Top 5 legjobb botox hatású krém: így lehet extrán sima az arcod tűk nélkül

A közösségi médiában elterjedt a botox in a bottle vagy magyarul botox egy üvegben kifejezés. Ugyanis egyes formulák rendszeres használata olyan bőrfiatalító hatással rendelkeznek, mint egy botoxkezelés. Ha te sem rajongsz a tűkért és a méregdrága kezelésekért, próbáld ki a legjobb botox hatású krémeket és szérumokat!
A ránctalanítás nemcsak esztétikai beavatkozásokkal vagy botoxxal érhető el. Egyes formulák és készítmények rendszeres használata csökkenthetik a ráncok megjelenését, illetve felfrissítik és hidratálják a bőrt. Ha te is elkezdenéd a bőrfiatalítást, de nem tudod, hogyan is kezd neki, mutatjuk a legjobb tippeket és termékeket hozzá!
Milyen botox hatású hatóanyagok léteznek?
A legtöbb botox hatású szérumban a következő hatóanyagok keverékét találod. Megmutatjuk, melyikről mit kell tudnod, és miért hatásosak:
Retinol: serkenti a kollagén- és az elasztintermelést. Ugyanakkor gyorsítja a sejtmegújulást. Hosszú távon vastagabbá, feszesebbé varázsolja a bőrt, így a ráncok kevésbé lesznek mélyek.
Peptidek: az argireline vagy acetyl hexapeptide-8 hatóanyagok, ellazítják az arcbőr izmait. Leginkább a mimikai ráncokra hat, a homlokon és a szemkörnyéken. Akárcsak a botox, csökkenti az izom-összehúzódásokat, de nem bénít, hanem finoman relaxál.
Syn-Ake: a kígyóméreg inspirálta peptid utánozza a természetes méreg izomlazító hatását. Gyors ránckisimító hatással bír. Ideiglenesen csökkenti az érett bőr megjelenését.
Hialuronsav: Nem izomhatású, de optikailag simítja a bőrt. az extrém hidratálás kiemelten fontos, minden korosztály számára. Javítja a bőr rugalmasságát, így kevésbé lesznek láthatóak a ráncok.
Adenozin: sejtenergiát fokozó és a klinikai vizsgálatok alapján ránccsökkentő hatással is bír. Különösen hatékony a szemkörnyékre.
DMAE: Azonnali lifting hatást biztosít, az izmok tónusát ideiglenesen fokozza. Igazán látványos eredmény érhető el vele. Ugyanakkor fontos tudni, hogy érzékeny bőrön csíphet ez a hatóanyag.
Mutatjuk a legjobb botox hatású krémeket és szérumokat!
