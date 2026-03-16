2026. márc. 16., hétfő

Jennifer Aniston kedvenc parfümjei: ezek az illatok lengik körbe a színésznőt

Hajdu Viktória
2026.03.16.
Elárulunk egy titkot! Ha valaha is elgondolkodtál azon, milyen illata lehet Jennifer Anistonnak egy nyári napon Malibu partján, jó hírünk van. Összeszedtük a kedvenc parfümjeit és mutatjuk, hol szerezheted be őket!

Jennifer Aniston stílusa mindig is az effortless chic definíciója volt. A színésznő nemcsak a frizuráival – gondoljunk csak a legendás „Rachel-hajra” –, hanem természetes eleganciájával is inspirálja a rajongókat. És bár a vörös szőnyegen gyakran a divat kerül a fókuszba, Aniston egy másik titkos fegyverrel is dolgozik: a parfümökkel.

Megtaláltuk Jennifer Aniston kedvenc parfümjeit!
Jennifer Aniston 5 parfüme, amit valóban imád

  • Jennifer Aniston több ikonikus és különleges parfümöt is szeret viselni.
  • Kedvencei között klasszikus virágos, friss citrusos és tengerparti hangulatú illatok is szerepelnek.
  • Néhány választása meglepően megfizethető, mégis elegáns.

Az illatok világa Jennifer Aniston számára láthatóan legalább annyira fontos, mint egy jól szabott kis fekete ruha, mert ő aztán tudja, hogy kell viselni a nők kedvencét! Egyébként a színésznő kedvencei között megtalálhatók romantikus virágos klasszikusok, friss citrusos kompozíciók és tengerparti hangulatot idéző illatok is. 

Mutatjuk azt az öt parfümöt, amelyek állítólag különleges helyet foglalnak el Jennifer Aniston polcán.

Jo Malone - Orange Blossom 30ml 25.490Ft
A Jo Malone Orange Blossom egy igazi napsütéses illat. A narancsvirág frissessége, a citrusos jegyek és a könnyed virágos alap együttesen olyan hatást keltenek, mintha egy mediterrán kertben sétálnánk. Nem túl tolakodó, inkább elegánsan friss – pontosan az a fajta parfüm, amely egy nyári délutánon vagy egy lazább hollywoodi brunchon is tökéletes választás.

Jennifer Aniston rajongása érthető, hisz ez az egyik kedvenc parfümje Katalin hercegnének is: ez az illat egyszerre nőies és természetes pont olyan, mint a színésznő stílusa.

Gaya Straza Kai 50ml 29.400Ft
A Gaya Starna Kai kevésbé ismert a mainstream parfümök között, de éppen ettől válik izgalmassá. Az illat különlegessége a meleg, kissé misztikus karakterében rejlik, amelyben a virágos és fás jegyek elegánsan találkoznak, ami tökéletes választás lehet például a tavaszi vagy koranyári időszakra.

Ez a parfüm inkább az esti órákhoz illik: kifinomult, kissé titokzatos, és remek választás egy elegáns vacsorához. Nem csoda, hogy egy olyan sztár, aki a minimalista eleganciát kedveli, szívesen nyúl egy ilyen karakteres illathoz.

Cacharel Anaïs Anaïs 30ml 17.990Ft
A Cacharel Anaïs Anaïs igazi klasszikus, amely már évtizedek óta a romantikus virágos parfümök egyik legismertebb képviselője. A liliom, jázmin és rózsa jegyei lágy, nőies aurát teremtenek.

Ez az illat sokak számára nosztalgikus – mintha egy vintage parfümös üvegben őriznék a 80-as és 90-es évek romantikus hangulatát. Jennifer Aniston választása azt mutatja, hogy a klasszikus elegancia sosem megy ki a divatból.

Jennifer Aniston Beach Escapade 85ml 63.690Ft
Nem meglepő, hogy a színésznő saját parfümjei közül is van kedvence. A Beach Escapade gyakorlatilag egy üvegbe zárt kaliforniai nyár. A tengeri jegyek, a sós levegő érzetét idéző akkordok és a könnyed virágos tónusok együttesen olyan illatot alkotnak, amely Malibu tengerpartját juttatja eszünkbe.

Ha valaki szeretné elképzelni, milyen illata lehet egy napsütéses napnak a Csendes-óceán partján, ez a parfüm elég közel visz a válaszhoz.

Marc Jacobs Perfect 30ml 29.000Ft
A Marc Jacobs Perfect az utóbbi évek egyik népszerű illata, amely modern, játékos és optimista karakterével hódít. A rebarbara frissessége, a nárcisz virágos jegyei és a krémes alapillat egy különleges, mégis könnyen viselhető kompozíciót alkot.

Ez a parfüm egy kicsit merészebb, mint Aniston többi kedvence, de éppen ez teszi izgalmassá. Olyan illat, amely egyszerre trendi és elegáns – tökéletes választás egy modern hollywoodi ikon számára.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

