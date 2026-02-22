Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Jónás Ágnes
2026.02.22.
Kifinomult stílusa nem áll meg az öltözködésnél: az általa választott illatok éppoly ikonikusak, mint a ruhái. Utánajártunk, melyek azok a parfümök, amelyek különösen kedvesek Katalin hercegné szívének és amelyekkel előszeretettel idézi meg a tavasz energiáit. Inspirálódj velünk!

Bármit visel, az rövid időn belül trend lesz, már tudjuk. Katalin hercegné valóságos divatkatalizátor, akinek stílusa és szettjei évek óta a letisztult elegancia jegyében alakulnak. Harmonikus pasztellszínek, klasszikus szabásvonalak, pöttyös ruhák és visszafogott smink – ezek a védjegyei, ám a parfüm ugyanúgy hozzátartozik a megjelenéshez, mint egy gondosan kiválasztott ruha vagy ékszer. Most eláruljuk, melyek azok a parfümök, amelyekkel megidézi a közelgő tavasz energiáit.

Katalin hercegné tavaszváró parfümjei
Katalin hercegné híresen nagy rajongója az illatoknak. Kedvenc parfümjeit is nagy gonddal válogatta.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné kedvenc parfümjei

  • Katalin hercegné nemcsak a kiegészítők és a ruhák divatját diktálja, hanem az illatokét is.
  • Rendkívül jó ízléssel választja meg tél végi/tavaszváró parfümjeit.
  • Mutatjuk, melyek a kedvenc tavaszváró illatai termékekkel és árakkal, hogy neked már ne legyen gondod a felkutatásukkal. 

Katalin hercegné a friss, üde illatokra esküszik: kedvenc parfümje egy könnyed, citrusos-virágos kompozíció, amelyet tél végétől visel, hogy érezhesse a közelgő tavasz energiáit. 

Mi jellemzi Katalin hercegné kedvenc parfümjét? 

Egy bennfentes szerint Katalin hercegné egyik kedvenc illata Jo Malone ikonikus parfümje, az Orange Blossom, de legalább ennyire rajong a márka London Orange Marmalede Cologne nevű változatáért is. Üde, elegáns és megjegyezhető. 

Katalin hercegné ezzel is bizonyítja, hogy mély benyomást elérni nem csak vad illatok rétegezésével lehet.

 Az Orange Blossom egy friss, légies illat, amelyet február végétől visel a legszívesebben. A klementinvirág élénkítő citrusossága a narancsvirág tiszta, nyugtató aromájával elegyedik. 

A hercegné állítólag annyira kedveli ezt az illatvilágot, hogy 2011-es esküvőjén is viselt e a cég parfümjét mi több, gyertyákat és térillatosítókat is rendelt a különleges alkalomra. A másik érdekesség nemrégiben látott napvilágot: Erzsébet királyné különleges tanácsot adott menyének a nagy napon. 

Katalin hercegné esküvője a Westminster Apátságban.
Katalin hercegné esküvője a Westminster-apátságban. 
Forrás: Getty Images Europe

Inspirálódj Katalin hercegné legkedvesebb illatjegyeiből

Katalin hercegné imádott parfümjei nem extravagánsak, nem túlzóak. Ha friss, gyümölcsös illatra vágysz, könnyen lehet, hogy ezek a parfümök lesznek az új kedvenced.

Jo Malone Cologne Orange Blossom

Luxus unisex citrus cédrussal, mandarinnal, narancsvirággal és lótusszal. Friss és könnyed, mint a tavasz és fokozza a női vonzerőt.
 

Jo Malone Orange Blossom a Katalin hercegné cikkhez
Jo Malone Cologne Orange Blossom 28 500 Ft 
Forrás: douglas.hu

 

Jo Malone Orange Marmalade

Nem egy nehéz, édeskés parfümről van szó, hanem egy könnyed, mégis karakteres illatról, amely nappali viseletre és különleges alkalmakra egyaránt ideális. 

Jo Malone Cologne Orange Marmalade 30 490 Ft / 30 ml Katalin hercegné
Jo Malone Cologne Orange Marmalade  30 490 Ft / 30 ml
Forrás: douglas.hu

Diptyque Eau des Sens 

A veszélyesen csábító unisex illatok között tartják számon, amelyben a narancsfa virág és a keserű narancs frissítő esszenciái a főszereplők, megbolondítva citrusos jegyekkel és aromás borókabogyóval.

Diptyque Eau des Sens Katalin hercegné parfümjei
Diptyque Eau des Sens 40 470 Ft / 50 ml
Forrás: notino.hu

Giorgio Armani My Way Nectar

Szintén egy elragadó friss illat, mely a lédús körte, a tubarózsa, a bergamott és a narancsvirág elegyítéséből született.

 

Katalin hercegné kedvenc tavaszváró illatai
Armani My Way Nectar 37 900 Ft/30 ml
Forrás: marionnaud.hu

Vibrant Bergamot 

A gyöngyvirág és a citrusok öleléséből született a The body shop különleges illata, amely egész napra feltölt energiával téged és a környezetedet is. 

Vibrant Bergamot, Katalin hercegné egyik kedvenc parfümje
Vibrant Bergamot 9 990 Ft
Forrás:  the-body-shop.hu

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

