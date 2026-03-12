Már a Netflixnek sem kell Meghan Markle - Videó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komáromi Bence
2026.03.12.
A streaming óriás kihátrált a sussexi hercegné életmódmárkája mögül. Meghan Markle a Netflix hathatós közreműködésével indította el cégét, az As Evert, most azonban véget ért az együttműködésük.

Rossz híreket kapott az üzletasszonnyá avanzsáló hercegné. A Netlfix bejelentette, hogy a továbbiakban nem dolgozik együtt Meghan Markle márkájával, az As Everrel.

A Netflix a jövőben nem reklámozza Meghan Markle lifestyle márkáját
A Netflix a jövőben nem reklámozza Meghan Markle lifestyle márkáját
Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle állítása szerint támogatja a Netflix döntését

A hercegné nemrég arról beszélt, hogy nem bukásként fogja fel a szerződésbontást, hanem támogatja a streaming szolgáltató lépését. Arról azonban nem kívánt nyilatkozni, hogy mi áll a döntés hátterében. Mi azonban utánajártunk, hogy milyen előzményei voltak a szakításnak.

Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Már a Netflixnek sem kell Meghan Markle Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever a Netflix támogatása nélkül épül tovább. #life #királyicsalád #MeghanMarkle #Netflix #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

A sussexi házaspárral kapcsolatos további cikkeinket itt olvashatod el:

Meghan Markle pénzért mutogatja magát: szokatlan módon akar pénzt keresni Harry herceg felesége

Meghan Markle újabb projektje heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában. Sussex hercegnéje egy csajos luxushétvége főszereplője lesz Ausztráliában, amelynek részvételi díja 1900 dollár (kb. 330.000 ft) – a kritikusok szerint az egész rendezvény csak egy ócska üzleti fogás, nem valódi közösségi program.

Meghan Markle hátat fordított a Netflixnek – saját kezébe veszi a sorsát

Új fejezetet nyit vállalkozásában Meghan Markle: a sussexi hercegné lifestyle márkája, az As Ever mindössze egy évvel az indulás után megszakítja partnerségét a Netflixszel. A streamingóriás korábban befektetőként és stratégiai partnerként segítette a márka elindítását, most azonban Meghan saját irányítása alá vonja a vállalkozást.

Újabb nagy csapásra készülhet Harry herceg és Meghan Markle: rengeteg pénzt bukhatnak el

Egyre több a kérdőjel Harry herceg és Meghan Markle médiaprojektjeit illetően: több, a Netflixnél tervezett produkciójuk is leállt még a fejlesztési szakaszban, ez pedig a streamingszolgáltatóval kötött szerződésük meghiúsulását is jelentheti.

 

 

