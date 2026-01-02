Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
szépségápolás

Top 5 legjobb botox hatású krém: így lehet extrán sima az arcod tűk nélkül

123RF -
szépségápolás botox ránctalanítás
Teljesen új arc egyetlen szépségápolási rutinban. Ha te is fiatalos, feszes bőrre vágysz, ezeket a formulákat kell kipróbálnod! Felejtsd el a tűt, mutatjuk a legjobb botox hatású krémeket és szérumokat!

A közösségi médiában elterjedt a botox in a bottle vagy magyarul botox egy üvegben kifejezés. Ugyanis egyes formulák rendszeres használata olyan bőrfiatalító hatással rendelkeznek, mint egy botoxkezelés. Ha te sem rajongsz a tűkért és a méregdrága kezelésekért, próbáld ki a legjobb botox hatású krémeket és szérumokat!

botox hatású krémek
Mutatjuk a legjobb botox hatású krémeket.
Forrás: 123RF

Bőrfiatalító, botox hatású krémek

  • Mutatjuk a legjobb formulákat és alternatívákat, ha nem akarsz botoxolni, de fiatalos bőrre vágysz.
  •  5 legjobb botox hatású arckrém, amelyekkel új lendületet adhatsz a bőrápolási rutinodnak.
  • Miért feküdnél kés alá, ha egyes hatóanyagokkal is elérheted a bőrfiatalítást.

A ránctalanítás nemcsak esztétikai beavatkozásokkal vagy botoxxal érhető el. Egyes formulák és készítmények rendszeres használata csökkenthetik a ráncok megjelenését, illetve felfrissítik és hidratálják a bőrt. Ha te is elkezdenéd a bőrfiatalítást, de nem tudod, hogyan is kezd neki, mutatjuk a legjobb tippeket és termékeket hozzá!

Milyen botox hatású hatóanyagok léteznek?

A legtöbb botox hatású szérumban a következő hatóanyagok keverékét találod. Megmutatjuk, melyikről mit kell tudnod, és miért hatásosak:

Retinol: serkenti a kollagén- és az elasztintermelést. Ugyanakkor gyorsítja a sejtmegújulást. Hosszú távon vastagabbá, feszesebbé varázsolja a bőrt, így a ráncok kevésbé lesznek mélyek.

Peptidek: az argireline vagy acetyl hexapeptide-8 hatóanyagok, ellazítják az arcbőr izmait. Leginkább a mimikai ráncokra hat, a homlokon és a szemkörnyéken. Akárcsak a botox, csökkenti az izom-összehúzódásokat, de nem bénít, hanem finoman relaxál. 

Syn-Ake: a kígyóméreg inspirálta peptid utánozza a természetes méreg izomlazító hatását. Gyors ránckisimító hatással bír. Ideiglenesen csökkenti az érett bőr megjelenését

Hialuronsav: Nem izomhatású, de optikailag simítja a bőrt. az extrém hidratálás kiemelten fontos, minden korosztály számára. Javítja a bőr rugalmasságát, így kevésbé lesznek láthatóak a ráncok. 

Adenozin: sejtenergiát fokozó és a klinikai vizsgálatok alapján ránccsökkentő hatással is bír. Különösen hatékony a szemkörnyékre. 

DMAE: Azonnali lifting hatást biztosít, az izmok tónusát ideiglenesen fokozza. Igazán látványos eredmény érhető el vele. Ugyanakkor fontos tudni, hogy érzékeny bőrön csíphet ez a hatóanyag. 

Mutatjuk a legjobb botox hatású krémeket és szérumokat!

TOP 5 botox hatású krém
1. GÉNIFIQUE ULTIMATE SERUM 25 200 Ft/ 2. Erősítő krém nyakra 20535 Ft/ 3. Skinceuticals Correct P-TIOX ránctalanító szérum peptidekkel 79 670Ft/ 4. Helia-D cell concept botox hatású szérum 4399 Ft/ 5. Clinique Smart Clinical Repair™ Wrinkle Correcting Serum 36 400 Ft 
Forrás: lancome.hu/makeup.hu/notino.hu/helia-d.hu/clinique.hu

Nézd meg további szépségápolási cikkeinket is:

Kollagén, hialuronsav vagy retinol? — 10 éjszakai krém és szérum, amitől új ember leszel

Te is arra vágysz, hogy reggelre új bőrben kelhess fel? Használd ki a hialuronsav, a retinol és a kollagén adottságait!

5 csiganyálas krém, amiért az arcbőröd könyörög — Ránctalanítás és bőrfiatalítás egy formulában

Vedd fel a harcot a ráncok és a pigmentfoltok ellen! Jelenleg a csiganyálas krém a legtrendibb formula a ránctalanításban, a bőrfeszesítésben és a bőrfiatalításban is. Mutatjuk a legjobb termékeket, amelyekkel új szintre emelheted a bőrápolási rutinodat!

Tüntesd el az öregedés első jeleit: meghoztuk a legjobb beautytippeket a ráncos ajkak ellen

Ezekkel a termékekkel visszafordíthatod a ráncokat ajkaidon!

 

