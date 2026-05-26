Tim Burton múzsája, aki sosem akart „átlagos” lenni: Helena Bonham Carter 60 éves lett - GALÉRIA

Hajdu Viktória
2026.05.26.
A vörös szőnyeg sosem volt elég neki. Helena Bonham Carter 60 lett, és még mindig nem kér a „normálból”.

Helena Bonham Carter betöltötte a 60-at, de ha valaki azt várná, hogy ettől visszavonul a csendes kertészkedésbe és kötögetésbe, az valószínűleg még nem látta egyetlen filmjét sem. Ő ugyanis az a ritka hollywoodi jelenség, aki mintha direkt arra született volna, hogy ne férjen bele semmilyen dobozba. Még abba sem, amit „színésznői pályának” hívunk.

Helena Bonham Carter stílusa még a mai napig ikonikus.
Helena Bonham Carter stílusa még a mai napig ikonikus. 
60 gyertya, 100 arc: Helena Bonham Carter újraírta a hollywoodi szabályokat

  • Tim Burton állandó múzsájaként vált kultikussá.
  • Bellatrix Lestrange szerepével generációkat sokkolt és hódított meg.
  • 60 évesen is a brit filmvilág egyik legkarakteresebb alakja.

A brit színésznő karrierje már meglehetősen fiatalon beindult, de igazán akkor vált ikonná, amikor összeért a sorsa Tim Burton különc filmes világával. A páros olyan, mintha egy sötét, gótikus mesekönyv lapjai életre keltek volna: Alice Csodaországban, Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya vagy épp A halott menyasszony. Mindben ott van az a sajátos Helena-energia, amit lehetetlen összekeverni bárki mással.

És persze ott van Bellatrix Lestrange szerepe a Harry Potter-univerzumban, ahol sikerült egyetlen őrült nevetéssel gyerekkorokat traumatizálni, na és közben rajongókat szerezni egy életre. Nem sok színész mondhatja el magáról, hogy egyszerre félelmetes és ikonikus egy varázslóvilágban. Jó, valahol Piton professzor is az volt, de ő egy másik szinten. 

Helena a csúf szépség

Ami különösen izgalmas benne, hogy sosem akart „klasszikus szépségideál” lenni. Inkább választotta a kusza hajat, az eklektikus ruhákat és azokat a szerepeket, amelyekben a „normális” szó inkább sértésnek hangzik. Talán épp ezért lett belőle generációs kedvenc. Mert ő az, aki mindig azt üzeni, hogy furcsának lenni nem hiba, hanem stílus és egyéniség.

Érdekesség még, hogy brit arisztokrata gyökerekkel rendelkezik, de mégis mindig a szabályok ellen játszott. Mintha a saját családfáját is ironikusan kezelné. A vörös szőnyegen pedig gyakran úgy jelenik meg, mintha egy viktoriánus álom és egy punk koncert találkozna egy taxiban, de valljuk be, épp ezért imádjuk. 

De ne is szaporítsuk tovább a szót, mutatjuk a csodás színésznő átváltozásait a galériánkban.

Helena Bonham Carter 60 éves lett. Extravagáns stílusa ma is ikonikus.
A színésznő 2022-ben - ebben az évben jött ki az Enola Holmes második része, melyben ő i szerepelt.
2020
2018
2016
2012 - az év, amikor kijött A nyomorultak.
2008-ban Tim Burtonnel és Johnny Depp-pel. Hét filmet forgattak együtt.
2005-ben jött ki A halott menyasszony című Tim Burton-rajzfilm, amelyben Carter és Depp szinkronizálták a főszereplőket.
1998-ban készült ez a felvétel a színésznőről. Egy évvel később jelent meg a Harcosok klubja, amelyben Brad Pitt-tel és Edward Nortonnal szerepelt együtt.
1995 - az év, amikor kijött a Hatalmas Aphrodité című film, amelyben Woody Allennel volt együtt.
1991-ben készült ez a kép a színésznőről.
1989-ben 23 éves kezdő színésznő volt még.
Helena Bonham Carter 17 éves lánya modellként debütált – Fotón a gyönyörű Nell

Helena Bonham Carter és Tim Burton lánya, a 17 éves Nell Burton először állt kamera elé modellként. A fiatal lány édesanyjával együtt szerepel egy amerikai ékszermárka legújabb kampányában.

Újabb sztárok csatlakoztak A Féher Lótusz 4. évadához: mutatjuk a neveket

Már forgatják az elmúlt évek egyik legsikeresebb drámasorozatának új évadát, de még most is csatlakoznak a stábhoz újabb nagy nevek.

Színészek, akik ijesztőbbek minden rémnél, de nem a plasztika miatt

Vannak arcok, amiket képtelenség kitörölni az emlékezetünkből, mert annyira jellegzetesek és ijesztőek. A most következő hat színész és színésznő is épp ebbe a kategóriába tartozik.

 

