Vakbélgyulladás gyanújával szállították kórházba a fiatal nőt: kiderült, hogy a negatív teszt ellenére terhes volt

egészség vakbél terhesség
Nagy Kata
2026.03.12.
A 26 éves Megan Isherwood egy nap annyira rosszul lett, hogy azt hitte, perforál a vakbele és csak a kórházban derült ki, hogy valójában 7 hónapos terhes.

Egészen a szülésig rejtve maradt a terhessége az amerikai nő előtt: rendszeresen menstruált és egyéb tünetek sem utaltak arra, hogy állapotos.

Megan Isherwood a nem várt terhessége után
Megan Isherwoodnak fogalma sem volt róla, hogy terhes. 
Forrás:  Northfoto 

Vakbélgyanúnak indult, eltitkolt terhesség lett belőle

Az amerikai Meghan Isherwood nemrég fura tüneteket kezdett el tapasztalni magán: fáradékony lett, fájt a hasa és a közérzete is rossz volt. Azt gondolta, hogy egy sima gyomorrontás lehet a ludas, de amikor a tüneteket annyira súlyosbodtak, hogy már nem bírt kiegyenesedni és vért hányt, mentőt hívott, mivel arra gyanakodott, hogy gond lehet a vakbelével. A 26 éves nő a Blackburn Kórházba szállították, ahol megerősítették a gyanúját, így ultrahang- és CT-vizsgálatot rendeltek el a kezelőorvosai.

Ekkor már a nő annyira rosszul volt, hogy szó szerint dőlt belőle a vér és 15 orvos állt felette, akik próbálták kideríteni, hogy pontosan mi lehet a baja, hiszen vakbél esetén is szokatlan az ilyen erős vérzés. 

Amit azonban a felvételeken láttak, arra senki nem számított: egy egészséges kisbabát találtak a nő méhében, akinek ez idáig fogalma sem volt róla, hogy terhes. Olyannyira, hogy napokkal a rosszulléte előtt több terhességi tesztet is csinált, de mindegyik negatív lett. Az események pedig annyira felgyorsultak, hogy Meghan pár órán belül egy két kilós kisfiúnak adott életet. 

Megan Isherwood with baby Jackson in hospital. // A young woman rushed to hospital with suspected appendicitis ended up giving birth to a baby boy. Megan Isherwood, 26, was rushed to hospital after suffering severe pains in her right side and vomiting up blood. Doctors at Blackpool Hospital feared she had appendicitis and ordered ultrasound and CT scans. To their surprise they saw a little head and foot and realised that she was pregnant - even though she had taken a test days earlier which was negative. The bar manager was then blue-lighted to Burnley hospital but on the way she gave birth to little Jackson who weighed 4.6lbs on Sept 9. Megan, from Burnley, Lancs, said: "I was speechless - I couldn't believe what had just happened. Photo released 02/10/2025
Meghan és a kisfia. 
Forrás:  Northfoto 

Szóhoz sem tudtam jutni. Nem volt nagy hasam, vagy tüneteim, csak úgy előbukkant a semmiből egy kisbaba.

 – nyilatkozta Meghan a New York Postnak. Bár a kis jövevény teljesen váratlanul érkezett, a fiatal nő nem akadt ki, sőt!

Semmin nem változtatnék, csak azt kívánom, bárcsak Jaxson születése előtt is tudtam volna, hogy a szívem alatt hordom. 

– mondta. A kisfiú a 33.hétre jött világra és a születése után azonnal elkékült és leállt a légzése. Az orvosoknak azonban szerencsére sikerült megmenteniük őt és az intenzív osztályra szállították a csecsemőt. Ekkor közölték Meghannel, hogy mindkettőjüknél szepszist diagnosztizáltak, de mindketten teljesen felépültek az antibiotikum-kúra után.

Megan Isherwood with baby Jackson in hospital. // A young woman rushed to hospital with suspected appendicitis ended up giving birth to a baby boy. Megan Isherwood, 26, was rushed to hospital after suffering severe pains in her right side and vomiting up blood. Doctors at Blackpool Hospital feared she had appendicitis and ordered ultrasound and CT scans. To their surprise they saw a little head and foot and realised that she was pregnant - even though she had taken a test days earlier which was negative. The bar manager was then blue-lighted to Burnley hospital but on the way she gave birth to little Jackson who weighed 4.6lbs on Sept 9. Megan, from Burnley, Lancs, said: "I was speechless - I couldn't believe what had just happened. Photo released 02/10/2025
Meghan és kisfia azóta teljes harmóniában élnek együtt. 
Forrás:  Northfoto 

 Azóta mindkettőjüket hazaengedték a kórházból és a nem várt terhesség ellenére Meghan nem is lehetne boldogabb. 

