Tudtad? Ez a világ 10 legjobb parfümje – Neked is van közülük?

Egy illat, legyen az púderesen lágy vagy fűszeresen karakteres, a nőiesség kiterjesztése, amely mágnesként vonzza a figyelmet és vágyat ébreszt a férfiakban. Onnan tudod, hogy a személyiségedhez illő parfümöt viseled, hogy akkor is magabiztos vagy, amikor nincs rajtad smink.

Egy jól választott illat a világ 10 legjobb női parfümje közül nem elnyomja, hanem kiemeli az erősségeidet.

Forrás: Shutterstock

A világ 10 legjobb női parfümje A parfüm az önkifejezés, a mentális jóllét és a társas „néma" kommunikáció egyik legfontosabb eszköze.

Sok nő számára a kedvenc illata egyfajta védőpajzsot biztosít a mindennapokban.

Top 10-es szubjektív listánkat a life.hu parfümkritikusai, valamint a legnépszerűbb közösségi média trendek alapján állítottuk össze.

A parfüm illékony, mégis nyomot hagy a férfiak emlékezetében. Személyiségedet felejthetetlenné és ellenállhatatlanná teszi a férfiak számára. Az alábbi 10 illat pont ilyen − te melyiket viselnéd magadon a legszívesebben a 10 legjobb női parfüm közül?

1. Lancôme La Vie Est Belle

Az édes körte, az írisz és a vanília harmóniájával igazi boldogságillat, a férfiakat pedig szinte hipnotizálja és bókra ösztönzi. Nőies, modern, épp kellemesen édes, akár egy jól sikerült randi.

Lancôme La Vie Est Belle 48 500 Ft / 50 ml

Forrás: lancome.hu

2. Carolina Herrera Good Girl

Kakaós-mandulás mélységével és fehér virágos szívjegyével merész és szexi, igazi esti kedvenc.

Carolina Herrera Good Girl 21 410 Ft / 30 ml

Forrás: notino.hu

3. Calvin Klein Eternity

A férfiak számára a nő igazi vonzereje a személyiségében rejlik – nem a sminkben vagy a merész dekoltázsban. Mégis van valami, ami szinte mágnesként hat rájuk: a megfelelő illat. Az Eternity számukra a lehető legtökéletesebb illatkompozíció egy hölgyön. Friss virágos-zöld jegyei időtlen eleganciát sugároznak, nem véletlenül sorolják az ikonikus parfümök közé.

Calvin Klein Eternity 12 470 Ft / 100 ml

Forrás: douglas.hu

4. Yves Saint Laurent Black Opium

Ez a kávés-vaníliás illata addiktív és érzéki. Tökéletes választás, ha karakteres, tartós női parfümöt keresel, illetve, ha ki akarod magadból hozni a szexi dögöt.

Yves Saint Laurent Black Opium 50 ml, 54 400 Ft

Forrás: marionnaud.hu/

5. Roberto Cavalli Signature

Cavalli legnagyobb hódolója nem más, mint Victoria Beckham, aki a 2000-es években elsők között viselhette a divattervező géniusz káprázatos ruháit. Miért épp a parfümjét ne próbálta volna? A jelenleg 51 éves díva a narancsvirágos Signature-re esküszik. Mézes jegyeivel meleg és csábító, igazi mediterrán hangulatot áraszt.