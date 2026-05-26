Tim Burton múzsája, aki sosem akart „átlagos” lenni: Helena Bonham Carter 60 éves lett - GALÉRIA

Helena Bonham Carter betöltötte a 60-at, de ha valaki azt várná, hogy ettől visszavonul a csendes kertészkedésbe és kötögetésbe, az valószínűleg még nem látta egyetlen filmjét sem. Ő ugyanis az a ritka hollywoodi jelenség, aki mintha direkt arra született volna, hogy ne férjen bele semmilyen dobozba. Még abba sem, amit „színésznői pályának” hívunk.

Helena Bonham Carter stílusa még a mai napig ikonikus.

A brit színésznő karrierje már meglehetősen fiatalon beindult, de igazán akkor vált ikonná, amikor összeért a sorsa Tim Burton különc filmes világával. A páros olyan, mintha egy sötét, gótikus mesekönyv lapjai életre keltek volna: Alice Csodaországban, Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya vagy épp A halott menyasszony. Mindben ott van az a sajátos Helena-energia, amit lehetetlen összekeverni bárki mással.

És persze ott van Bellatrix Lestrange szerepe a Harry Potter-univerzumban, ahol sikerült egyetlen őrült nevetéssel gyerekkorokat traumatizálni, na és közben rajongókat szerezni egy életre. Nem sok színész mondhatja el magáról, hogy egyszerre félelmetes és ikonikus egy varázslóvilágban. Jó, valahol Piton professzor is az volt, de ő egy másik szinten.

Helena a csúf szépség

Ami különösen izgalmas benne, hogy sosem akart „klasszikus szépségideál” lenni. Inkább választotta a kusza hajat, az eklektikus ruhákat és azokat a szerepeket, amelyekben a „normális” szó inkább sértésnek hangzik. Talán épp ezért lett belőle generációs kedvenc. Mert ő az, aki mindig azt üzeni, hogy furcsának lenni nem hiba, hanem stílus és egyéniség.

Érdekesség még, hogy brit arisztokrata gyökerekkel rendelkezik, de mégis mindig a szabályok ellen játszott. Mintha a saját családfáját is ironikusan kezelné. A vörös szőnyegen pedig gyakran úgy jelenik meg, mintha egy viktoriánus álom és egy punk koncert találkozna egy taxiban, de valljuk be, épp ezért imádjuk.