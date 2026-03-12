Már a Netflixnek sem kell Meghan Markle - Videó

A streaming óriás kihátrált a sussexi hercegné életmódmárkája mögül. Meghan Markle a Netflix hathatós közreműködésével indította el cégét, az As Evert, most azonban véget ért az együttműködésük.
Rossz híreket kapott az üzletasszonnyá avanzsáló hercegné. A Netlfix bejelentette, hogy a továbbiakban nem dolgozik együtt Meghan Markle márkájával, az As Everrel.
Meghan Markle állítása szerint támogatja a Netflix döntését
A hercegné nemrég arról beszélt, hogy nem bukásként fogja fel a szerződésbontást, hanem támogatja a streaming szolgáltató lépését. Arról azonban nem kívánt nyilatkozni, hogy mi áll a döntés hátterében. Mi azonban utánajártunk, hogy milyen előzményei voltak a szakításnak.
