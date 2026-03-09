Ezektől a gyümölcsös parfümöktől még a nyakad is virágba borul – Termékekkel, árakkal

A kisugárzásunk, az önbizalmunk és az öltözködésünk alapján bárki meg tud minket ítélni. De ha jó első benyomást akarsz kelteni, akkor egy másik fontos elemet sem szabad kihagyni az egyenletből: hogy milyen az illatunk. Ezekkel a tavaszi, gyümölcsös parfümökkel pedig mindenkit az ujjaid köré fogsz csavarni!

Ezeket a gyümölcsös parfümöket ki kell próbálnod!

Forrás: Shutterstock

Gyümölcsös parfümök, a tavaszi napok koronái

Minden illat más, és minden illat másképp passzol a saját illatunkhoz és személyiségünkhöz. Így a megfelelő parfüm megtalálásához igazi Sherlock Holmesnak kell lenned.

Az apró illatjegyek kiteljesedését megtalálni lassú és izgalmas kutatómunka, de ha igazán bevállalós vagy, akkor a legfontosabb trendekben már kipróbáltad magad.

Hallottál már a gyömbéres parfümről, a csábítóan tüzes parfümökről vagy ételek illatát hordozó aromákról?

Ne aggódj, ha kevésbé vagy merész, és megmaradnál a klasszikusabb illatjegyek határán belül, akkor ezeket a friss, gyümölcsös parfümöket neked találták ki! Válaszd ki a hozzád leginkább illőt, és kápráztasd el a környezeted – igen, még 50 felett is!

A legjobb virágos-gyümölcsös parfümök

A tavaszi illatjegyeket tartalmazó virágos-gyümölcsös parfümök olyanok a parfümök világában, mint a popzene a zene világában. Még ha nem is szereted ezt a műfajt, akkor is találhatsz olyan előadót – ez esetben illatot –, akit kedvelsz. És bár ugyanúgy, mint a popzene, szélesebb célcsoportot hivatott megnyerni, attól még találhatsz kifinomultabbat és elegánsabbat is a halmazban.

1. Notino Lancôme Idôle Peach 'N Roses 27.490 Ft, 2. Marionnaud YVES SAINT LAURENT Libre Berry Crush 41.200 Ft, 3. Douglas Cheirosa 68 Jelly Perfume Balm 4 g 10.490 Ft, 4. DM Sabrina Carpenter Női EdP Cherry Baby 9.499 Ft, 5. Douglas Private Blend Düfte Lost Cherry 89.290 Ft

Forrás: Shutterstock, Notino, Marionnaud, Douglas, DM

De nehogy az émelyítő virágos illatra gondolj – dehogy is! Ebben a szelekcióban olyan parfümöket gyűjtöttünk össze, melyek a tavaszi parfümök közül is a legtavasziasabb frissességet hordozzák magukban. Próbáld ki a számodra legszimpatikusabb aromát, és engedd, hogy a nyakad bimbózó illatokkal viruljon ki a tavaszi napsütésben.

TOP 5 virágos-gyümölcsös tavaszi parfüm Akár a barackos illatjegyeket kedveled, akár a cseresznyéskertek aromáit próbálnád ki vagy éppen a zselés állagú parfümstifteket kedveled – főleg ha az sárkánygyümölcs jegyeit hordozza magába –, itt biztosan megtalálod a kedvenc gyümölcsös parfümöd. A tavasz ugyanis nem tavasz egy kis bimbózó aroma nélkül!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha még több parfümtrendről olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!