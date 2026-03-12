Ezt az 5 passzív-agresszív választ kerüld e-mailben, ha nem akarod, hogy megutáljanak

Napjainkban az e-mailezés valóságos rémálom lehet, ha valakinek egész nap ezzel kell foglalkoznia. Márpedig jó néhány olyan cég van, amely külön embereket alkalmaz az elektronikus levelekre megválaszolására. Ez a munka hosszú távon megterhelő lehet a monoton jellegge miatt, így nem csoda, ha néhányakban indulatos válaszlevelek fogalmazódnak meg. Ezúttal arra hoztunk néhány tippet, hogy mit ne írj soha válasz e-mailben, hogy ne tűnj passzív-agresszívnek!

A rengeteg e-mailezés sok emberből passzív-agresszív reakciót vált ki.

Forrás: Shutterstock

Így kerüld el a passzív-agresszív e-maileket

Az e-mailezés még ma is fénykorát éli, így akár órákat tölthetünk azzal, hogy csak a különböző levelekre válaszolunk. De mi a teendő, ha már unjuk az egészet? Nos, semmiképpen sem az, hogy megfontolatlan, első felindulásból írt válasz e-maileket fogalmazunk meg a feladó számára, ezzel ugyanis könnyen passzív-agresszívnek tűnhetünk a másik fél számára – írja a CNBC. Alább azokat a passzív-agresszív válaszokat szedtük össze, amelyeket mindenképpen érdemes kerülnöd!

Minden plusz információ nélkül újra elküldesz egy e-mailt

Értelmezhető úgy: „Miért nem válaszoltál még?”. Sokkal jobb módszer lehet, ha udvaris emlékeztetőt írsz, ahelyett, hogy ugyanazt a levelet mégegyszer elküldöd mindenféle plusz információ nélkül. Egy munkahelyen mindig érdemes figyelni arra, hogy milyen képet alakítunk magunkról!

„Az előző e-mailem szerint…”

Nagyon hasonló ahhoz, mint amikor azt írod: „Ahogy korábban is írtam...”. Persze teljesen normális, hogy frusztrál, ha valaki olyan dologra kérdez vissza, amit már megírtál, vagy rosszabb esetben esetleg nem érti, mit vársz tőle. Mégis érdemes lehet semlegesebb, összefoglaló hangnemet választani, például: „Amiről már korábban egyeztettünk…”, vagy egyszerűen ismételd meg a szükséges információkat, összefoglalva: „a határidő péntek 17:00”; „a lehetőségek: A, B vagy C”.

„Másolatban küldöm...”

Ha egy korábbi levelezésre teljesen indokolatlanul valakit másolatként csatolsz, akkor könnyen úgy tűnhet, hogy a másik levelező felet szeretnéd ezzel kellemetlen helyzetbe hozni. Természetesen néha szükség van arra, hogy egy felettest vagy más érintett felet is bevonj a beszélgetésbe, de legyen egyértelmű, hogy ezt szakmai okokból teszed, nem passzív-agresszív hatalmi játékként.