Kivételes alkalom: megmutatta kislányát Iszak Eszti − Cuki fotón a kétéves Mirabella

Jó hír a rajongóknak, új fotót tett közzé kislányáról Iszak Eszti. A Mokka műsorvezetője és sportoló férje, Gyurta Dániel ritkán enged betekintést magánéletükbe, de ezúttal egy picit beleshetünk Mirabella szülinapi bulijába.
Iszak Eszti és Gyurta Dani kislánya, Mirabella kétéves lett
Iszak Eszti és Gyurta Dániel 2022-ben házasodtak össze, 2024 februárjában osztották meg a hírt követőikkel, hogy bővül a családjuk, első közös gyereküket várják. Mirabella júniusban született meg, a műsorvezető azonban csak hónapok óta mutatta meg a kislányt, akiről azóta sem látott sok felvétel napvilágot.
Mirabella június végén lett kétéves, és most az ünneplésből kaphatunk egy kis ízelítőt. Az egyik képen a csöppség tortája, a másikon (a lapozós poszt 3. fotóján) háttal az édesanyjához hasonló, gyönyörű szőke hajú Mirabella látható.
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