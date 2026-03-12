A klasszikus, vörös körömlakk comebackje – TOP 5 lángoló manikűr

Alig vártuk, és végre megtörtént: a vörös körömlakk ideje visszatért! Várd a tavaszi melegséget ezzel a merész színnel! De vajon egyszínű, csillogó, króm vagy francia legyen? Mutatjuk a legtutibb ötleteket.
Vörös körömlakk a körömtrendek mezején
Ha igazán elegáns akarsz lenni, akkor érdemes odafigyelni a körmeid ápolására. Ha pedig trendi is akarsz lenni, akkor kövesd a mindig megújuló körömtrendeket! Izgalmas színek, motívumok és minták – a csajos és merész manikűrök tárháza szinte kimeríthetetlen. Kipróbáltad már az elegánsan csábító, harisnyás manikűrt? A wasabi körömtrendet is kipipáltad? Sőt, már K-beuaty elemeket is becsempésztél a körmöd mintáiba? Akkor ideje visszatérned az örök klasszikushoz, a vörös körömlakkhoz, hiszen ez lesz 2026 legstílusosabb tavaszi körömtrendje.
Lángoló manikűr, mely minden bőrtónushoz megy
A pirosról sok esetben azt hisszük, hogy kötött szín – de körmök terén ez aligha van így! Nem kell, hogy minden nap vörösbe vagy neutrális színekbe borítsd magad, hiszen ez a rikítóan nőies szín szinte bármilyen színkombóval tökéletes lesz, sőt, minden bőrtónushoz is csodásan passzol!
TOP 5 piros manikűr
Cseréld le a minimalista körömlakkot, hiszen jön a jó idő! Ilyenkor pedig ér merészebbnek lenni! Mutatjuk, melyek a legelbűvölőbb lángoló manikűrök.
1. A klasszikus rubinvörös
A vintage rubinvörössel soha nem nyúlsz mellé! Ez a szín egyszerre képviseli a magabiztosságot, a kecsességet és az eleganciát. A letisztult, ovális forma egy kis fényes fedőréteggel pedig olyan ellenállhatatlanná fog tenni, mintha te magad lennél Julia Roberts!
2. Piros macskaszem
Ha igazán maximalista vagy, akkor ideje kipróbálnod a macskaszem manikűrt (cat-eye). És miért is ne párosítanád ezt a klasszikus vörös visszatérésével? Találd meg az egyensúlyt és a merészséget ezzel a fényvisszaverő bevonattal!
3. Vörös + francia
Ha a minimalizmus híve vagy, és bár kacsingatsz a merész look irányába, azért mégsem mered bevállalni a teljes vörösséget, akkor nyugi! Ugyanis lehet mixelni a két világot! Válassz egy klasszikus francia manikűrt, ám a körömvégeket fehér helyett vörössel fesd be!
4. Vöröslő krómhatás
Unod a az egyszerű fényességet, és valamilyen más formában próbálnád ki a vöröslő trendet? Használj krómport, hogy a körmeid ezüstös krómfényben ragyogjanak – úgy, hogy közben lángolnak a vérvöröstől.
5. Köves pirosság
Az egyszerű sokszor tud nagyszerű lenni, de ha körömtrendekről van sző, akkor nyugodtan fullba lehet nyomni azt a bizonyos díszítést. Imádod a követeket, de a vöröst sem veted meg? Akkor passzold össze a kettőt, és a klasszikus vörös színt koronázd meg egy-két strasszkővel!
Lángolóan tavaszváró körmök
Az elegáns, vörös körömlakk újra hódít! Légy vintage és trendi egyszerre, és próbáld ki a ’90-es évek piros körmeit! Az egyszerű vörös looktól egészen a legragyogóbb, maximalista manikűrig elmehetsz, a lényeg ugyanaz: hogy lángoljanak azok a körmök!
