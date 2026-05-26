Elpusztult a Nyíregyházi Állatpark legendás jegesmedvéje: Lloyd Európában is rekordernek számított

Rideg Léna
2026.05.26.
Életének 26. évében elpusztult Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje. Az idős állat az utóbbi hetekben rohamosan legyengült, az állatorvosok pedig végül elaltatták, hogy megkíméljék a további szenvedéstől.

Mély fájdalommal búcsúzik a Nyíregyházi Állatpark Lloydtól, Európa legidősebb hím jegesmedvéjétől. A különleges állat 26 éves volt, ami a jegesmedvék esetében rendkívül magas életkornak számít: a vadon élő példányok átlagosan 15–18 évig élnek.

Lloyd jóval tovább élt, mint vadon élő fajtársai.
A 26 éves Lloyd valódi matuzsálemnek számított a jegesmedvék között

Lloyd az elmúlt években már egyre lassabban mozgott, többet pihent, és fokozatosan csökkent az aktivitása is. Gondozói és az állatpark állatorvosai folyamatosan figyelemmel kísérték az állapotát, mindennapi ellátását pedig az idős állatok speciális igényeihez igazították. Az állatpark közlése szerint az elmúlt két hétben Lloyd állapota hirtelen romlani kezdett. A részletes vizsgálatok során előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért az állatorvosok végül az eutanázia mellett döntöttek.

A szakemberek hangsúlyozták: a döntést kizárólag állatjólléti szempontok alapján hozták meg, hogy a legendás jegesmedvét megóvják a további szenvedéstől.

Lloyd öröksége tovább él a bocsaiban

Lloyd nemcsak a Nyíregyházi Állatpark egyik legismertebb lakója volt, hanem zoológiai szempontból is különleges állatnak számított. Élete jól mutatta, milyen fontos szerepe van a modern állatkerti állatgyógyászatnak és az idős állatok speciális gondozásának. Az állatpark számára némi vigaszt jelenthet, hogy Lloyd genetikai öröksége tovább él: 2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a jegesmedvék európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez.

