Mentő vitte el a Wednesday sztárját a forgatásáról, le kellett állítani a munkát

Az Entertainment Weekly tudta meg, hogy Eva Green színésznőt érte baleset a Wednesday forgatásán, a lába sérült meg. A színésznőhöz mentőt hívtak, majd kórházba vitték. Úgy tudni, Green már jobban van, szépen gyógyul.

Eva Greent baleset érte a Wednesday forgatásán

Forrás: Northfoto

Eva Green súlyos sérülést szenvedett

A balesetről sem a színésznő képviselője, sem a Netflix nem közölt részleteket. Egy forrás ugyanakkor azt mondta, hogy a baleset „nagyon csúnya” volt, Eva Green komoly fájdalmakat élt át.

A színésznőt többek között a Casino Royale című James Bond-filmből, a Sin Cityből és Az arany iránytűből ismerhetik a nézők. A Wednesday stábjához csak a harmadik évadban csatlakozott: Ophelia Frumpot alakítja majd, aki a Catherine Zeta-Jones által játszott Morticia Addams testvére, és a Jenna Ortega által megformált Wednesday nagynénje.

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