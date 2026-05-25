A Vesta-szüzeket élve temették el, ha megszegték fogadalmukat: 30 év cölibátusért kaptak kiváltságokat

Tizenkét főisten élt az Olümposzon, akik közül egy méltatlanul kevés figyelmet kap, pedig szerepe az ókori Róma társadalmában Jupiterével (Zeuszéval) vetekedett. Ő volt Vesta, a családi tűzhely védelmezője, akinek kultusza minden másnál erősebb volt. Őt szolgálták a Vesta-szüzek, mely pozíció jókora megbecsülést jelentett, ők mégsem mindig érezték ezt akkora megtiszteltetésnek. Ismerd meg szüzességi fogadalommal és szigorú szabályokkal átitatott életüket!

Róma legfontosabb papnői a Vesta-Szüzek rendjében szolgáltak.

Vesta-szüzek Rómában Vesta a családi tűzhely, az otthon, illetve a család istennője volt.

Az ő papnői voltak a Vesta-Szüzek, akik 30 év tisztasági fogadalmat kötöttek.

Különös tisztelet övezte őket Rómában, ám az esküszegésért kegyetlen büntetést kaptak.

Vesta, a család szűz istennője

Ő volt Vesta, a görög Hestia római megfelelője, aki a három szűz istennő egyike volt, Minerva (Pallasz Athéné), illetve Diana (Artemisz) mellett. A családi tűzhely, az otthon, illetve a család védelmezője volt, kultuszát különös tisztelet övezte.

Ennek oka a római társadalmi berendezkedésre vezethető vissza: a birodalomban ugyanis igen nagy jelentőség jutott a családnak. Itt nem a papa-mama-gyerekek szintjére, hanem a kiterjedtebb rokonságra kell gondolni, nagybácsikkal, unokatesókkal, még a távolabbi rokoni szálakat is gondosan ápolták. A család feje a pater familias volt, a család legidősebb férfi tagja, aki abszolút hatalommal rendelkezett a háztartásban, és akkora tisztelet járt neki, hogy még egy konzul is meghajolt saját családfője előtt.

Vesta-Szüzek temploma a Forum Romanumon.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy az i.e. 7. században útjára indult Vesta-kultusz olyan fontos volt Rómában. Ezt jól szemlélteti, hogy legtöbbször nem is emberi alakban, hanem tűz formájában ábrázolták, megidézveve az ábrahámi vallásokban jelen lévő tabut Isten nevének megemlítésével. Tüze azonban nem kizárólag a család összetartását és az otthon melegét, hanem a Római Birodalom biztonságát, örökkévalóságát jelképezte. Emiatt volt akkora tisztesség Vesta-szűznek lenni. De vajon hogy lett valakiből papnő?