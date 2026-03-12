Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A belső viszályok ellenére újraegyesült a Pussycat Dolls

Komáromi Bence
2026.03.12.
Bár lecsökkent létszámmal, de újra összeállt a világ egyik legismertebb csajbandája. A háromfőssé váló Pussycat Dolls pedig hamarosan megkezdi első turnéját.

Jól olvastátok! Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt feltámasztották a hosszú évekkel ezelőtt feloszlott csajbandát. Bár 5 évvel ezelőtt a hölgyek már megpróbálkoztak vele, hogy újra együtt koncertezzenek, de akkor a Covid-járvány közbe szólt. Most azonban semmi nem tartja vissza a Pussycat Dolls tagjait attól, hogy turnézni induljanak. Sőt, a hírek szerint már egy új albumuk is úton van.

Újraegyesült a Pussycat Dolls

Hivatalos közleményt adott ki a zenekar, amiben ismertették, hogy 5 évvel az utolsó próbálkozásuk után végre újraegyesült a csapat. Sőt, elárulták azt is, hogy 53 állomásos világkörüli turnéra indulnak és hamarosan megjelenik az új kislemezük, amely a Club song nevet viseli. A csapaton belüli konfliktusok miatt azonban csak három tagúra csökkent a létszám, mert Carmit Bachar, Melody Thornton és Jessica Sutta nem térnek vissza a zenekar tagjaiként. Sajtóinformációk szerint Carmit és Jessica nehezményezték, hogy őket egyáltalán nem keresték meg az újraindulás tervével, Melody pedig egyáltalán nem kér már a sztárvilágból. Ő korábban kijelentette azt is, hogy Scherzinger mellett mindannyian csak háttértáncosok voltak és nem volt beleszólásuk sem a zeneszámok szövegeibe, sem abba, hogy ki énekelje a dalokat.

Jogi harc a Pussycat Dolls vezetői posztjáért

Néhány hónappal ezelőtt napvilágot látott, hogy Nicole Scherzinger évekig jogi csatát folytatott a csapat korábbi menedzserével, Robin Antinnal, aki nehezményezte, hogy az énekesnő vezetőnek nevezte ki magát a csapatban és sokkal magasabb részesedést kapott a fellépések után, mint a banda többi tagja. Úgy látszik azonban, hogy sikerült megállapodásra jutniuk, a banda két megmaradt tagja pedig elégedett a rájuk osztott szereppel.

Amíg az új albumra várunk, hallgasd meg a zenekar talán legismertebb számát. A nosztalgiafaktor garantált!

