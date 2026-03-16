Jennifer Aniston kedvenc parfümjei: ezek az illatok lengik körbe a színésznőt

Jennifer Aniston stílusa mindig is az effortless chic definíciója volt. A színésznő nemcsak a frizuráival – gondoljunk csak a legendás „Rachel-hajra” –, hanem természetes eleganciájával is inspirálja a rajongókat. És bár a vörös szőnyegen gyakran a divat kerül a fókuszba, Aniston egy másik titkos fegyverrel is dolgozik: a parfümökkel.
Jennifer Aniston 5 parfüme, amit valóban imád
- Jennifer Aniston több ikonikus és különleges parfümöt is szeret viselni.
- Kedvencei között klasszikus virágos, friss citrusos és tengerparti hangulatú illatok is szerepelnek.
- Néhány választása meglepően megfizethető, mégis elegáns.
Az illatok világa Jennifer Aniston számára láthatóan legalább annyira fontos, mint egy jól szabott kis fekete ruha, mert ő aztán tudja, hogy kell viselni a nők kedvencét! Egyébként a színésznő kedvencei között megtalálhatók romantikus virágos klasszikusok, friss citrusos kompozíciók és tengerparti hangulatot idéző illatok is.
Mutatjuk azt az öt parfümöt, amelyek állítólag különleges helyet foglalnak el Jennifer Aniston polcán.
A Jo Malone Orange Blossom egy igazi napsütéses illat. A narancsvirág frissessége, a citrusos jegyek és a könnyed virágos alap együttesen olyan hatást keltenek, mintha egy mediterrán kertben sétálnánk. Nem túl tolakodó, inkább elegánsan friss – pontosan az a fajta parfüm, amely egy nyári délutánon vagy egy lazább hollywoodi brunchon is tökéletes választás.
Jennifer Aniston rajongása érthető, hisz ez az egyik kedvenc parfümje Katalin hercegnének is: ez az illat egyszerre nőies és természetes pont olyan, mint a színésznő stílusa.
A Gaya Starna Kai kevésbé ismert a mainstream parfümök között, de éppen ettől válik izgalmassá. Az illat különlegessége a meleg, kissé misztikus karakterében rejlik, amelyben a virágos és fás jegyek elegánsan találkoznak, ami tökéletes választás lehet például a tavaszi vagy koranyári időszakra.
Ez a parfüm inkább az esti órákhoz illik: kifinomult, kissé titokzatos, és remek választás egy elegáns vacsorához. Nem csoda, hogy egy olyan sztár, aki a minimalista eleganciát kedveli, szívesen nyúl egy ilyen karakteres illathoz.
A Cacharel Anaïs Anaïs igazi klasszikus, amely már évtizedek óta a romantikus virágos parfümök egyik legismertebb képviselője. A liliom, jázmin és rózsa jegyei lágy, nőies aurát teremtenek.
Ez az illat sokak számára nosztalgikus – mintha egy vintage parfümös üvegben őriznék a 80-as és 90-es évek romantikus hangulatát. Jennifer Aniston választása azt mutatja, hogy a klasszikus elegancia sosem megy ki a divatból.
Nem meglepő, hogy a színésznő saját parfümjei közül is van kedvence. A Beach Escapade gyakorlatilag egy üvegbe zárt kaliforniai nyár. A tengeri jegyek, a sós levegő érzetét idéző akkordok és a könnyed virágos tónusok együttesen olyan illatot alkotnak, amely Malibu tengerpartját juttatja eszünkbe.
Ha valaki szeretné elképzelni, milyen illata lehet egy napsütéses napnak a Csendes-óceán partján, ez a parfüm elég közel visz a válaszhoz.
A Marc Jacobs Perfect az utóbbi évek egyik népszerű illata, amely modern, játékos és optimista karakterével hódít. A rebarbara frissessége, a nárcisz virágos jegyei és a krémes alapillat egy különleges, mégis könnyen viselhető kompozíciót alkot.
Ez a parfüm egy kicsit merészebb, mint Aniston többi kedvence, de éppen ez teszi izgalmassá. Olyan illat, amely egyszerre trendi és elegáns – tökéletes választás egy modern hollywoodi ikon számára.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
Ezek is érdekelhetnek: