A klasszikus, vörös körömlakk comebackje – TOP 5 lángoló manikűr

Alig vártuk, és végre megtörtént: a vörös körömlakk ideje visszatért! Várd a tavaszi melegséget ezzel a merész színnel! De vajon egyszínű, csillogó, króm vagy francia legyen? Mutatjuk a legtutibb ötleteket.

A vörös körömlakk mindig is elegáns volt, de most mindenki lángoló manikűrt akar!

Forrás: Shutterstock

Vörös körömlakk a körömtrendek mezején

Ha igazán elegáns akarsz lenni, akkor érdemes odafigyelni a körmeid ápolására. Ha pedig trendi is akarsz lenni, akkor kövesd a mindig megújuló körömtrendeket! Izgalmas színek, motívumok és minták – a csajos és merész manikűrök tárháza szinte kimeríthetetlen. Kipróbáltad már az elegánsan csábító, harisnyás manikűrt? A wasabi körömtrendet is kipipáltad? Sőt, már K-beuaty elemeket is becsempésztél a körmöd mintáiba? Akkor ideje visszatérned az örök klasszikushoz, a vörös körömlakkhoz, hiszen ez lesz 2026 legstílusosabb tavaszi körömtrendje.

Lángoló manikűr, mely minden bőrtónushoz megy A pirosról sok esetben azt hisszük, hogy kötött szín – de körmök terén ez aligha van így! Nem kell, hogy minden nap vörösbe vagy neutrális színekbe borítsd magad, hiszen ez a rikítóan nőies szín szinte bármilyen színkombóval tökéletes lesz, sőt, minden bőrtónushoz is csodásan passzol!

TOP 5 piros manikűr

Cseréld le a minimalista körömlakkot, hiszen jön a jó idő! Ilyenkor pedig ér merészebbnek lenni! Mutatjuk, melyek a legelbűvölőbb lángoló manikűrök.

1. A klasszikus rubinvörös

A vintage rubinvörössel soha nem nyúlsz mellé! Ez a szín egyszerre képviseli a magabiztosságot, a kecsességet és az eleganciát. A letisztult, ovális forma egy kis fényes fedőréteggel pedig olyan ellenállhatatlanná fog tenni, mintha te magad lennél Julia Roberts!

2. Piros macskaszem

Ha igazán maximalista vagy, akkor ideje kipróbálnod a macskaszem manikűrt (cat-eye). És miért is ne párosítanád ezt a klasszikus vörös visszatérésével? Találd meg az egyensúlyt és a merészséget ezzel a fényvisszaverő bevonattal!

3. Vörös + francia

Ha a minimalizmus híve vagy, és bár kacsingatsz a merész look irányába, azért mégsem mered bevállalni a teljes vörösséget, akkor nyugi! Ugyanis lehet mixelni a két világot! Válassz egy klasszikus francia manikűrt, ám a körömvégeket fehér helyett vörössel fesd be!