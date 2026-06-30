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nyári smink

Forró napok, tökéletes ajkak: rúzsok, amik a kánikulában sem olvadnak le – Termékekkel, árakkal

nyári rúzs
Shutterstock -
nyári smink ajakápolás rúzs
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Imádod a nyarat, de a melegben folyton a sminked miatt aggódsz? Ismerjük az érzést! Pánikra semmi ok, ezekkel a rúzsokkal olyan üde leszel még a hőségben is, mint egy espresso tonic a legmelegebb nyári délutánon.

Kánikulában mindig felmerül egy kérdés: hogyan marad tartós a smink hőségben is? Az a legjobb, ha a forró napokon a természetes megjelenést választjuk, de nem minden esetben tudjuk elkerülni a sminkelést. Ilyenkor hívhatod segítségül az alábbi rúzsokat.

nyári rúzs nyári könnyű sminkhez
Nem minden rúzs bírja a nyári hőséget
Forrás: Shutterstock

A legsikkesebb nyári rúzsok

  • A könnyű nyári smink koronája egy szép rúzs.
  • Ha nyáron sminkeljük magunkat, akkor kiemelten figyelni kell a megfelelő bőrápolásra – amelyből  az ajakápolás sem maradhat ki.
  • Ha nyáron is szeretnél rúzst használni, akkor könnyedebb és frissebb árnyalatokat használj, hogy ne legyen szembetűnő, ha a termék a nyári hőségben elmosódott.

Sminkek, melyek ellenállnak a kánikulának

Melegen süt le a nyári nap sugára/ Az ég tetejéről a juhászbojtárra” – pontosan ismerjük ezt az érzést, amelyet maga Kukoricza János is érezhetett. Csakhogy János Vitéznek nem kellett nyáron sminkelnie. Mi viszont igenis vágyunk arra, hogy nyáron is ragyogjunk. A rúzsok pedig még a könnyed sminket is üdítőbbé teszik – vagyis sarkalatos kérdés, hogy milyen terméket választunk.

A könnyű nyári smink koronája: a rúzs

A bőröd megfelelő előkészítésével megóvhatod az arcod a leégéstől, és a nem kívánt mellékhatásoktól, úgyhogy ne sajnáld azt az időt, amit bőrápolásra fordítasz! A fényvédő használata ilyenkor legfontosabb. Ápold az ajkaidat is rúzsozás előtt, használj ajakradírt és ajakápolókat, hogy selymessé és érzékivé tedd a szád! Ezután válogathatsz az alábbi termékek közül:

nyári rúzsok – termékajánló
1. Dior Addict Lip Glow Oil 19.990 Ft (001 – Pink) 2. Yves Saint Laurent Loveshine ajakrúzs 23.000 Ft (10-es szín) 3. KIKO Milano Unlimited Stylo krémes rúzs 5.330Ft (04 Vintage Rose) 4. Nora Beauty Stiletto Rúzs 4.299 Ft (05 Pinky Promise ) 5. Essence színváltó rúzs, Jelly Colour Changing 1.499 Ft
Forrás:  Shutterstock, Douglas, Marionnaud, Notino, Nora Beauty, DM

 

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