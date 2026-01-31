Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
makeup

Divatos smink 2026-ban? Mutatjuk, mi a trend és mi az, ami már ósdi

makeup sminktrend smink
Az a 3 sminktrend, mely 2025-ben a legnagyobb divat volt, az új évben aligha számít trendinek. Szóval jól figyelj, hiszen ezek már nem tartoznak a divatos smink kategóriájába! Eláruljuk, hogyan sminkelj 2026-ban.

Vajon mit hoz a 2026-os év sminktrendek terén? Lehet, hogy az év folyamán jön valamilyen új hóbort, az viszont biztos, hogy az a 3 trend, mely 2025-ben annyira hódított, idén már nem tartozik az it girlök divatos sminkjei közé.

divatos smink 2026
Divatos smink? Inkább ódivatú!
Forrás: Shutterstock

Divatos smink 2026-ban, vagyis mi megy és mi marad?

Az évek folyamán tanúi lehettünk annak, hogy vannak bizonyos sminkvakságok, melyek során élünk-halunk egy-egy trendért. Igen ám, csakhogy ez a trend visszanézve nem is olyan csudaszép, mint azt akkor gondoltuk. Ilyen volt a 2025-ös évben a blush blindness is, vagyis a pirosító vakság, amikor a visszafogott sminket nagy mennyiségű rózsaszín pirosítóval ötvöztük. Ez a téli sminktrendben, a fagyöngysminkben is látható volt, ahol nem is volt szükség bronzosítóra, csak a pirosítódra, arra viszont extra mennyiségben!

Bizonyos sminktrendek viszont már kissé ódivatúnak számítanak a 2026-os közösségimédia-trendek szerint. Úgyhogy ezeket a sminkeket jobb, ha elkerülöd! Viszont a 2026-os sminktrendek minden korosztályon jól fognak mutatni! Bizony, még 50 felett is követheted az új trendeket!

2026 trendje: mi az, ami kiment a divatból?

Ami egyszer menő volt, az már kissé elavultnak tűnik. Ez a divatvilágban nem is olyan meglepő fordulat, de lássuk, mely trendekről beszélünk a smink világán belül!

1. Minden, ami „clean girl”, mehet a kukába!

A „clean girl” sminkmozgalom TikTokon indult, alapelve pedig a „no make-up make-up” volt, vagyis az „úgy nézz ki, mintha nem lenne rajtad smink, de azért van rajtad egy kis smink”. Egyébként ez egy abszolút kényelmes trend volt, gondolj csak bele: csak egy kis korrektor a szemed alá, minimális szempillaspirál a természetes, de lágy tekintetért és színezett ajakápoló a csábító ajkakért.

Viszont ennek a kornak vége! 2026-ban ugyanis az individualista és művészi megközelítés lesz a tuti. Vagyis a lényeg, hogy egyedi és különleges légy a sminkedben is. Persze a természetes smink mindig létezni fog, de a 2026-os év inkább a játékosabb és kevésbé merev sminkek éve lesz!

2. Matt vagy fényes hatás?

Idén nem kell választanod a kettő között! A divat folyamatosan ingadozik az extrán fényes és a matt hatás között, legyen szó akár az ajkakról, akár magáról az arcbőrről. A legnagyobb sztárok sminkmestere, Nikki DeRoest szerint az új look a homályos hatás lesz, mely ötvözi a matt és a nedves megjelenést.

Jelenleg ez leginkább a pirosítóknál látható, ahol a szín továbbra is élénken jelen van, de az élek lágyak, a textúra pedig nem marad a bőr felületén, hanem beleolvad a bőrbe.

– nyilatkozta DeRoest.

3. Mondj búcsút a teljes fedésnek!

Valójában már a „clean girl” trenddel elkezdtünk könnyes búcsút venni a nagy fedésű alapozóktól, és mára a „teljes fedésű alapozó” ötlete már nem is létezik. Ezek a nehéz termékek ugyanis a bőrt egydimenzióssá tették. 2026-ban tehát a rétegzés elve lesz a trendi, vagyis az egy nehéz alapozó helyett a több könnyebb textúrájú formula, amivel tökéletesen el lehet fedni az esetleges bőrhibákat.

Sminkötletek 2026-ban

A fenti 3 trendet érdemes elkerülnöd ebben az évben. Légy merész és szexi, de ne feledd, a bőröd nem játékszer, úgyhogy használj megfelelő termékeket a bőrhibák eltüntetésére! A homályos look elveit követve pedig a bőröd pont tökéletes arányban lesz glowy és matt egyszerre!

Ha még több sminktrendre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!

Amikor a csúnya smink divattá válik – Az elmúlt 25 év legnagyobb sminkvakságai

Visszanézve pontosan tudjuk, hogy mennyire gázak voltunk, de vajon tudjuk, hogy ma milyen sminkvakságot követünk el?

Téli sminkötletek, amelyeket még a Disney-hercegnők is megirigyelnének

Inspirációk trendteremtő csajoknak. Csillogó szemsminkek és havas dizájnok.

Sárga arcpír? Ezek a legfurcsább sminkek, amiket valaha piacra dobtak

A piacgazdaság azt diktálja, hogy mindig a kereslet határozza meg a kínálatot. Bizonyos sminktermékek esetén azonban joggal merül fel a kérdés: mégis ki akarna ilyet?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu