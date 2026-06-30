Így néz ki Mary-Kate és Ashley Olsen bátyja: döbbenetes, mennyire nem hasonlítanak – FOTÓ

Mary-Kate és Ashley Olsen már 9 hónaposan a kamerák előtt voltak, a Bír-lak című szitkommal indult a színészni pályafutásuk. A kamerák előtt cseperedtek fel, hogy aztán egy csapásra leszámoljanak a filmezéssel, inkább a divatiparban vetették meg a lábukat. Húguk, Elizabeth Olsen 2011-ben kezdett filmes karriert építeni, a legtöbben a Marvel-univerzum Wandájaként ismerik. Bátyjuk, Trent azonban nem a sztárság mellett döntött, nagyon más életet él, mint a testvérei.

Az Olsen-család 2004-ben (jobbról balra): Lizzi, Mary-Kate, Jarnette (édesanyjuk), Ashley és Trent Olsen.

Mary-Kate és Ashley Olsen bátyja azóta nagyon megváltozott.

Forrás: VINCE BUCCI / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Így néz ki ma Mary-Kate és Ashley Olsen bátyja

Mary-Kate és Ashley Olsen híressé tette a családot és megnyitotta a kapukat a testvéreiknek is. Elizabeth Olsen – aki az első gyerekét várja – ki is használta ezt, és ma már elismert színésznőnek számít Hollywoodban, akit a legtöbben a Marvel-univerzum Wandájaként ismernek. Bátyjuk, Trent Olsen habár feltűnt egy-két produkcióban, nem aknázta ki a testvérei sikere által termett lehetőségeket. Az 1984. május 6-án született férfi nem a kamerák előtt találta meg a számításait, kreatív szakemberként és íróként azonban sikereket ért el. 2014 és 2016 között képregények írásával foglalkozott.

Most azért került refelktorfénybe, mert megházasodott, a nagy napról pedig bőven osztott meg képeket az Instagram-oldalán. Természetesen a testvérei is vele ünnepeltek ezen a napon. Az eksüvőről készült képeket itt tudod megnézni.

Íme Trent és a felesége:

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