtök Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
trend

Így lett a divat gyors: ezek voltak a fast fashion előfutárai

Getty Images - Bloomberg
trend fast fashion divatipar
Bába Dorottya
2026.03.12.
Ma már természetes, hogy olcsó, megfizethető módon tudjuk követni a legutolsó divatot. Ez azonban nem volt mindig így, hisz a fast fashion kialakulásáig hosszú út vezetett.

Olcsó, divatos ruházat, melyet kiskereskedők terjesztenek a legújabb trendekre reagálva, szinte azonnal – dióhéjban ez a fast fashion. Ugyanakkor nem volt mindig természetes, hogy boltokban válogathatunk a legújabb divat szerinti öltözékek közül. Beleástuk magunkat a fast fashion történetébe.

Fast fashion történelem
A sast fashion története régebbre nyúlik vissza, mint hinnéd.
Forrás:  Getty Images

Fast fashion-történelem

  • Az ipari forradalom előtt az alsóbb társadalmi osztályok praktikumból öltözködtek.
  • A varró- és szövőgép megjelenésével felgyorsult a ruhák gyártása.
  • Az 1970-es évektől jelent meg a mai fast fasion, amikor Ázsiába helyzeték át a gyártást.
  • Mikrotrendek és az online vásárlás csak még jobban felgyorsította a folyamatot.

Ipari forradalom, avagy a divat felgyorsul

Hacsak nem volt az ember arisztokrata, az öltözködés pusztán a praktikumot szolgálta. Mivel a textilek előállítása nehézkes volt, a szabás-varrás pedig komótos, pepecs folyamat, csak a legvagyonosabbak engedhették meg magunka, hogy a trendek szerint öltözködjenek. Ezek még nem a mai értelemben vett mikrotrendek voltak, évek, évtizedek alatt változtak. Azonban amikor a 18. század végén megjelentek az első varrógépek és szövőgépek, minden megváltozott.

Ahelyett, hogy rendelésre készültek volna, több méretben és fazonban kezdték gyártani a ruhákat, így már a középosztály sem pusztán praktikum okán öltözködött, de a divat követése is egyre fontosabb lett.

A fast fashion előfutárai azok a szabóságok voltak, ahol a kész anyagból nagy mennyiségben készült a ruhanemű, alulfizetett munkások kezei alatt. 

Így formálta a trendeket a fast fashion

A második világháború után jelentősen átalakult fogyasztási szokásokkal a gyártók is kénytelenek voltak felvenni a versenyt. Ugyanis a fiatalok mindinkább az önkifejezés és lázadás eszközének tekintettek a divatra, ami így felgyorsult. Az 1960-as évek papírruha őrülete csak előfutára volt annak a tobzódásnak, amit mi mai fast fashionként értelmezünk.

Fast fashion és az ipari forradalom
Az ipari forradalom lehetővé tette a ruhák tömeggyártását.
Forrás:  Getty Images

Míg korábban négy évszakos, esetleg fél éves ciklusban gondolkodtak a divattervezők – tavasz/nyár, illetve ősz/tél – addig a 60-as, 70-es évekre ez már nem volt elég. Megjelentek a mikrotrendek, amikor pedig az 1970-es években kiszervezték a gyártást Kelet-Ázsiába, a folyamat még gyorsabb lett. Ekkoriban kezdett elmosódni a határ az utcai divat és luxusruhák között.

Ezekben az években jelentek meg a ma is jól ismert fast fashion márkák.

Noha a jelenség már korábban is létezett, a „fast fashion” kifejezés egy 1990-ben megjelent New York Times cikkben jelent meg először. Ezekben az években már a keleti blokk országaiban is megjelent a gyors divat, ám az évtizedben volt még egy jelentős újítás a történetben: megjelent az online vásárlás.

Mikrotrendek a digitális világban

Ahogy az online vásárlási lehetőség miatt megnőtt a piaci igény, fokozni kellett a termelést. Ez pedig óhatatlanul magával hozta a felhalmozást és a pazarlást. Egy ember átlagosan 11,4 kg ruhát használ el évente, amit a közösségi média és algoritmusok következtében felgyorsuló mikrotrendek csak még jobban fokoznak. Éppen ezért a márkák közül egyre többen dobnak piacra fenntartható kollekciót, de az újrahasznosítás is nagyobb hangsúlyt kap.  

Fast fashion és a mikrotrendek
A fast fashion pazarlással is együtt jár.
Forrás:  Getty Images

Emellett megjelent a fast fashion ellentéte, a slow fashion is, ami a tudatos vásárlást helyezi előtérbe, a felhalmozás ellen pedig sokan kapszulagardróbot alakítanak ki, amely kevés, de jól kombinálható, időtálló ruhákból áll. 

Merülj el a divatipar bugyraiban:

Turkálóetikett: ezt az 5 ruhadarabot soha ne vedd meg használtan!

A second hand boltok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mivel ezekben az üzletekben a márkás ruhák igen kedvező áron is beszerezhetők. Nem árt azonban szem előtt tartani néhány alapszabályt, ha turkálóból vásárolunk.

Túlárazott bazáriság – 5 hamvába holt celebruhamárka

Karrierje során számos híresség kipróbálta magát a divat világában. Nem lehet azonban mindenki Victoria Beckham, olykor a legstílusosabb sztárok is mellényúlnak ruhakollekcióikkal.

Az egységességtől a sokszínűségig: a divathetek fejlődése

A tradícionális női és férfi bemutatók helyét egyre inkább a közös, úgynevezett co-ed formátumok veszik át. A vezető divatfővárosok – Milánó, London, Párizs – újragondolják a rendezvényeik struktúráját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu