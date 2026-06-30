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időjárás

Pusztító viharral érhet véget a pokoli hőség: felhőszakadás és jégeső – Minden jön

időjárás eső jégeső
Nagy Anna
2026.06.30.
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Hamarosan véget érhet a pokoli hőség. Az időjárás-előrejelzések szerint viharos széllel és jégesővel érkezik majd a lehűlés.

A mindenkit megviselő tomboló hőség hamarosan véget ér, azonban a módjában nem lesz sok köszönet. Az időjárás-előrejelzések szerint már ma is viharos szélre, felhőszakadásra és jégesőre lehet számítani sok helyen.

Időjárás-előrejelzés: viharos széllel, jégesővel érkezik a lehűlés
Időjárás-előrejelzés: viharos széllel, jégesővel érkezik a lehűlés
Forrás: 123rf.com

Időjárás-előrejelzés: viharral érhet véget a hőség

Eddig a pokoli hőség miatt adtak ki risztást, most pedig a vihar miatt tettek közzé figyelmeztető előrejelzést. Az elmúlt napokban az extrém magas hőmérséklettel kellett megküzdenünk, a következőkben pedig a felhőszakadás, a jégeső és a viharos szél lesz az ellenségünk. 

A figyelmeztető előrejelzés szerint a Dunától keletre már kedden is számíthatnak csapadékra a déli óráktól. A zivatarok a viharos szél (60-85 km/h), intenzív csapadék és jégeső (~1-2 cm) kíséretében érkeznek. Az Alföldön tovább fokozódik a helyzet: heves zivatar kialakulására is van esély, amit erősen viharos szél (> 90 km/h), felhőszakadás (>20-30 mm), valamint nagyobb méretű jég (> 2 cm) kísérhet – írja a HungaroMet.

Szerdán folytatódnak a záporok és zivatarok, egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat, az északias szél pedig megerősödik a Dunántúlon. A zivatarok környezetében viharos szélrohamokra is számíthatunk. A nappali hőmérséklet 32 és 39 fok körül alakul.

Csütörtökön szintén több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, esőre. A Dunántúl északnyugati, nyugati részén egyre kevésbé valószínű a csapadék, de a Dunántúlon és északkeleten erős északias, néhol viharos szél is lehet. A zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

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