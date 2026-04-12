Hódítanak a hideg tónusú ajkak: a '90-es évek kék szájfénye ismét trendi

A vintage hatású smink titka a kék szájfény: a TikTokon ma mindenki ezt használja. Próbáld ki te is!

A '90-es években mindenki hideg tónusúra sminkelte a ajkait. Sztárok és civilek is ezt a stílust választották, ami most 30 évvel később ismét trendivé vált. A TikTokon most minden beautyguru kék szájfényt használ, szinte kötelező makeup-elem lett. Nézzük, miről is van szó!

A kék szájfény a szezon legnagyobb trendje. 
Forrás:  Getty Image
  • A hideg tónusú árnyalatok uralják a trendet.
  • Idézd meg te is a '90-es éveket és elevenítsd fel a vintage make-upot!
  • Nincs másra szükséged, csak egy barna szájceruzára, egy nude rúzsra és egy kék szájfényre. 

A kék szájfény trendje visszatért és virálisabb, mint valaha

A '90-es években minden bevállalós nő ilyen sminket viselt, amit, ha emlékeink nem csalnak, Angelina Jolie hozott divatba. A nők akkoriban egy erős, hidegbarna szájceruzával rajzolták meg az ajkakat és egy nagyon világos nude rúzzsal töltötték ki. Ezt vagy matton hagyták, vagy szájfénnyel tették csillogóvá. A hideg tónusú ajkak már egy ideje már divatosak, de kevesen tudják, hogy a meleg alaptónusú rúzs és szájfények korában hogyan érhető el ízléses eredmény.  A TikTok erre is meghozta a választ.

@skunkbabe loveee blue gloss #lipcombo #bluelipgloss @maccosmetics ♬ original sound - Peaceful Melody World

Az erősen kontrasztos ajkakhoz kék szájfényre van szükség, amely áttetsző, így nem kéknek, hanem finom szürkének tűnik, ha felkened. Úgy képzeld el, mint egy finom filtert, ami a rózsás, piros tónusokat hideggé alakítja át. Nem hiszed? Próbáld ki, és tuti nem lesz a sminked ódivatú!

@roseandben Color theory is my jam 🧡💙✨ #makeuphacks #makeuptips ♬ original sound - Rose Siard

Így készítsd el a '90-es évek sminkjét

A nulladik lépésként használj ajakradírt, majd egy hidegbarna vagy szürke ajakceruzát. Finoman rajzold körbe az ajkaidat, minimálisan túl is rajzolhatod a felső ajkadat. A következő lépés opcionális. Használhatsz erősen pigmentált nude rúzst vagy hagyhatod a természetes ajakszínedet is. A lényeg, hogy az ujjbegyeddel finoman dörzsöld el az ajakceruzát, hogy ne legyen túl markáns a vonala. Ezek után használj kék szájfényt és kész is vagy. Ha teltebb ajkakat szeretnél, lip plumpert is bevethetsz a cél érdekében. 

A kék szájfény kiválasztásánál maradj a pasztell és világos színeknél. A túl mély vagy metálos színek elütnek majd az arcodtól, ami hétköznapi smink esetén nem szerencsés.

