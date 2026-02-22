Bármit visel, az rövid időn belül trend lesz, már tudjuk. Katalin hercegné valóságos divatkatalizátor, akinek stílusa és szettjei évek óta a letisztult elegancia jegyében alakulnak. Harmonikus pasztellszínek, klasszikus szabásvonalak, pöttyös ruhák és visszafogott smink – ezek a védjegyei, ám a parfüm ugyanúgy hozzátartozik a megjelenéshez, mint egy gondosan kiválasztott ruha vagy ékszer. Most eláruljuk, melyek azok a parfümök, amelyekkel megidézi a közelgő tavasz energiáit.

Katalin hercegné híresen nagy rajongója az illatoknak. Kedvenc parfümjeit is nagy gonddal válogatta.

Katalin hercegné kedvenc parfümjei Katalin hercegné nemcsak a kiegészítők és a ruhák divatját diktálja, hanem az illatokét is.

Rendkívül jó ízléssel választja meg tél végi/tavaszváró parfümjeit.

Mutatjuk, melyek a kedvenc tavaszváró illatai termékekkel és árakkal, hogy neked már ne legyen gondod a felkutatásukkal.

Katalin hercegné a friss, üde illatokra esküszik: kedvenc parfümje egy könnyed, citrusos-virágos kompozíció, amelyet tél végétől visel, hogy érezhesse a közelgő tavasz energiáit.

Mi jellemzi Katalin hercegné kedvenc parfümjét?

Egy bennfentes szerint Katalin hercegné egyik kedvenc illata Jo Malone ikonikus parfümje, az Orange Blossom, de legalább ennyire rajong a márka London Orange Marmalede Cologne nevű változatáért is. Üde, elegáns és megjegyezhető.

Katalin hercegné ezzel is bizonyítja, hogy mély benyomást elérni nem csak vad illatok rétegezésével lehet.

Az Orange Blossom egy friss, légies illat, amelyet február végétől visel a legszívesebben. A klementinvirág élénkítő citrusossága a narancsvirág tiszta, nyugtató aromájával elegyedik.

A hercegné állítólag annyira kedveli ezt az illatvilágot, hogy 2011-es esküvőjén is viselt e a cég parfümjét mi több, gyertyákat és térillatosítókat is rendelt a különleges alkalomra. A másik érdekesség nemrégiben látott napvilágot: Erzsébet királyné különleges tanácsot adott menyének a nagy napon.

Katalin hercegné esküvője a Westminster-apátságban.

Inspirálódj Katalin hercegné legkedvesebb illatjegyeiből

Katalin hercegné imádott parfümjei nem extravagánsak, nem túlzóak. Ha friss, gyümölcsös illatra vágysz, könnyen lehet, hogy ezek a parfümök lesznek az új kedvenced.