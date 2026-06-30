Kivételes alkalom: megmutatta kislányát Iszak Eszti − Cuki fotón a kétéves Mirabella

Jó hír a rajongóknak, új fotót tett közzé kislányáról Iszak Eszti. A Mokka műsorvezetője és sportoló férje, Gyurta Dániel ritkán enged betekintést magánéletükbe, de ezúttal egy picit beleshetünk Mirabella szülinapi bulijába.

Iszak Eszti és Gyurta Dani kislánya, Mirabella kétéves lett

Forrás: Instagram

Iszak Eszti és Gyurta Dani kislánya, Mirabella kétéves lett

Iszak Eszti és Gyurta Dániel 2022-ben házasodtak össze, 2024 februárjában osztották meg a hírt követőikkel, hogy bővül a családjuk, első közös gyereküket várják. Mirabella júniusban született meg, a műsorvezető azonban csak hónapok óta mutatta meg a kislányt, akiről azóta sem látott sok felvétel napvilágot.

Mirabella június végén lett kétéves, és most az ünneplésből kaphatunk egy kis ízelítőt. Az egyik képen a csöppség tortája, a másikon (a lapozós poszt 3. fotóján) háttal az édesanyjához hasonló, gyönyörű szőke hajú Mirabella látható.

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