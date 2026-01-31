Divatos smink 2026-ban? Mutatjuk, mi a trend és mi az, ami már ósdi

Vajon mit hoz a 2026-os év sminktrendek terén? Lehet, hogy az év folyamán jön valamilyen új hóbort, az viszont biztos, hogy az a 3 trend, mely 2025-ben annyira hódított, idén már nem tartozik az it girlök divatos sminkjei közé.

Divatos smink? Inkább ódivatú!

Divatos smink 2026-ban, vagyis mi megy és mi marad?

Az évek folyamán tanúi lehettünk annak, hogy vannak bizonyos sminkvakságok, melyek során élünk-halunk egy-egy trendért. Igen ám, csakhogy ez a trend visszanézve nem is olyan csudaszép, mint azt akkor gondoltuk. Ilyen volt a 2025-ös évben a blush blindness is, vagyis a pirosító vakság, amikor a visszafogott sminket nagy mennyiségű rózsaszín pirosítóval ötvöztük. Ez a téli sminktrendben, a fagyöngysminkben is látható volt, ahol nem is volt szükség bronzosítóra, csak a pirosítódra, arra viszont extra mennyiségben!

Bizonyos sminktrendek viszont már kissé ódivatúnak számítanak a 2026-os közösségimédia-trendek szerint. Úgyhogy ezeket a sminkeket jobb, ha elkerülöd! Viszont a 2026-os sminktrendek minden korosztályon jól fognak mutatni! Bizony, még 50 felett is követheted az új trendeket!

2026 trendje: mi az, ami kiment a divatból?

Ami egyszer menő volt, az már kissé elavultnak tűnik. Ez a divatvilágban nem is olyan meglepő fordulat, de lássuk, mely trendekről beszélünk a smink világán belül!

1. Minden, ami „clean girl”, mehet a kukába!

A „clean girl” sminkmozgalom TikTokon indult, alapelve pedig a „no make-up make-up” volt, vagyis az „úgy nézz ki, mintha nem lenne rajtad smink, de azért van rajtad egy kis smink”. Egyébként ez egy abszolút kényelmes trend volt, gondolj csak bele: csak egy kis korrektor a szemed alá, minimális szempillaspirál a természetes, de lágy tekintetért és színezett ajakápoló a csábító ajkakért.

Viszont ennek a kornak vége! 2026-ban ugyanis az individualista és művészi megközelítés lesz a tuti. Vagyis a lényeg, hogy egyedi és különleges légy a sminkedben is. Persze a természetes smink mindig létezni fog, de a 2026-os év inkább a játékosabb és kevésbé merev sminkek éve lesz!

2. Matt vagy fényes hatás?

Idén nem kell választanod a kettő között! A divat folyamatosan ingadozik az extrán fényes és a matt hatás között, legyen szó akár az ajkakról, akár magáról az arcbőrről. A legnagyobb sztárok sminkmestere, Nikki DeRoest szerint az új look a homályos hatás lesz, mely ötvözi a matt és a nedves megjelenést.

Jelenleg ez leginkább a pirosítóknál látható, ahol a szín továbbra is élénken jelen van, de az élek lágyak, a textúra pedig nem marad a bőr felületén, hanem beleolvad a bőrbe.

– nyilatkozta DeRoest.