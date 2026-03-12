Vakbélgyulladás gyanújával szállították kórházba a fiatal nőt: kiderült, hogy a negatív teszt ellenére terhes volt

Egészen a szülésig rejtve maradt a terhessége az amerikai nő előtt: rendszeresen menstruált és egyéb tünetek sem utaltak arra, hogy állapotos.

Megan Isherwoodnak fogalma sem volt róla, hogy terhes.

Forrás: Northfoto

Vakbélgyanúnak indult, eltitkolt terhesség lett belőle

Az amerikai Meghan Isherwood nemrég fura tüneteket kezdett el tapasztalni magán: fáradékony lett, fájt a hasa és a közérzete is rossz volt. Azt gondolta, hogy egy sima gyomorrontás lehet a ludas, de amikor a tüneteket annyira súlyosbodtak, hogy már nem bírt kiegyenesedni és vért hányt, mentőt hívott, mivel arra gyanakodott, hogy gond lehet a vakbelével. A 26 éves nő a Blackburn Kórházba szállították, ahol megerősítették a gyanúját, így ultrahang- és CT-vizsgálatot rendeltek el a kezelőorvosai.

Ekkor már a nő annyira rosszul volt, hogy szó szerint dőlt belőle a vér és 15 orvos állt felette, akik próbálták kideríteni, hogy pontosan mi lehet a baja, hiszen vakbél esetén is szokatlan az ilyen erős vérzés.

Amit azonban a felvételeken láttak, arra senki nem számított: egy egészséges kisbabát találtak a nő méhében, akinek ez idáig fogalma sem volt róla, hogy terhes. Olyannyira, hogy napokkal a rosszulléte előtt több terhességi tesztet is csinált, de mindegyik negatív lett. Az események pedig annyira felgyorsultak, hogy Meghan pár órán belül egy két kilós kisfiúnak adott életet.

Meghan és a kisfia.

Szóhoz sem tudtam jutni. Nem volt nagy hasam, vagy tüneteim, csak úgy előbukkant a semmiből egy kisbaba.

– nyilatkozta Meghan a New York Postnak. Bár a kis jövevény teljesen váratlanul érkezett, a fiatal nő nem akadt ki, sőt!

Semmin nem változtatnék, csak azt kívánom, bárcsak Jaxson születése előtt is tudtam volna, hogy a szívem alatt hordom.

– mondta. A kisfiú a 33.hétre jött világra és a születése után azonnal elkékült és leállt a légzése. Az orvosoknak azonban szerencsére sikerült megmenteniük őt és az intenzív osztályra szállították a csecsemőt. Ekkor közölték Meghannel, hogy mindkettőjüknél szepszist diagnosztizáltak, de mindketten teljesen felépültek az antibiotikum-kúra után.

Meghan és kisfia azóta teljes harmóniában élnek együtt.

Azóta mindkettőjüket hazaengedték a kórházból és a nem várt terhesség ellenére Meghan nem is lehetne boldogabb.