Csak az emberek 1%-a tudja megoldani ezt az optikai illúziós IQ-tesztet – Te köztük vagy?

Még a legmagasabb intelligenciával rendelkezők is elbuknak egyes optikai illúziókon. A következő IQ-tesztünkben tesztelheted az elmédet, sőt még az éleslátásodat is. Csak 15 másodperced lesz, hogy teljesítsd a kihívást, és bebizonyítsd, hogy a különlegesen okos emberek közé tartozol. Kezdődhet a feladvány?

A különbségkereső rejtvények vagy a képrejtvényes IQ-tesztek alaposan megdolgoztatják az agyunkat, hiszen szó szerint kihívást intéznek a vizuális érzékelésünkhöz. Egy egészséges emberi agy képes arra, hogy ugyanazt a tárgyat vagy képet különböző szögekből nézve teljesen másként értelmezze. Ugyanakkor könnyen átsiklik a tekintetünk egy-egy elem felett, és ilyenkor jön elő a részletekre való odafigyelés vagy a problémamegoldó képesség. Bár elsőre ezek a feladványok gyerekesnek tűnhetnek, valójában komoly koncentráció kell hozzájuk. A feladat egyszerűnek tűnik: pillants rá a fákban és zöldellő fűben gazdag kerti tájra, és találd meg a rejtőzködő leguánt 15 másodperc alatt!

Állíts be egy időzítőt, és indulhat a kihívás!

Ha jobban megnézed a képet, a fák és a fű mellett feltűnik egy kerti pad és egy madáritató is. A rejtőzködő leguán a kép bal felső sarkában, egy faágon csücsül. Első pillantásra szinte lehetetlen kiszúrni, mivel az állat tökéletesen beleolvad a zöld levelek sűrűjébe. Így nem is csoda, hogy az emberek nagy többsége egyből elbukik ezen a teszten. Ha nem sikerült az IQ-teszt ne csüggedj, rendszeres gyakorlással, állandó edzésben tarthatod az agyadat, és a következő feladványnál te lesz az a bizonyos 1%.

Íme az IQ-teszt megoldása.

Mit tanultunk ebből?

Az agyunk nem egyszerűen rögzíti a valóságot, hanem folyamatosan mintázatokat keres, és a korábbi tapasztalataink alapján próbálja kitalálni, mit látunk. Ezért egy-egy levél vagy faág könnyen becsaphat minket. Az ilyen és ehhez hasonló optikai illúziók rendszeres nézegetése kiválóan fejleszti a kognitív rugalmasságot, a részletgazdag figyelmet és a probléma megoldás képességét. Ugyanakkor, segít abban, hogy a mindennapi életben is, más szögből vizsgáljuk meg a problémákat.