Már a Netflixnek sem kell Meghan Markle - Videó

Rossz híreket kapott az üzletasszonnyá avanzsáló hercegné. A Netlfix bejelentette, hogy a továbbiakban nem dolgozik együtt Meghan Markle márkájával, az As Everrel.

Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle állítása szerint támogatja a Netflix döntését

A hercegné nemrég arról beszélt, hogy nem bukásként fogja fel a szerződésbontást, hanem támogatja a streaming szolgáltató lépését. Arról azonban nem kívánt nyilatkozni, hogy mi áll a döntés hátterében. Mi azonban utánajártunk, hogy milyen előzményei voltak a szakításnak.

Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official Már a Netflixnek sem kell Meghan Markle Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever a Netflix támogatása nélkül épül tovább. #life #királyicsalád #MeghanMarkle #Netflix #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

